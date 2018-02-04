منزل ريفي مع لمسة عصرية تسحرك

منزل ريفي صغير وبسيط بسقف هرمي أنيق تُظلل عليه أشجار هذه الحديقة الرائعة. اللون الكريمي الفاتح يزين واجهته، أما الحجر، فيزين الدرج والجدران الجانبية مما زاده قيمة وجمالًا.

كما نرى في الصورة المنزل مبني على مساحة صغيرة من الأرض، ربما يرجع ذلك إلى حرص مالكه على استغلال البقية في اقتناء حديقة شاسعة ومذهلة تشمل بعض الغرف خارجًا في الهواء الطلق كما سنرى لاحقًا بالصور.