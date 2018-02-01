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تعرف على اسس تصميم غرفة معيشتك الحديثة

آية منير آية منير
Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño غرفة المعيشة
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التصميم الناجح لغرفة المعيشة هو التصميم الذي يتوافر فيه اكبر مساحة مفتوحة للحركة واستغلال كل ركن للحفاظ على نظام الغرفة ومنع الفوضى  لذلك ننصح بنظام الديكور الحديث  , حيث أنه بجانب نجاحه في تحقيق عوامل الراحة والنظام يتميز بصلابة الاثاث وبساطته وخفة وزنه .
 فالبساطة هي اساس الديكور الحديث ( Modern Design ) والذي يعتمد على عناصر الفرش والالوان الحيادية التى توفر الراحة وتتناسب مع عصر السرعة , لا مكان اليوم للتعقيدات والتفاصيل حتى في عناصر الفرش والديكور . ولا نحتاج اكثر من البساطة والراحة عند تصميمنا غرفة المعيشة ..   الديكور الحديث ( Modern Design ) نجح في تحقيق عوامل الراحة والبساطة والاناقة والفخامة معا . لانه يتسم بالاناقة والذوق العالي ويلبى احتياجات كثيرة , ويتسم ايضا بالنعومة في الالوان والدفء والحميمية , مع لمسات تواكب العصر الحديث ، وهذا ما يميزه عن بقية انظمة الديكور التي تتبع اتجاه الحداثة

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño غرفة المعيشة
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

غرفة المعيشة من اكثر الاماكن استخداما في المنزل , لذلك يجب ان تكون ذات تصميم يناسب ذوقك الخاص وأن يكون هذا التصميم مريح وسهل الاستخدام ويسمح باستغلال كل ركن فيها لخدمة اهل المنزل .

أثاث بسيط ..

POCKETCONTAINER - Innenansicht, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren غرفة المعيشة
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

اختيار الاثاث الخفيف البسيط : من اهم سمات الديكور الحديث هو خفة وبساطة الاثاث مع لمسات حديثة - عناصر الفرش البسيطة ذات أرجل مرتفعة قليلا عن الارض

اختيار الالوان ..

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

استخدام الالوان الحيادية : مع  لمسات من الالوان الجريئة تعطي وجه حديث لغرفة معيشتك…

لمسة جريئة !

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

استخدام الوسائد الملونة  يعطي هذه الغرفة لمسة إشراق جذابة وسط مزيج الألوان الحيادية الغالب عليها.

استغلال افضل ..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة المعيشة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

واذا كانت الغرفة ذو مساحة صغيرة , هذا يعني انك تحتاج لاستخدام الالوان الفاتحة لإعطاء إحساس بمساحة أكبر، واستخدام الأرضيات الخشبية يعطي روح دفء وحميمية في الغرفة وايضا هي سهلة التنظيف وعملية اكثر .

فراغ أكبر !!

KT-41 Queens Gate, Keir Townsend Keir Townsend غرفة المعيشة
Keir Townsend

KT-41 Queens Gate

Keir Townsend
Keir Townsend
Keir Townsend

استخدام المرايات والاسطح الزجاجية  لتعطي مساحة للفراغ اكبر ولمسة حديثة للتصميم .

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ديكوريات !!

Rénovation d'une villa - St Laurent du Var, INSIDE Création INSIDE Création غرفة المعيشة
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

التأكيد على خطوط العمودية : استخدام عناصر الاضاءة العمودية العالية والستائر الطويلة .

لوحة فنية ..

Amboage, Rochene Floors Rochene Floors غرفة المعيشة
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

استخدام اللوحات الفنية الكبيرة  لدمج عدد ألوان أكبر في غرفة المعيشة وإضفاء المزيد من الحياة والتميز على تصميمها، فيمكنك اختيار أثاث بلون واحد أو لونين هادئين مع لوحات فنية متعددة الألوان لتحصلي على نتيجة رائعة

اختيار جيد للأثاث ..

Jardins I, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos غرفة المعيشة
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

تناسب حجم الاثاث مع حجم الغرفة : إذا كانت الغرفة صغيرة الحجم فعلينا اختيار اثاث صغير الحجم ويتناسب مع حجم الغرفة واستخدام اريكات وطاولات صغيرة .

أفكار لاختيار اللون المثالي لتصميم الحمام

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