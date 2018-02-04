منزل ريفي مع لمسة عصرية تسحرك

مع هوميفاي 360 نقدم لكم كل ما هو جديد وفريد من مشروعات هندسية، تمامًا كمشروع اليوم الذي يـجمع بين الأساليب المتناقضة في التصميم وهي الدمج بين اللمسات الريفية مع الإضافات المعاصرة! دعونا نلقي نظرة على هذا المشروع ونرى ما إذا كان تصميمه الخارجي والواجهة يدفعوننا لرؤيته من الداخل أم لا!
منزل ريفي صغير وبسيط بسقف هرمي أنيق تُظلل عليه أشجار هذه الحديقة الرائعة. اللون الكريمي الفاتح يزين واجهته، أما الحجر، فيزين الدرج والجدران الجانبية مما زاده قيمة وجمالًا.
كما نرى في الصورة المنزل مبني على مساحة صغيرة من الأرض، ربما يرجع ذلك إلى حرص مالكه على استغلال البقية في اقتناء حديقة شاسعة ومذهلة تشمل بعض الغرف خارجًا في الهواء الطلق كما سنرى لاحقًا بالصور.
في مساحة مظللة من الحديقة باستخدام تعريشة كبيرة وُضِعَت مائدة طعام بلمسة خشبية مطلية باللون الأبيض، فاستحوذت بحجمها الكبير على المساحة بالكامل، نظرًا لأنها تشمل أكثر من عشرة مقعد يستطيعوا استيعاب عائلة كبيرة في مختلف المناسبات والزيارات.
تطل غرفة الطعام الخارجية لهذا المنزل على منظر طبيعي خلاب يمكن لقاطني المنزل وزائريهم أن يتمتعوا به أثناء تناول الطعام في أجواء عائلية دافئة.
جلسة أخرى ولكن بطابع خاص، فهي هذه المرة ليست لتناول الطعام وإنما للقاءات السمر واحتساء الشاي، ويمكن أن يطلق عليها جلسة التجمعات العائلية. تتكون الجلسة من مجموعة أرائك ومقاعد مريحة تناسب طبيتعها والغرض المستخدمة له.
أول ما يصادفنا في هذا المنزل من الداخل، غرفة المعيشة، والتي تتكون من أثاث بسيط بألوان محايدة تحت سقف خشبي بتصميم هرمي يمد المنزل بمزيد من الأجواء الريفية.
الساحة بالكامل بدرجات الأبيض والبيج، لا يخترق سكونها سوى بعض الوسائد التي تزين الأثاث بلونها الأزرق التركوازي فزادت الغرفة حيوية وإشراقة.
لأن المنزل برمته لا يتمتع بمساحة كبيرة ويعتمد على التمدد خارجًا، كان طبيعيًا أن يكون المطبخ بهذه المساحة المحدودة وهو ما دفع المصمم إلى اللجوء للتصميم الخطي الذي لا يحتوي إلى على عدد محدود من الخزانات المصطفة في خط مستقيم كما هو واضح في الصورة.
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إن كنت تتذكر بالتة ألوان غرفة المعيشة، ستجد أن غرفة النوم الرئيسية لهذا المنزل تحظى بنفس الألوان تمامًا، حتى الوسائد هي الأخرى باللون التركوازي المشرق.
حمام صغير المساحة ولكنه يتمتع بتوزيع رائع للأدوات الصحية ذات الحجم الصغير، وهو ما ألهانا عن عيب المساحة، كما أن اختيار الألوان الفاتحة له في السقف والجدران استطاع أن يمنحه الشعور بالسعة والبراح.