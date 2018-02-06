كيف تقوم بتنظيف الأسطح الخشبية في بيتك

من منا لا يحب الأخشاب، فهي خامة طبيعية، متجددة ومتينه كما أنها تعيش لمدة كبيرة. فالأخشاب استخدمت في الماضي ومازالت مستخدمة حتى الآن ولازت مواكبة لأحدث الصيحات، فلا يمكننا انكار جمال وهيبه هذه الخامة وانتشارها حول العالم بشكل متألق.
بينما يجب أن نفرق بين الأنواع المختلفة للأخشاب لنستخدمها بشكل مثالي في التصميم، الأثاث المختلف والديكورات حول الغرف للحصول على أفضل الحلول لأفضل المنازل. لكن يأتي الجهل بطرق العناية بالأخشاب كخامة طبيعية كعائق كبير للبعض. فمن أجل الاستمتاع بممزاته من مرونته، قوته وكونه خامة معمرة. فالأخشاب تحتاج عناية خاصة للمساهمة فى تطويل عمره والحفاظ عليه. وهذا ما سنستعرضه لكم اليوم، بعض الحيل والأفكار لكيفية العناية بالخشب للحصول على أفضل حالاته.
الأرضيات الخشبية لها سحر خاص، فهي دافئة، مرحبة كما أنها لا تحتاج الكثير من العناية أو عمليات معقدة. يجب أولاً أن تستخدم منظفات خاصة فانسى المنظفات التقليدية حيث أن المنظفات التقليدية يمكنها أن تفسد الأرضيات الخشبية. أفضل الحلول هي باستخدام خامات طبيعية لتنظيفه.
- أولا يجب علينا تجاهل منتجات التنظيف التقليديةحتى التي يُدعى أنها مخصصة للخشب، بل يجب استخدامهم في أضيق الحدود لأنها قد تكون أكبر عدو للخشب دون أن نشعر ..
- استخدام الخل: قد يكون فنجان من الخل (التفاح أو النبيذ) في دلو من الماء كافية لتلميع الأرضيات الخشبية مرة واحدة في الأسبوع.
- زيت الزيتون: ليس من الضروري التأكيد على مميزات استخدام زيت الزيتون، ولكن هنالك ميزة جديدة وهو أن زيت الزيتون يغذي الخشب ويلمعه أكثر من الورنيش التقليدي. لذا كل فترة عليك مسح الأسطح الخشبية في منزلك بقطعة قماش مغموسة بزيت الزيتون ..
- يمكنك مسح البقع باستخدام ممحاة القلم الرصاص فور تكونها.
- يمكنك أيضاً دعكها بالفيلين فهو يزيل أثار البقعة بدون التأثير على الخشب. - قم بتغطية البقع بالمايونيز واتركها لمدة يوم ثم امسحها في اليوم التالي ثم لمع المساحة بعد ذلك.
- قم بمزج عصير الليمون وزيت الزيتون ونظف الأثاث باستخدام هذا المزيج والذي سيرجع الأثاث ليبدو مثل الجديد.
- خليط الزيت والكحول سيمكنك من تغطية أي بقع أو أثار للاستخدام عبر االسنين.
- لا تقم بغسلها في غسالة الأطباق
- لا يمكن نقعها في الماء أو الصابون لمدة طويلة حيث أن الأدوات الخشبية يمكنها أن تفسد بهذا التصرف كما أنها تتشرب المنظفات ويمكن نقلها للمأكولات التي تستخدم في طهيها أو تقديم الأكل فيها. - إحرص على تلميع هذه الأدوات بزيت الطعام كل شهرين والذي بدوره سيحميها من التشقق والجفاف.
يجمع الأثاث الخشبي الأتربة والغبار فيتشقق ويتغير لونه إذا لم نقوم بالعناية المناسبة. فإليك بعض الحيل والتي يتم استخدام زيت الزيتون فيها لجعل أثاثك يبدو بأفضل حال.
- قم بمزج عصير الليمون وزيت الزيتون ونظف الأثاث باستخدام هذا المزيج والذي سيرجع الأثاث ليبدو مثل الجديد.
- خليط الزيت والكحول سيمكنك من تغطية أي بقع أو أثار للاستخدام عبر االسنين.