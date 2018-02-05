أفكار ملهمة وخلابة لتصميم ركن التليفزيون

وجود ركن للتليفزيون في منازلنا من الأمور الأساسية التي يجب أخذها في الأعتبار للحصول على ركن منظم وهادئ في المنزل، فهذا الركن مخصص لأفراد العائلة جميعهم لذلك من الضروري التخطيط الجيد لتصميم هذا الركن بإنسيابية وأناقة شديدة، لتضمن أجواء مريحة وهادئة في غرفة معيشة منزلك، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة أفكار مميزة ستساعك على تصميم ركن خاص بتليفزيون في منزلك بطريقة مميزة.
كن حريص على توحيد النمط العام للغرفة كي تستطيع الحصول على تصميم متناغم في منزلك، تضمن مساحة التلفاز أيضاً
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