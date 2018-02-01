8 لمسات لمنزل نظيف دائما

دائما كل منا يبحث عن أفضل السُبل لمنزل أكثر نظافة وبأسهل الطرق وأكثرها فعالية، ولكن دائما ما نغفل اللمسات الذكية والتى تجعل المشهد اكثر بريقا وإشراق وهو ما اهتمت به هوميفاي تقدمه لكم اليوم حيث جمعت 8 لمسات مختلفة لتضمن لك مستوى عالي من النظافة لأدق العناصر والتفاصيل، بالتأكيد ستجد الكثير مما تبحث عنه بين هذه الأفكار .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
لا تترك حوض مطبخك ممتلئا ولكن احرص على تنظيفه أول بأول و اختر مسحوق التنظيف المناسب لك ولاستخدامك واحتفظ بإسفنجة الغسيل نظيفة دائما .
للتخلص من الدهون المتراكمة على الاجهزة الكهربائية داخل مطبخك ، أضيف خل للماء الدافئ وقم بتنظيفها بشكل بسيط ، وإذا كان الزجاج يحتوي على بقع ماء فقم بتنظيفه بقطعة قماش مغموسة في خل.
ولكن تحذير مهم لا يستخدم الصابون الخشن ، الماء الساخن ، النشادر ، على الإطارات الذهبي أو الفضي للزجاج حتى لا تتسبب في بقع لا حل لها ..
لا تترك بقايا الطعام في مطبخك فقد تتسبب في تجميع الحشرات والفوضى فيما بعد، وتجعل مهمة تنظيفه صعبة ومرهقة ..
استخدم المكنسة الكهربائية بشكل منتظم لتتخلص من الأتربة والوبر وخاصة إن كنت تمتلك حيوانا أليفا ..
الأسطح في مطبخك قم بتنظيفها بشكل دائم حتى تحافظ عليها لأطول فترة ممكنة واستخدم المنظفات المتخصصة لذلك..
قم بتنظيف دوري بشكل مكرر في اليوم للأرضيات حتى تحافظ على نظافة البيت وتمنع من انتشار الحشرات ..
نظف مرحاض حمامك بشكل يومي صباحا ومساءا، حتى يبقى نظيفا وبراقا وذو رائحة جيدة، ودائما ما تغلقه لتمنع تسرب أي روائح كريهة لمنزلك ..
الأسطح المصنوعة من المواد التشطيبية الخاصة تحتاج للطرق تنظيف خاصة ومنظفات مختلفة لتحافظ على حالتها الجيدة لأطول فترة ممكنة ..