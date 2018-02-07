7 أفكار لاستبدال الجدران البيضاء

الأبيض.. الخيار الآمن عندما يتعلق الأمر بطلاء الجدران، فهو محايد نظيف وأيضًا يساعد على إضاءة الغرفة ومنحها الاتساع، ولكن.. البعض لا يكتفي بمجرد الخيار الآمن، يبحثون عما هو قوي ومميز وجديد، يبحثون عما يعبر عن ملامح خفية من شخصياتهم ويُضفي هذا الطابع الشخصي على جدران منازلهم.
في مقال اليوم من هوميفاي، نتوجه إلى أولئك المميزون، الذين يسعون نحو المخاطرة من أجل الحصل على منزل لا مثيل له. أتينا لكم بـ 7 تصميمات وأفكار لاستبدال اللون الأبيض للجدران. شاهدوهم معنا واستمتعوا بلمسات الخبراء!
لقد كان ومازال الخشب هو دائما الحل الأمثل لتغطية الجدران بطريقة فاخرة غير متكلفة، ولكنها أيضًا مكلفة، ومع ذلك، وفي هذه الحالة، أمكن الحصول على التأثير الخشبي ولكن من خلال ورق جدران أنيق مع ملمس وقوام غني وفريد، حيث التجزيعات والأوان القريبة تمامًا من الطبيعية؛ لتأثير بصري لافت للنظر.
لوحات زخرفية مع الأسطح الحجرية هو حل جديدا ومثير للاهتمام جدا في الديكور الداخلي لغرفة النوم تلك. من أجل خلق القوام غير المتوقع على الجدران، وتحويل البيئات مع مادة غنية من الحجر المكشوف، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التدخلات المكلفة على هيكل البناء.
قد يبدو جدار وردي مع الزخارف، صادم بعض الشيء خاصة لهولاء الذين يفضلون الخيارات الامنة من الدرجات المحايدة. في هذا النموذج، اختير الوردي لإدخال قطع واضح في البيئة، وهو خيارا متطرفا. ولكن، كما نرى، إذا أدرجت في السياق الصحيح يمكن أن تتحول إلى حل مثير جدا للاهتمام وأقل تطرفا مما قد يعتقد المرء.
جدار 3D يمنحك شعور قوي بالعمق والتأثير الجذاب، ويمكنك الحصول عليه مع طلاء من ألياف قصب السكر ولب الورق، والمواد الطبيعية التي تسمح بإحداث تأثير زخرفي وتصويري كبير، تماما كما في هذا المثال المبدع من خبراء EXCLUSIVE Sustainable Buildings.
لا حاجة لانتظار الكرز لفصل الصيف! في هذا المطبخ تتوفر على مدار السنة، حيث غطاء ملون وحيوي كامل للجدار، الذي ينتعش مع نغماتها القوية، بينما تهيمن على المطبخ نغمات بيضاء تشمل الجدران والأثاث الأخرى، مع الأسطح اللامعة والعاكسة التي تشير الألوان في جميع أنحاء الفضاء.
الخرسانة هي الحل الأمثل للبيئات المصممة على نمط الحد الأدنى أو البيئات الصناعية، مع الزينة الرصينة والدقيقة، مثالية للجدران لتكون منمقة مع نسيج قوي ومقاوم، وهي الخيار الأمثل لهولاء أصحاب الشخصيات الجادة ذات الطابع العملي، والتي تفضل الأناقة غير المتكلفة.
يمكن تغطية الجدار الأبيض تماما، بكسوة قماشية مع مجموعة من الأشكال والألوان التي تصنع ديكورا مثاليا، تماما كما اللغز إلى أن تكتمل. رمادي فاتح، رمادي داكن وأبيض وأزرق سماوي.. نغمات رائعة في هذه الغرفة الدافئة المثالية للاسترخاء.
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