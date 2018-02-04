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18 نموذج لأثاث وظيفي يوفر المساحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify KitchenBench tops
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هل تعاني من مشاكل مع المساحة الفضاء في منزلك؟ إن كنت كذلك، إذًا فانضم إلينا، هناك فريق طويل يعاني نفس الشئ ولكن قبل أن تلتقط مطرقة لتدمير أي جدار، ربما تحتاج إلى إعادة النظر في اختياراتك للأثاث والمكملات الديكورية.

من أهم التطورات التي شهدها عالم الديكور في التصميم الداخلي هو اختراع قطع الأثاث الوظيفية، ومتعددة الاستخدام، وذات الواجهات المزدوجة، مثل الأسرّة التي تحتوي على مساحة تخزينية أسفلها سحارة وأدراج مدمجة من جميع الجهات أو تلك التي تُطوى في الحائط، أو تتغير إلى أريكة عند الضرورة، وأسطح الطاولة التي تُسحَب من جدار أو جزيرة المطبخ على الفور فتقوم باستحضار مساحة لتناول الطعام، وخزائن التلفزيون وما يشملوه من رفوف متعددة أو مساحات مجوفة، والمكاتب التي تختفي أسفل الدرج أو وراء جدار من الخزائن، وغيرها من التصميمات العملية المذهلة!

اقتناء قطعة أثاث من المذكورين أعلاه كفيل بأن يمنحك مساحة إضافية بمنزلك ويُجَمّل إطلالته أكثر، حتى وإن كلفتك ماديًا نوعًا ما، ولكن النتيجة المذهلة التي تستطيع تحقيقها لك تجعلك تتغاضى عن أي شئ في المقابل.

هنا في كتاب الأفكار هذا، نجلب لكم 18 نموذج لأثاث يوفر المساحة بمنزلك يمكنك اكتشاف كل واحدًا منهم بتمعن ولتحصل على الألهام لتتعامل بشكل سليم مع المساحة في منزلك باقتناء واحدة من هذه الأفكار.. لنبدأ الآن!

-1-

20160301 – CUCINA CON PENISOLA CON DOTAZIONI A SCOMPARSA, TM Italia TM Italia مطابخ صغيرة
TM Italia

TM Italia
TM Italia
TM Italia

-2-

homify KitchenTables & chairs
homify

homify
homify
homify

-3-

homify KitchenBench tops
homify

homify
homify
homify

-4-

Arredare con gli elettrodomestici da incasso Fulgor Milano, FIDEA SRL FIDEA SRL مطبخ
FIDEA SRL

FIDEA SRL
FIDEA SRL
FIDEA SRL

-5-

Small Loft on Stretto di Messina, I-TAO architecture 'n design I-TAO architecture 'n design KitchenBench tops
I-TAO architecture &#39;n design

I-TAO architecture 'n design
I-TAO architecture &#39;n design
I-TAO architecture 'n design

-6-

WHITE, BRIGHT AND MINIMAL. APPARTAMENTO ZONA WASHINGTON, Luigi Brenna Architetto Luigi Brenna Architetto مطبخ
Luigi Brenna Architetto

Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto

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-7-

Letto a scomparsa, Artigiani in città Artigiani in città BedroomBeds & headboards
Artigiani in città

Artigiani in città
Artigiani in città
Artigiani in città

-8-

20160301 – CUCINA CON PENISOLA CON DOTAZIONI A SCOMPARSA, TM Italia TM Italia درج
TM Italia

TM Italia
TM Italia
TM Italia

-9-

CASA T - 2010 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS غرفة السفرة
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

-10-

Amueblamiento de Aticos, SQ-Decoración SQ-Decoración غرفة نوم
SQ-Decoración

SQ-Decoración
SQ-Decoración
SQ-Decoración

-11-

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds BedroomBeds & headboards
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

-12-

CASA DF, Bodà Bodà مكتب عمل أو دراسة
Bodà

Bodà
Bodà
Bodà

-13-

homify KitchenTables & chairs الألومنيوم / الزنك
homify

homify
homify
homify

-14-

PENTHOUSE, Fabio Gianoli Fabio Gianoli منازل
Fabio Gianoli

Fabio Gianoli
Fabio Gianoli
Fabio Gianoli

-15-

PENTHOUSE, Fabio Gianoli Fabio Gianoli منازل
Fabio Gianoli

Fabio Gianoli
Fabio Gianoli
Fabio Gianoli

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-16-

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

-17-

Bad mit Stauraum für Waschmaschine, Burkhard Heß Interiordesign Burkhard Heß Interiordesign حمام
Burkhard Heß Interiordesign

Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign

-18-

homify KitchenBench tops
homify

homify
homify
homify
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