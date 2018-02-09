منزل عائلي بتصميم داخلي لا يُصدق

هل هناك شئ أفضل من المنزل الذي يبدو تقليديًا بإطلالة عادية من الخارج ثم تكتشف من الداخل أن تصميمه أخاذ وغير متوقع! هذا ما يتمتع به هذا المشروع الذي يبدو أنه بلمسات خاصة حقًا، حيث يظهر لنا من الخارج بالطوب الأحمر والنوافذ التقليدية، ويفاجئنا من الداخل بالمساحات المدمجة واتباعه لمبدأ الخطة المفتوحة المعروف بحداثته.
ستحب هنا كثيرًا تفاصيل المطبخ وكذلك فكرة الدمج بين غرفتي المعيشة والطعام مع الفناء الخلفي.. دعونا نلقي نظرة سريعة على هذا المنزل من الداخل والخارج.
كل جانب من جوانب هذا المنزل البسيط تألق بسحر التقليدية، سواء بالطوب الأحمر أو من خلال النوافذ الزجاجية بما تشمله من درف خشبية مفتوحة على مصراعيها، نحن نراهن أنك تتوقع أن تجد المواقد التقليدية وأثاث قديم الطراز في داخل، ولكن من الواضح أن الوضع غير ذلك.
ننتقل معًا للفناء الخلفي من المنزل والذي يمتد فيه الأثاث المنتمي لغرفتي الطعام والمعيشة إلى الخارج بشكل معاصر ومذهل يجسد الاستغلال الأمثل للمساحات واتباع الخطة المفتوحة في التصميم.
اختيار الأبواب ثنائية الطي التي تُفتَح بالكامل كانت لمسة موفقة من قبل خبراء التصميم لـخلق اتصال سلس مع المساحة الخارجية للمنزل، كما أنها ساعدت حقًا في جعل الطابق الأرضي يبدو أكبر بكثير من حيث السعة بسبب اندماج الداخل والخارج.
مطبخ تقع في غرامه من أول نظرة، مُجَهّز تجهيزًا جيدًا بوحدات تخزينية عصرية تستوعب أغراضه المختلفة الكبيرة والصغيرة. أكثر ما يميز هذا المطبخ مائدة الجزيرة التي تتوسط الساحة وتشمل مساحة لتناول الطعام من خلال مقعدين مذهلين نلمحهم جهة اليسار.
نختتم جولتنا بهذا المشروع مع نظرة فاحصة للمطبخ، ومزيج مذهل من الخطوط الأنيقة المعاصرة والألوان الكلاسيكية، فإنه يجسد بشكل أنيق الفجوة بين العمر الأصلي للعقار وحداثة التمديد!
اقرأ أيضًا: 5 ديكورات ملهمة لتصاميم الرووف والأسطح الخاصة