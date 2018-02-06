8 أفكار رائعة لاستخدام الصناديق القديمة

هل فكّرت مرّة بإعادة استخدام الصناديق الخشبية لتزيين منزلك؟ ..هل مازلت تحتفظ بهم أو تلجأ للتخلص منها بشكل مستمرلأنك لا تعرف كيفية الاستفادة منها ، ولكن خبراء التصميم يقدمون لك 8 أفكار ملهمة يمكنك الاستعانة بهم لاعادة تدوير صناديق الخشب القديمة الخاصة بك و اعطائها وظيفة جديدة ، تحتاج فقط القليل من الابتكار والقدرة على الإبداع وبعض الوقت لكي تصبح جزء من منزلك…
طاولة من دورين لتوفير أرفف عملية بها، وسطحها مغطى بالزجاج، ومزودة بعجلات صغيرة لسهولة حركتها ونقلها من مكان لمكان، تصميم عملي وأنيق ..
يحترم الطراز الصناعي حالة المواد المستخدمة فيه سواء كانت أخشاب او معادن مع معالجتها لتدوم طويلا، بل ويفضل المصممون استخدامها بشكلها الطبيعي لترك لمسة صناعية حقيقة داخل أي تصميم، وهو تحديدا ما قام به المصمم في هذا النموذج، استخدم الصناديق الخشبية بحالتها لتصميم غرفة معيشة في شرفة مفتوحة..
طراز البحر الأأبيض المتوسط يحترم الاخشاب بكل أنواعها، فهي المادة الأساسية في هذا النمط مع ألوان البحر والصفاء كالأبيض والأزرق، لذا قام المصمم هنا باستغلال مجموعة من النصاديق لتصميم شرفة مفتوحة على طراز البحر الأبيض المتوسط باللون الأبيض والازرق والرمادي.. غاية في الجمال ..
تصميم بسيط من صندوق خشبي لمكتب معلق بسلاسل معدنية في الحائط، فكرة بسيطة ولكنها عملية جدا تساعدك على تصميم ركن خاص بك في شرفة منزلك أو في مكان صغير في المنزل دون الحاجة للمساحة كبيرة ..
تصميم أنيق لغرفة طعام مصنوعة كاملة من الصناديق الخشبية، في البداية لن تصدق ولكن هي حقيقة قام المصمم بتصميم غرفة طعام كاملة مكونة من مقاعد مريحة وطاولة بسيطة من الصناديق الخشبية وطلائها بمادة لامعة ..
تصميم مقعدك الخاص للاستمتاع باجواء صيفية وشمس دافئة في الشتاء ونسيم الربيع، تحتاج بالتأكيد لمثل هذا التصميم حتيى تستمتع بجلسة هادئة في أجواء طبيعية ساحرة على مر كل الفصول، اصنعه من الصناديق الخشبية بطريقة سهلة ..
تحتاج احيانا لوحدات خشبية لتزرع زهورك ونباتات خضراء تزين شرفتك وتصنع منها حديقة صغيرة تشبه احلامك، لن تجد أفضل من الصناديق الخشبية لاستخدامها في ذلك..
او يمكنك استخدامها كأرفف ثابتة او متحركة كما تحتاج وتزيينها بقطع ديكورية جميلة أو نباتات خضراء رائعة، لتجعل شرفتك اجمل وتترك داخل منزلك لمسة من قلب الطبيعة ..