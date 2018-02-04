18 نموذج لأثاث وظيفي يوفر المساحة

هل تعاني من مشاكل مع المساحة الفضاء في منزلك؟ إن كنت كذلك، إذًا فانضم إلينا، هناك فريق طويل يعاني نفس الشئ ولكن قبل أن تلتقط مطرقة لتدمير أي جدار، ربما تحتاج إلى إعادة النظر في اختياراتك للأثاث والمكملات الديكورية.

من أهم التطورات التي شهدها عالم الديكور في التصميم الداخلي هو اختراع قطع الأثاث الوظيفية، ومتعددة الاستخدام، وذات الواجهات المزدوجة، مثل الأسرّة التي تحتوي على مساحة تخزينية أسفلها سحارة وأدراج مدمجة من جميع الجهات أو تلك التي تُطوى في الحائط، أو تتغير إلى أريكة عند الضرورة، وأسطح الطاولة التي تُسحَب من جدار أو جزيرة المطبخ على الفور فتقوم باستحضار مساحة لتناول الطعام، وخزائن التلفزيون وما يشملوه من رفوف متعددة أو مساحات مجوفة، والمكاتب التي تختفي أسفل الدرج أو وراء جدار من الخزائن، وغيرها من التصميمات العملية المذهلة!

اقتناء قطعة أثاث من المذكورين أعلاه كفيل بأن يمنحك مساحة إضافية بمنزلك ويُجَمّل إطلالته أكثر، حتى وإن كلفتك ماديًا نوعًا ما، ولكن النتيجة المذهلة التي تستطيع تحقيقها لك تجعلك تتغاضى عن أي شئ في المقابل.

هنا في كتاب الأفكار هذا، نجلب لكم 18 نموذج لأثاث يوفر المساحة بمنزلك يمكنك اكتشاف كل واحدًا منهم بتمعن ولتحصل على الألهام لتتعامل بشكل سليم مع المساحة في منزلك باقتناء واحدة من هذه الأفكار.. لنبدأ الآن!