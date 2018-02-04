5 أخطاء تجنبها عند تصميم وتأثيث غرفة نومك

غرفة النوم هي المساحة الأكثر حميمية في المنزل بأكمله، نذهب إليها في نهاية كل يوم للراحة وإعادة شحن طاقاتنا لنستطيع مواجهة العالم من جديد، لهذا السبب من المهم عند تصميمها أن تجعلها مساحة مريحة وممتعة، ولكن مثل أي شئ آخر في الحياة، غالبًا ما نرتكب العديد من الاخطاء الديكورية وندرك ذلك بعد فوات الأوان، لذا عليك أن تبذل قصارى جهدك لتفادي أخطاء التصميم الخمسة التي نسلط عليها الضوء هنا في السطور القليلة القادمة..