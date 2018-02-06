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8 أفكار رائعة لاستخدام الصناديق القديمة

آية منير آية منير
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هل فكّرت مرّة بإعادة استخدام الصناديق الخشبية لتزيين منزلك؟ ..هل مازلت تحتفظ بهم أو تلجأ للتخلص منها بشكل مستمرلأنك لا تعرف كيفية الاستفادة منها ، ولكن خبراء التصميم يقدمون لك 8 أفكار ملهمة يمكنك الاستعانة بهم  لاعادة تدوير صناديق الخشب القديمة الخاصة بك و اعطائها وظيفة جديدة ، تحتاج فقط القليل من الابتكار والقدرة على الإبداع وبعض الوقت لكي تصبح جزء من منزلك…

1. طاولة متحركة ..

MULHACÉN mesa palets. 120x80cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

طاولة من دورين لتوفير أرفف عملية بها، وسطحها مغطى بالزجاج، ومزودة بعجلات صغيرة لسهولة حركتها ونقلها من مكان لمكان، تصميم عملي وأنيق ..

2. لمسة صناعية خاصة ..

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balconies, verandas & terracesFurniture
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

يحترم الطراز الصناعي حالة المواد المستخدمة فيه سواء كانت أخشاب او معادن مع معالجتها لتدوم طويلا، بل ويفضل المصممون استخدامها بشكلها الطبيعي لترك لمسة صناعية حقيقة داخل أي تصميم، وهو تحديدا ما قام به المصمم في هذا النموذج، استخدم الصناديق الخشبية بحالتها لتصميم غرفة معيشة في شرفة مفتوحة..

3. طراز البحر الأبيض المتوسط

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Balconies, verandas & terracesFurniture White
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

طراز البحر الأأبيض المتوسط يحترم الاخشاب بكل أنواعها، فهي المادة الأساسية في هذا النمط مع ألوان البحر والصفاء كالأبيض والأزرق، لذا قام المصمم هنا باستغلال مجموعة من النصاديق لتصميم شرفة مفتوحة على طراز البحر الأبيض المتوسط باللون الأبيض والازرق والرمادي.. غاية في الجمال ..

4. رف أو مكتب

Sitzbank auf Ketten Europaletten Irekholzart, IrekHolzArt IrekHolzArt Corridor, hallway & stairsSeating خشب Beige
IrekHolzArt

IrekHolzArt
IrekHolzArt
IrekHolzArt

تصميم بسيط من صندوق خشبي لمكتب معلق بسلاسل معدنية في الحائط، فكرة بسيطة ولكنها عملية جدا تساعدك على تصميم ركن خاص بك في شرفة منزلك أو في مكان صغير في المنزل دون الحاجة للمساحة كبيرة ..

5. غرفة طعام إضافية ..

I nostri lavori, asdf asdf GardenFurniture
asdf

asdf
asdf
asdf

تصميم أنيق لغرفة طعام مصنوعة كاملة من الصناديق الخشبية، في البداية لن تصدق ولكن هي حقيقة قام المصمم بتصميم غرفة طعام كاملة مكونة من مقاعد مريحة وطاولة بسيطة من الصناديق الخشبية وطلائها بمادة لامعة  ..

6. أثاث عملي ..

Der Sitz Ferdl, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balconies, verandas & terracesFurniture
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

تصميم مقعدك الخاص للاستمتاع باجواء صيفية وشمس دافئة في الشتاء ونسيم الربيع، تحتاج بالتأكيد لمثل هذا التصميم حتيى تستمتع بجلسة هادئة في أجواء طبيعية ساحرة على مر كل الفصول، اصنعه من الصناديق الخشبية بطريقة سهلة ..

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7. صناديق خاصة للنباتات ..

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تحتاج احيانا لوحدات خشبية لتزرع زهورك ونباتات خضراء تزين شرفتك وتصنع منها حديقة صغيرة تشبه احلامك، لن تجد أفضل من الصناديق الخشبية لاستخدامها في ذلك..

8. أرفف عملية وبسيطة ..

GABARRÓ jardinera palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

او يمكنك استخدامها كأرفف ثابتة او متحركة كما تحتاج وتزيينها بقطع ديكورية جميلة أو نباتات خضراء رائعة، لتجعل شرفتك اجمل وتترك داخل منزلك لمسة من قلب الطبيعة ..

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