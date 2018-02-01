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8 لمسات لمنزل نظيف دائما

آية منير آية منير
The Anmer Hall Kitchen, NAKED Kitchens NAKED Kitchens مطبخ
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دائما كل منا يبحث عن أفضل السُبل لمنزل أكثر نظافة وبأسهل الطرق وأكثرها فعالية، ولكن دائما ما نغفل اللمسات الذكية والتى تجعل المشهد اكثر بريقا وإشراق وهو ما اهتمت به هوميفاي تقدمه لكم اليوم حيث جمعت 8 لمسات مختلفة لتضمن لك مستوى عالي من النظافة لأدق العناصر والتفاصيل، بالتأكيد ستجد الكثير مما تبحث عنه بين هذه الأفكار .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. حوض المطبخ نظيف

square push pump with caddy simplehuman مطبخ
simplehuman

square push pump with caddy

simplehuman
simplehuman
simplehuman

لا تترك حوض مطبخك ممتلئا ولكن احرص على تنظيفه أول بأول و اختر مسحوق التنظيف المناسب لك ولاستخدامك واحتفظ بإسفنجة الغسيل نظيفة دائما .

2. تنظيف الأجهزة الكهربائية أول بأول

prodotti, KitchenAid KitchenAid KitchenElectronics
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

للتخلص من الدهون المتراكمة على الاجهزة الكهربائية داخل مطبخك ، أضيف خل للماء الدافئ وقم بتنظيفها بشكل بسيط ، وإذا كان الزجاج يحتوي على بقع ماء فقم بتنظيفه بقطعة قماش مغموسة في خل.

ولكن تحذير مهم لا يستخدم الصابون الخشن ، الماء الساخن ، النشادر ، على الإطارات الذهبي أو الفضي للزجاج حتى لا تتسبب في بقع لا حل لها ..

3. لا لبقايا الطعام

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Wood effect
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

لا تترك بقايا الطعام في مطبخك فقد تتسبب في تجميع الحشرات والفوضى فيما بعد، وتجعل مهمة تنظيفه صعبة ومرهقة ..

4. الكنس المستمر

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

استخدم المكنسة الكهربائية بشكل منتظم لتتخلص من الأتربة والوبر وخاصة إن كنت تمتلك حيوانا أليفا ..

5. تنظيف الأسطح

It's all in the detail with traditional wood kitchens NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

It's all in the detail with traditional wood kitchens

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

الأسطح في مطبخك قم بتنظيفها بشكل دائم حتى تحافظ عليها لأطول فترة ممكنة واستخدم المنظفات المتخصصة لذلك..

6. تنظيف الأرضيات بشكل دائم ..

Soul Sisal & Seagrass Walls & flooringCarpets & rugs
Sisal &amp; Seagrass

Soul

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

قم بتنظيف دوري بشكل مكرر في اليوم للأرضيات حتى تحافظ على نظافة البيت وتمنع من انتشار الحشرات ..

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7. مرحاض نظيف

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

نظف مرحاض حمامك بشكل يومي صباحا ومساءا، حتى يبقى نظيفا وبراقا وذو رائحة جيدة، ودائما ما تغلقه لتمنع تسرب أي روائح كريهة لمنزلك ..

8. كل مكان له طرق التنظيف املناسبة له ..

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

الأسطح المصنوعة من المواد التشطيبية الخاصة تحتاج للطرق تنظيف خاصة ومنظفات مختلفة لتحافظ على حالتها الجيدة لأطول فترة ممكنة ..

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