7 أفكار لاستبدال الجدران البيضاء

الأبيض.. الخيار الآمن عندما يتعلق الأمر بطلاء الجدران، فهو محايد نظيف وأيضًا يساعد على إضاءة الغرفة ومنحها الاتساع، ولكن.. البعض لا يكتفي بمجرد الخيار الآمن، يبحثون عما هو قوي ومميز وجديد، يبحثون عما يعبر عن ملامح خفية من شخصياتهم ويُضفي هذا الطابع الشخصي على جدران منازلهم.

في مقال اليوم من هوميفاي، نتوجه إلى أولئك المميزون، الذين يسعون نحو المخاطرة من أجل الحصل على منزل لا مثيل له. أتينا لكم بـ 7 تصميمات وأفكار لاستبدال اللون الأبيض للجدران. شاهدوهم معنا واستمتعوا بلمسات الخبراء!