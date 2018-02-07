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7 أفكار لاستبدال الجدران البيضاء

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
TotalStone, panel texturizado similar a la piedra, FORMICA Venezuela FORMICA Venezuela غرفة نوم White
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الأبيض.. الخيار الآمن عندما يتعلق الأمر بطلاء الجدران، فهو محايد نظيف وأيضًا يساعد على إضاءة الغرفة ومنحها الاتساع، ولكن.. البعض لا يكتفي بمجرد الخيار الآمن، يبحثون عما هو قوي ومميز وجديد، يبحثون عما يعبر عن ملامح خفية من شخصياتهم ويُضفي هذا الطابع الشخصي على جدران منازلهم.

في مقال اليوم من هوميفاي، نتوجه إلى أولئك المميزون، الذين يسعون نحو المخاطرة من أجل الحصل على منزل لا مثيل له. أتينا لكم بـ 7 تصميمات وأفكار لاستبدال اللون الأبيض للجدران. شاهدوهم معنا واستمتعوا بلمسات الخبراء!

1. تأثير لم يسبق له مثيل

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لقد كان ومازال الخشب هو دائما الحل الأمثل لتغطية الجدران بطريقة فاخرة غير متكلفة، ولكنها أيضًا مكلفة، ومع ذلك، وفي هذه الحالة، أمكن الحصول على التأثير الخشبي ولكن من خلال ورق جدران أنيق مع ملمس وقوام غني وفريد، حيث التجزيعات والأوان القريبة تمامًا من الطبيعية؛ لتأثير بصري لافت للنظر.

2. لوحات زخرفية مع الأسطح الحجرية

TotalStone, panel texturizado similar a la piedra, FORMICA Venezuela FORMICA Venezuela غرفة نوم White
FORMICA Venezuela

FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela

لوحات زخرفية مع الأسطح الحجرية هو حل جديدا ومثير للاهتمام جدا في الديكور الداخلي لغرفة النوم تلك. من أجل خلق القوام غير المتوقع على الجدران، وتحويل البيئات مع مادة غنية من الحجر المكشوف، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التدخلات المكلفة على هيكل البناء.

3. وردي صادم

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Walls & flooringWall tattoos الألياف الطبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

قد يبدو جدار وردي مع الزخارف، صادم بعض الشيء خاصة لهولاء الذين يفضلون الخيارات الامنة من الدرجات المحايدة. في هذا النموذج، اختير الوردي لإدخال قطع واضح في البيئة، وهو خيارا متطرفا. ولكن، كما نرى، إذا أدرجت في السياق الصحيح يمكن أن تتحول إلى حل مثير جدا للاهتمام وأقل تطرفا مما قد يعتقد المرء.

4. الجدار ثلاثي الأبعاد

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Walls & flooringWall tattoos الألياف الطبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

جدار 3D يمنحك شعور قوي بالعمق والتأثير الجذاب، ويمكنك الحصول عليه مع طلاء من ألياف قصب السكر ولب الورق، والمواد الطبيعية التي تسمح بإحداث تأثير زخرفي وتصويري كبير، تماما كما في هذا المثال المبدع من خبراء    EXCLUSIVE Sustainable Buildings.

5. الكرز للمطبخ

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

لا حاجة لانتظار الكرز لفصل الصيف! في هذا المطبخ تتوفر على مدار السنة، حيث غطاء ملون وحيوي كامل للجدار، الذي ينتعش مع نغماتها القوية، بينما تهيمن على المطبخ نغمات بيضاء تشمل الجدران والأثاث الأخرى، مع الأسطح اللامعة والعاكسة التي تشير الألوان في جميع أنحاء الفضاء.

6. الخرسانة

Roof apartment, Виталий Юров Виталий Юров غرفة نوم
Виталий Юров

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

الخرسانة هي الحل الأمثل للبيئات المصممة على نمط الحد الأدنى أو البيئات الصناعية، مع الزينة الرصينة والدقيقة، مثالية للجدران لتكون منمقة مع نسيج قوي ومقاوم، وهي الخيار الأمثل لهولاء أصحاب الشخصيات الجادة ذات الطابع العملي، والتي تفضل الأناقة غير المتكلفة.

7. مثل اللغز

63m2, ADV Design ADV Design غرفة نوم
ADV Design

ADV Design
ADV Design
ADV Design

يمكن تغطية الجدار الأبيض تماما، بكسوة قماشية مع مجموعة من الأشكال والألوان التي تصنع ديكورا مثاليا، تماما كما اللغز إلى أن تكتمل. رمادي فاتح، رمادي داكن وأبيض وأزرق سماوي.. نغمات رائعة في هذه الغرفة الدافئة المثالية للاسترخاء.

لمزيد من الأفكار والتصميمات الملهمة والإبداعية، تفضل بقراءة المقال التالي، أجدد صيحات التصميم الداخلي لعام 2018.

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