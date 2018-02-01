تعرف على اسس تصميم غرفة معيشتك الحديثة

التصميم الناجح لغرفة المعيشة هو التصميم الذي يتوافر فيه اكبر مساحة مفتوحة للحركة واستغلال كل ركن للحفاظ على نظام الغرفة ومنع الفوضى لذلك ننصح بنظام الديكور الحديث , حيث أنه بجانب نجاحه في تحقيق عوامل الراحة والنظام يتميز بصلابة الاثاث وبساطته وخفة وزنه .
فالبساطة هي اساس الديكور الحديث ( Modern Design ) والذي يعتمد على عناصر الفرش والالوان الحيادية التى توفر الراحة وتتناسب مع عصر السرعة , لا مكان اليوم للتعقيدات والتفاصيل حتى في عناصر الفرش والديكور . ولا نحتاج اكثر من البساطة والراحة عند تصميمنا غرفة المعيشة .. الديكور الحديث ( Modern Design ) نجح في تحقيق عوامل الراحة والبساطة والاناقة والفخامة معا . لانه يتسم بالاناقة والذوق العالي ويلبى احتياجات كثيرة , ويتسم ايضا بالنعومة في الالوان والدفء والحميمية , مع لمسات تواكب العصر الحديث ، وهذا ما يميزه عن بقية انظمة الديكور التي تتبع اتجاه الحداثة
غرفة المعيشة من اكثر الاماكن استخداما في المنزل , لذلك يجب ان تكون ذات تصميم يناسب ذوقك الخاص وأن يكون هذا التصميم مريح وسهل الاستخدام ويسمح باستغلال كل ركن فيها لخدمة اهل المنزل .
اختيار الاثاث الخفيف البسيط : من اهم سمات الديكور الحديث هو خفة وبساطة الاثاث مع لمسات حديثة - عناصر الفرش البسيطة ذات أرجل مرتفعة قليلا عن الارض
استخدام الالوان الحيادية : مع لمسات من الالوان الجريئة تعطي وجه حديث لغرفة معيشتك…
استخدام الوسائد الملونة يعطي هذه الغرفة لمسة إشراق جذابة وسط مزيج الألوان الحيادية الغالب عليها.
واذا كانت الغرفة ذو مساحة صغيرة , هذا يعني انك تحتاج لاستخدام الالوان الفاتحة لإعطاء إحساس بمساحة أكبر، واستخدام الأرضيات الخشبية يعطي روح دفء وحميمية في الغرفة وايضا هي سهلة التنظيف وعملية اكثر .
استخدام المرايات والاسطح الزجاجية لتعطي مساحة للفراغ اكبر ولمسة حديثة للتصميم .
التأكيد على خطوط العمودية : استخدام عناصر الاضاءة العمودية العالية والستائر الطويلة .
استخدام اللوحات الفنية الكبيرة لدمج عدد ألوان أكبر في غرفة المعيشة وإضفاء المزيد من الحياة والتميز على تصميمها، فيمكنك اختيار أثاث بلون واحد أو لونين هادئين مع لوحات فنية متعددة الألوان لتحصلي على نتيجة رائعة
تناسب حجم الاثاث مع حجم الغرفة : إذا كانت الغرفة صغيرة الحجم فعلينا اختيار اثاث صغير الحجم ويتناسب مع حجم الغرفة واستخدام اريكات وطاولات صغيرة .