تعرف على اسس تصميم غرفة معيشتك الحديثة

التصميم الناجح لغرفة المعيشة هو التصميم الذي يتوافر فيه اكبر مساحة مفتوحة للحركة واستغلال كل ركن للحفاظ على نظام الغرفة ومنع الفوضى لذلك ننصح بنظام الديكور الحديث , حيث أنه بجانب نجاحه في تحقيق عوامل الراحة والنظام يتميز بصلابة الاثاث وبساطته وخفة وزنه .

فالبساطة هي اساس الديكور الحديث ( Modern Design ) والذي يعتمد على عناصر الفرش والالوان الحيادية التى توفر الراحة وتتناسب مع عصر السرعة , لا مكان اليوم للتعقيدات والتفاصيل حتى في عناصر الفرش والديكور . ولا نحتاج اكثر من البساطة والراحة عند تصميمنا غرفة المعيشة .. الديكور الحديث ( Modern Design ) نجح في تحقيق عوامل الراحة والبساطة والاناقة والفخامة معا . لانه يتسم بالاناقة والذوق العالي ويلبى احتياجات كثيرة , ويتسم ايضا بالنعومة في الالوان والدفء والحميمية , مع لمسات تواكب العصر الحديث ، وهذا ما يميزه عن بقية انظمة الديكور التي تتبع اتجاه الحداثة