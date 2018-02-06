7 خطوات مهمة تجعل بيتك مريح

نظف غرفتك؛ اغسل الأطباق؛ إضاءة مريحة جدا، هذه الاحتياجات اليومية الأساسية في أي منزل لبيت مريح جدا. وعلى الرغم من أن الكثير منا أصبح يمتلك روتين يومي ثابت من حيث القيام بالأعمال المنزلية (مثل ترتيب غرفة المعيشة ، وإعادة ترتيب الأثاث في غرفة الطعام، أو ضمان وجود مساحة تخزين كافية في المطبخ)، ونحن هنا في هوميفاي جمعنا لك 7 خطوات مهمة جدا تجعل بيتك مريح جدا ..
عليك أن تخلق مساحات إضافية للتخزين دائما، فهي قادرة على جعل بيتك مريح دائما ومنظم ولكل شئ مكانه المناسب وتساعدك أيضا على التخلص من الفوضى ..
حافظ على بيتك نظيف بشكل دوري ودائم، فالنظافة لها تأثير إيجابي على نفسية المستخدمين وراحتهم ..
الأثاث المريح والعملي هو مفتاح السعادة وخاصة إن كان ذا تصميم بسيط بخامات ناعمة وسهلة التنظيف ومرنة وقابلة للتشكيل ..
مهما كانت مساحة بيتك صغيرة عليك أن تفكر بشكل إيجابي، وتبحث عن طريق لاستغلال مساحة صغير وتستفيد أكثر ..
عليك أن تقوم بإعادة تخطيط منزلك حتى لا تمل من وضع ثابت قد يكون غير عملي وله بدائل أفضل ..
الإضاءة المناسبة لها دور مباشر ورئيسي في راحة المستخدمين داخل المنزل، بكل أنواعها سواء كانت جانبية او رئيسيةو مؤقتة أو دائمة ومباشرة أو غير مباشرة..