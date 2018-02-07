7 تصميمات ملهمة لمدخل المنزل بالأبيض

يجب أن تكون قيمة دخول المنزل دائما في أفضل حالاتها لأنها تخبر جزءا من نفسها. خطأ شائع هو إهمالها وعدم إعطائها القيمة الصحيحة، مما يجعل الفضاء خاليا من الشخصية وعلم الجمال.
هذا هو السبب في هذا الكتاب من الأفكار نريد أن نقدم لكم بعض الأمثلة من وحدة التحكم لدخول المنزل مع الأساليب والألوان ومناسبة لبيئات مختلفة. من تصميم لوحات المفاتيح، أكثر حداثة والخطية ثم الانتقال إلى الكلاسيكية الخالدة، إلى الأشياء من الانتعاش ولماذا لا حتى لمزيد من الملحقات الرجعية. اسمحوا الخاص بك الخيال تطير والتمتع رحلة!
الإضاءة عامل أساسي في تصميم هذا المدخل، وكلها تقوم على ظلال بيضاء، الكلمة هي بالتأكيد ضرورية. الأبيض هو سيد على كل من الجدران والباب الأمامي، في حين أن الخشب والسلالم التي يمكن رؤيتها تعطي لمسة إضافية واستئناف وحدة صغيرة وضعت بالقرب من المدخل.
هذه الوحدة الجميلة مع النمط الاسكندنافي بدلا من ذلك هو شعار الصقل والبساطة معا. ألوان المدخل محايدة وخفيفة جدا، لإعطاء شعور السطوع والسعة المطلقة. وتتكون وحدة التحكم من طاولة خشبية بسيطة جدا، حيث تم وضع الثريات وغيرها من الأشياء الخاصة جدا.
بيئة شبابية وديناميكية، وحدة الدخول هذه مناسبة تماما لهذا السياق. على الرغم من كونها في الخشب، مع ظلال الضوء والظلام، على الرغم من ذلك قطعة تنوعا بدلا وليس الكلاسيكية جدا من الأثاث. أيضا مناسبة لشقة زوجين الزوجين.
بالنسبة لأولئك الذين يحبون الكائنات التي لديها تاريخ وتجربة لاقول هذه الوحدة في مدخل المنزل يمثل تماما هذا. البيئة بسيطة إلى حد ما، مع نغمات محايدة وحدة التحكم في هذه الحالة، الظلام في اللون ومع تطعيمات معينة، ويخلق لعبة غرامة من التناقضات.
في هذه الصورة نرى وحدة في مدخل المنزل مع الطراز الحديث، مع خطوط حادة وواضحة جدا. بل هو طاولة القهوة طلى الأبيض الذي يقع على الساقين الصلب. بسيطة جدا والتصميم، ومناسبة بالتأكيد لطازجة، والشباب والطابع.
إذا كنت ترغب في وحدة التحكم عند مدخل منزلك التي يمكن استخدامها لتخزين الأشياء، وهذا هو فكرة بالنسبة لك. قطعة بيضاء بسيطة من الأثاث، بسيطة جدا، وتتألف من الساحات التي تخلق التقسيمات لطيف ومريح. ماذا تقول، وظيفية، أليس كذلك؟
لمحبي نمط ريفي الذي هو أقرب إلى رث أنيقة، هذا المدخل مع وحدة تحكم واضحة مثالية. ألوان لينة، خطوط لينة والترحيب. إذا لوحظ بشكل أفضل، لاحظت كيف يتم تشكيل وحدة التحكم البيضاء من قبل اثنين من الأدراج الكبيرة مع مقابض وأيضا تصبح مقعد مريح.
لمزيد من التصميمات الملهمة والأفكار الإبداعية، 9 ألوان رائعة لغرفة معيشتك الصغيرة