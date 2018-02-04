5 أخطاء تجنبها عند تصميم وتأثيث غرفة نومك

غرفة النوم هي المساحة الأكثر حميمية في المنزل بأكمله، نذهب إليها في نهاية كل يوم للراحة وإعادة شحن طاقاتنا لنستطيع مواجهة العالم من جديد، لهذا السبب من المهم عند تصميمها أن تجعلها مساحة مريحة وممتعة، ولكن مثل أي شئ آخر في الحياة، غالبًا ما نرتكب العديد من الاخطاء الديكورية وندرك ذلك بعد فوات الأوان، لذا عليك أن تبذل قصارى جهدك لتفادي أخطاء التصميم الخمسة التي نسلط عليها الضوء هنا في السطور القليلة القادمة..
الراحة عامل هام يجب تحقيقه في أي غرفة نوم، وهو ما يجعل المواد
الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج عادة لا يصلحان بشكل جيد لهذا النوع من الغرف، على عكس الخشب الذي يكون أكثر مرونة وجاذبية للاستخدام في غرف النوم، لذا يمكنك اختياره بأريحية ليزين الجدار الخلفي للسرير وغيرها من الأماكن بالغرفة، ليمنحها دفئًا وجمالًا.
غرفة نوم مرادفها
الاسترخاء وتحقيق راحة البال، لذا لا يمكنك الذهاب مع بالتة ألوان مبهرجة ولافتة للنظر بشكل مبالغ فيه كاللون الوردي الساخن والأحمر الصارخ، فالألوان الأكثر ملائمة لهذه الغرفة هي الألوان المحايدة والترابية.
لا شك أن الضوء الطبيعي ضروري في كل غرفة من غرف المنزل، وعلى الرغم من أنك في الغالب تلجأ إلى مصادر الإضاءة الاصطناعية بغرفة النوم الخاصة بك في الليل، إلا أن الإضاءة الطبيعية لا تزال تلعب دورًا هامًا خلال النهار، فتمنح غرفتك إشراقة وحيوية كالنموذج المعروض تمامًا، وتوفر عليك استهلالكك للطاقة في هذه الفترة من اليوم.
إن كنت لا تتمتع بوجود غرفة مستقلة لتبديل الملابس بمنزلك لصغر مساحته وتكتفي فقط بخزانة ملابس جانبية للسرير، سيكون عليك مراعاة توفر مساحة مناسبة بإحدى زوايا الغرفة لخلع وتبديل الملابس دون أن يعيقك شئ.
لا تشوش نفسك بالكثير من قطع الأثاث، أو بأثاث ذو حجم لا يتناسب مع مساحة غرفتك، وسيكون الأفضل من كل ذلك أن تقتني أثاث وظيفي متعدد الاستخدام، كالسرير المعروض هنا أمامنا والذي يمنحك مساحة تخزينية ذكية توفر عليك الاستعانة بوحدة أدراج جانبية تستخدم لهذا الغرض.
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