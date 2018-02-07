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7 تصميمات ملهمة لمدخل المنزل بالأبيض

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ristrutturazione appartamento Bari, Centro Storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
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يجب أن تكون قيمة دخول المنزل دائما في أفضل حالاتها لأنها تخبر جزءا من نفسها. خطأ شائع هو إهمالها وعدم إعطائها القيمة الصحيحة، مما يجعل الفضاء خاليا من الشخصية وعلم الجمال.

هذا هو السبب في هذا الكتاب من الأفكار نريد أن نقدم لكم بعض الأمثلة من وحدة التحكم لدخول المنزل مع الأساليب والألوان ومناسبة لبيئات مختلفة. من تصميم لوحات المفاتيح، أكثر حداثة والخطية ثم الانتقال إلى الكلاسيكية الخالدة، إلى الأشياء من الانتعاش ولماذا لا حتى لمزيد من الملحقات الرجعية. اسمحوا الخاص بك الخيال تطير والتمتع رحلة!

الإضاءة

Ristrutturazione appartamento Bari, Centro Storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الإضاءة عامل أساسي في تصميم هذا المدخل، وكلها تقوم على ظلال بيضاء، الكلمة هي بالتأكيد ضرورية. الأبيض هو سيد على كل من الجدران والباب الأمامي، في حين أن الخشب والسلالم التي يمكن رؤيتها تعطي لمسة إضافية واستئناف وحدة صغيرة وضعت بالقرب من المدخل.

النمط الاسكندينافي

Franschhoek Guesthouse, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

هذه الوحدة الجميلة مع النمط الاسكندنافي بدلا من ذلك هو شعار الصقل والبساطة معا. ألوان المدخل محايدة وخفيفة جدا، لإعطاء شعور السطوع والسعة المطلقة. وتتكون وحدة التحكم من طاولة خشبية بسيطة جدا، حيث تم وضع الثريات وغيرها من الأشياء الخاصة جدا.

تقليدي ولكن ديناميكي

casa SR, M2Bstudio M2Bstudio الممر والمدخل
M2Bstudio

M2Bstudio
M2Bstudio
M2Bstudio

بيئة شبابية وديناميكية، وحدة الدخول هذه مناسبة تماما لهذا السياق. على الرغم من كونها في الخشب، مع ظلال الضوء والظلام، على الرغم من ذلك قطعة تنوعا بدلا وليس الكلاسيكية جدا من الأثاث. أيضا مناسبة لشقة زوجين الزوجين.

عتيق وأنيق

Ristrutturazione appartamento Bologna, San Giuseppe, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الكائنات التي لديها تاريخ وتجربة لاقول هذه الوحدة في مدخل المنزل يمثل تماما هذا. البيئة بسيطة إلى حد ما، مع نغمات محايدة وحدة التحكم في هذه الحالة، الظلام في اللون ومع تطعيمات معينة، ويخلق لعبة غرامة من التناقضات.

نمط حديث

Apartamento Século XXI 8, Fragmentos Design Fragmentos Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Fragmentos Design

Fragmentos Design
Fragmentos Design
Fragmentos Design

في هذه الصورة نرى وحدة في مدخل المنزل مع الطراز الحديث، مع خطوط حادة وواضحة جدا. بل هو طاولة القهوة طلى الأبيض الذي يقع على الساقين الصلب. بسيطة جدا والتصميم، ومناسبة بالتأكيد لطازجة، والشباب والطابع.

متعددة الأغراض

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

إذا كنت ترغب في وحدة التحكم عند مدخل منزلك التي يمكن استخدامها لتخزين الأشياء، وهذا هو فكرة بالنسبة لك. قطعة بيضاء بسيطة من الأثاث، بسيطة جدا، وتتألف من الساحات التي تخلق التقسيمات لطيف ومريح. ماذا تقول، وظيفية، أليس كذلك؟

نمط ريفي

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

لمحبي نمط ريفي الذي هو أقرب إلى رث أنيقة، هذا المدخل مع وحدة تحكم واضحة مثالية. ألوان لينة، خطوط لينة والترحيب. إذا لوحظ بشكل أفضل، لاحظت كيف يتم تشكيل وحدة التحكم البيضاء من قبل اثنين من الأدراج الكبيرة مع مقابض وأيضا تصبح مقعد مريح.

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