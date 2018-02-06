كيف تقوم بتنظيف الأسطح الخشبية في بيتك

من منا لا يحب الأخشاب، فهي خامة طبيعية، متجددة ومتينه كما أنها تعيش لمدة كبيرة. فالأخشاب استخدمت في الماضي ومازالت مستخدمة حتى الآن ولازت مواكبة لأحدث الصيحات، فلا يمكننا انكار جمال وهيبه هذه الخامة وانتشارها حول العالم بشكل متألق.

بينما يجب أن نفرق بين الأنواع المختلفة للأخشاب لنستخدمها بشكل مثالي في التصميم، الأثاث المختلف والديكورات حول الغرف للحصول على أفضل الحلول لأفضل المنازل. لكن يأتي الجهل بطرق العناية بالأخشاب كخامة طبيعية كعائق كبير للبعض. فمن أجل الاستمتاع بممزاته من مرونته، قوته وكونه خامة معمرة. فالأخشاب تحتاج عناية خاصة للمساهمة فى تطويل عمره والحفاظ عليه. وهذا ما سنستعرضه لكم اليوم، بعض الحيل والأفكار لكيفية العناية بالخشب للحصول على أفضل حالاته.