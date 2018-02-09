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منزل عائلي بتصميم داخلي لا يُصدق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Pinner Extension , The Market Design & Build The Market Design & Build غرفة المعيشة
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هل هناك شئ أفضل من المنزل الذي يبدو تقليديًا بإطلالة عادية من الخارج ثم تكتشف من الداخل أن تصميمه أخاذ وغير متوقع! هذا ما يتمتع به هذا المشروع الذي يبدو أنه بلمسات خاصة حقًا، حيث يظهر لنا من الخارج بالطوب الأحمر والنوافذ التقليدية، ويفاجئنا من الداخل بالمساحات المدمجة واتباعه لمبدأ الخطة المفتوحة المعروف بحداثته.

ستحب هنا كثيرًا تفاصيل المطبخ وكذلك فكرة الدمج بين غرفتي المعيشة والطعام مع الفناء الخلفي.. دعونا نلقي نظرة سريعة على هذا المنزل من الداخل والخارج.

الواجهة والطوب الأحمر

Pinner Extension , The Market Design & Build The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build

Pinner Extension

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

كل جانب من جوانب هذا المنزل البسيط تألق بسحر التقليدية، سواء بالطوب الأحمر أو من خلال النوافذ الزجاجية بما تشمله من درف خشبية مفتوحة على مصراعيها، نحن نراهن أنك تتوقع أن تجد المواقد التقليدية وأثاث قديم الطراز في داخل، ولكن من الواضح أن الوضع غير ذلك.

مذهل من الزاوية الخلفية!

Pinner Extension The Market Design & Build مطبخ
The Market Design &amp; Build

Pinner Extension

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

ننتقل معًا للفناء الخلفي من المنزل والذي يمتد فيه الأثاث المنتمي لغرفتي الطعام والمعيشة إلى الخارج بشكل معاصر ومذهل يجسد الاستغلال الأمثل للمساحات واتباع الخطة المفتوحة في التصميم. 

الخطة المفتوحة في الفناء الخلفي!

Pinner Extension , The Market Design & Build The Market Design & Build غرفة المعيشة
The Market Design &amp; Build

Pinner Extension

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

اختيار الأبواب ثنائية الطي التي تُفتَح بالكامل كانت لمسة موفقة من قبل خبراء التصميم لـخلق اتصال سلس مع المساحة الخارجية للمنزل، كما أنها ساعدت حقًا في جعل الطابق الأرضي يبدو أكبر بكثير من حيث السعة بسبب اندماج الداخل والخارج.

المطبخ وتوزيع مثالي للعناصر الديكورية

Pinner Extension , The Market Design & Build The Market Design & Build مطبخ
The Market Design &amp; Build

Pinner Extension

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

مطبخ تقع في غرامه من أول نظرة، مُجَهّز تجهيزًا جيدًا بوحدات تخزينية عصرية تستوعب أغراضه المختلفة الكبيرة والصغيرة. أكثر ما يميز هذا المطبخ مائدة الجزيرة التي تتوسط الساحة وتشمل مساحة لتناول الطعام من خلال مقعدين مذهلين نلمحهم جهة اليسار.

من زاوية أخرى.. راقي ووظيفي

Pinner Extension , The Market Design & Build The Market Design & Build مطبخ
The Market Design &amp; Build

Pinner Extension

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

نختتم جولتنا بهذا المشروع مع نظرة فاحصة للمطبخ، ومزيج مذهل من الخطوط الأنيقة المعاصرة والألوان الكلاسيكية، فإنه يجسد بشكل أنيق الفجوة بين العمر الأصلي للعقار وحداثة التمديد!

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