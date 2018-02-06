الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 خطوات مهمة تجعل بيتك مريح

آية منير آية منير
renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design غرفة المعيشة
Loading admin actions …

نظف غرفتك؛ اغسل الأطباق؛ إضاءة مريحة جدا، هذه الاحتياجات اليومية الأساسية في أي منزل لبيت مريح جدا. وعلى الرغم من أن الكثير منا أصبح يمتلك روتين يومي ثابت من حيث القيام بالأعمال المنزلية  (مثل ترتيب غرفة المعيشة ، وإعادة ترتيب الأثاث في غرفة الطعام، أو ضمان وجود مساحة تخزين كافية في المطبخ)، ونحن هنا في هوميفاي جمعنا لك 7 خطوات مهمة جدا تجعل بيتك مريح جدا ..

1. توزيع ذكي لمساحات التخزين

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

عليك أن تخلق مساحات إضافية للتخزين دائما، فهي قادرة على جعل بيتك مريح دائما ومنظم ولكل شئ مكانه المناسب وتساعدك أيضا على التخلص من الفوضى ..

2. مساحة نظيفة

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO الممر والمدخل
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

حافظ على بيتك نظيف بشكل دوري ودائم، فالنظافة لها تأثير إيجابي على نفسية المستخدمين وراحتهم ..

3. أثاث مريح مفتاح السعادة

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design غرفة المعيشة
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

الأثاث المريح والعملي هو مفتاح السعادة وخاصة إن كان ذا تصميم بسيط بخامات ناعمة وسهلة التنظيف ومرنة وقابلة للتشكيل ..

4. مساحة أقل .. استفادة أكبر

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design الممر والمدخل
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

مهما كانت مساحة بيتك صغيرة عليك أن تفكر بشكل إيجابي، وتبحث عن طريق لاستغلال مساحة صغير وتستفيد أكثر ..

5. إعادة تخطيط منزلك

Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

عليك أن تقوم بإعادة تخطيط منزلك حتى لا تمل من وضع ثابت قد يكون غير عملي وله بدائل أفضل ..

6. إضاءة مريحة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الإضاءة المناسبة لها دور مباشر ورئيسي في راحة المستخدمين داخل المنزل، بكل أنواعها سواء كانت جانبية او رئيسيةو مؤقتة أو دائمة ومباشرة أو غير مباشرة..

7. النظام هو الحل

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

العادات اليومية تجعل من بيتك منظم بشكل دائم، وهو مفتاح الراحة الأول لأي فراغ، وخاصة إن كانت في مساحات ذات أغراض متعددة وصغيرة الحجم تتسبب في إزعاج كبير وفوضى عارمة إن لم نحرص على ترتيبها ..

كيف تقوم بتنظيف الأسطح الخشبية في بيتك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً