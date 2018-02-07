7 تصميمات ملهمة لمدخل المنزل بالأبيض

يجب أن تكون قيمة دخول المنزل دائما في أفضل حالاتها لأنها تخبر جزءا من نفسها. خطأ شائع هو إهمالها وعدم إعطائها القيمة الصحيحة، مما يجعل الفضاء خاليا من الشخصية وعلم الجمال.

هذا هو السبب في هذا الكتاب من الأفكار نريد أن نقدم لكم بعض الأمثلة من وحدة التحكم لدخول المنزل مع الأساليب والألوان ومناسبة لبيئات مختلفة. من تصميم لوحات المفاتيح، أكثر حداثة والخطية ثم الانتقال إلى الكلاسيكية الخالدة، إلى الأشياء من الانتعاش ولماذا لا حتى لمزيد من الملحقات الرجعية. اسمحوا الخاص بك الخيال تطير والتمتع رحلة!