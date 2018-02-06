7 خطوات مهمة تجعل بيتك مريح

نظف غرفتك؛ اغسل الأطباق؛ إضاءة مريحة جدا، هذه الاحتياجات اليومية الأساسية في أي منزل لبيت مريح جدا. وعلى الرغم من أن الكثير منا أصبح يمتلك روتين يومي ثابت من حيث القيام بالأعمال المنزلية (مثل ترتيب غرفة المعيشة ، وإعادة ترتيب الأثاث في غرفة الطعام، أو ضمان وجود مساحة تخزين كافية في المطبخ)، ونحن هنا في هوميفاي جمعنا لك 7 خطوات مهمة جدا تجعل بيتك مريح جدا ..