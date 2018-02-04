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5 أخطاء تجنبها عند تصميم وتأثيث غرفة نومك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نوم
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غرفة النوم هي المساحة الأكثر حميمية في المنزل بأكمله، نذهب إليها في نهاية كل يوم للراحة وإعادة شحن طاقاتنا لنستطيع مواجهة العالم من جديد، لهذا السبب من المهم عند تصميمها أن تجعلها مساحة مريحة وممتعة، ولكن مثل أي شئ آخر في الحياة، غالبًا ما نرتكب العديد من الاخطاء الديكورية وندرك ذلك بعد فوات الأوان، لذا عليك أن تبذل قصارى جهدك لتفادي أخطاء التصميم الخمسة التي نسلط عليها الضوء هنا في السطور القليلة القادمة.. 

1- اختيار مواد خاطئة

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

الراحة عامل هام يجب تحقيقه في أي غرفة نوم، وهو ما يجعل المواد الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج عادة لا يصلحان بشكل جيد لهذا النوع من الغرف، على عكس الخشب الذي يكون أكثر مرونة وجاذبية للاستخدام في غرف النوم، لذا يمكنك اختياره بأريحية ليزين الجدار الخلفي للسرير وغيرها من الأماكن بالغرفة، ليمنحها دفئًا وجمالًا.

1- استخدام ألوان مبهرجة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة نوم مرادفها الاسترخاء وتحقيق راحة البال، لذا لا يمكنك الذهاب مع بالتة ألوان مبهرجة ولافتة للنظر بشكل مبالغ فيه كاللون الوردي الساخن والأحمر الصارخ، فالألوان الأكثر ملائمة لهذه الغرفة هي الألوان المحايدة والترابية.

3- الاستهانة بالإضاءة الطبيعية

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نوم
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

لا شك أن الضوء الطبيعي ضروري في كل غرفة من غرف المنزل، وعلى الرغم من أنك في الغالب تلجأ إلى مصادر الإضاءة الاصطناعية بغرفة النوم الخاصة بك في الليل، إلا أن الإضاءة الطبيعية لا تزال تلعب دورًا هامًا خلال النهار، فتمنح غرفتك إشراقة وحيوية كالنموذج المعروض تمامًا، وتوفر عليك استهلالكك للطاقة في هذه الفترة من اليوم.

4- عدم ترك مساحة كافية لتبديل الملابس

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

إن كنت لا تتمتع بوجود غرفة مستقلة لتبديل الملابس بمنزلك لصغر مساحته وتكتفي فقط بخزانة ملابس جانبية للسرير، سيكون عليك مراعاة توفر مساحة مناسبة بإحدى زوايا الغرفة لخلع وتبديل الملابس دون أن يعيقك شئ. 

5- اقتناء أثاث غير مناسب

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

لا تشوش نفسك بالكثير من قطع الأثاث، أو بأثاث ذو حجم لا يتناسب مع مساحة غرفتك، وسيكون الأفضل من كل ذلك أن تقتني أثاث وظيفي متعدد الاستخدام، كالسرير المعروض هنا أمامنا والذي يمنحك مساحة تخزينية ذكية توفر عليك الاستعانة بوحدة أدراج جانبية تستخدم لهذا الغرض.

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