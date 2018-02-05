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أفكار ملهمة وخلابة لتصميم ركن التليفزيون

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sala, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
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وجود ركن للتليفزيون في منازلنا من الأمور الأساسية التي يجب أخذها في الأعتبار للحصول على ركن منظم وهادئ في المنزل، فهذا الركن مخصص لأفراد العائلة جميعهم لذلك من الضروري التخطيط الجيد لتصميم هذا الركن بإنسيابية وأناقة شديدة، لتضمن أجواء مريحة وهادئة في غرفة معيشة منزلك، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة أفكار مميزة ستساعك على تصميم ركن خاص بتليفزيون في منزلك بطريقة مميزة.

1- استعن بلمسة لونية قوية ومبهجة في جدار الخلفية للتليفزيون.

Sala, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

2- قم بأختيار كلاً من الأكسسورات والنجف عند المنطقة حول التليفزيون بعناية شديدة وبشكل يتلائم مع التصميم العام للغرفة.

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

3- ​كن حريص على توحيد النمط العام للغرفة كي تستطيع الحصول على تصميم متناغم في منزلك، تضمن مساحة التلفاز أيضاً

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

كن حريص على توحيد النمط العام للغرفة كي تستطيع الحصول  على تصميم متناغم في منزلك، تضمن مساحة التلفاز أيضاً

4- لا تتردد في الاستعانة بورق جدران يحتوي على نقوشات هندسية مميزة خلف التليفزيون كما نرى في هذا التصميم.

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d غرفة الميديا
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

5- لا بأس أن تجعل المنطقة حول التلفاز منطقة فنية من خلال لمسات الديكور والتفاصيل البسيطة التي تشع أناقة ورقي.

residencia Alondra, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة الميديا الخشب هندسيا Grey
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

6- اللون الأسود من الألوان الكلاسيكية التي تشع فخامة وكلاسيكية، وهو من النغمات التي تستطيع أظهار معالم الغرفة بشكلأنيق، ويمكنك أن تستعين به في تصميم منطقة التليفزيون.

AVIVIA, BOSQUES DE LAS LOMAS, Hat Diseño Hat Diseño غرفة الميديا
Hat Diseño

Hat Diseño
Hat Diseño
Hat Diseño

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7- من الأفضل أن تحرص على تخصيص جدار كامل لمنطقة التلفاز حتي تستطيع التحكم في موقعه وتستطيع توفير ديكور أنيق.

Apartamento com personalidade em Maceió Alagoas, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Living roomAccessories & decoration
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

8- كل تلفاز يحتاج لتصميم مميز للمساحة المحيطة به فكن حريصاً على أختيار ديكور بسيط ويظهره أيضًا.

Quarto casal, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

9- أحرص على وضع بعض الديكورات حول التلفاز،حتى لو لديك ديكورات مختلفة لتستطيع أن تخلق رونقاً خاصاً ومميزاً لمنطقة التلفاز.

Sala estar e jantar no cond. Barra Bali, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

10- إذا كان لديك شاشة تليفزيون صغيرة ومساحة غرفة كبيرة كن حريصاً على وجود بروجيكتور ليتناسب مع مساحات الغرفة.

Home Theater, Revellar Marcenaria Revellar Marcenaria غرفة المعيشة Black
Revellar Marcenaria

Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria

11- استعن باللمسة الخشبية الدافئة خلف التلفاز لتحصل على تصميم يشع أناقة ودفئ.

APTO. M & S, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto غرفة الميديا Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

12- راعي أرتفاع الأثاث مع أرتفاع حامل التليفزيون لتضمن مشاهدة تلفاز مريحة.

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. غرفة المعيشة
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

13- كن حريصاً على مراعاة مقاسات الغرفة مع حجم الشاشة للتحسن ا

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

14- كن حريص على تحديد وضعية الأثاث ووضع التليفزيون بشكب يتناسب مع وضعية الأثاث لتشعر بالراحة.

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria Living roomTV stands & cabinets
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

15- أحرص على أختيار تصميم مكتبة جدار تتناسب مع الغرفة ومسحتها وحجم التليفزيون.

Centro de entretenimiento Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Multimedia roomFurniture
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

16- أهتم بوظيفية الأرفف حول التليفزيون بطريقة تخدم المساحات جيدااً.

Sobrado triplex Integrado, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

17- ألوان التليفزيون كن حريصاً على اختيارها بتصميم يتناسب مع الغرفة.

Casa Alto da Boa Vista, Cores Lovers Cores Lovers غرفة الميديا Multicolored
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

18- ليس بالضرورة أن تختار غرفة كاملة للميديا فركنا بسيطاً سيفي بالغرض.

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. غرفة الميديا
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

19- استعن بذوقك الجمالي لخلق الجمال في منطقة التليفزيون.

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

20- الراحة ثم الراحة لا تتخلى عنها في تصميم منطقة التلفاز لديك.

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

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