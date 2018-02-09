منزل عائلي بتصميم داخلي لا يُصدق

هل هناك شئ أفضل من المنزل الذي يبدو تقليديًا بإطلالة عادية من الخارج ثم تكتشف من الداخل أن تصميمه أخاذ وغير متوقع! هذا ما يتمتع به هذا المشروع الذي يبدو أنه بلمسات خاصة حقًا، حيث يظهر لنا من الخارج بالطوب الأحمر والنوافذ التقليدية، ويفاجئنا من الداخل بالمساحات المدمجة واتباعه لمبدأ الخطة المفتوحة المعروف بحداثته.

ستحب هنا كثيرًا تفاصيل المطبخ وكذلك فكرة الدمج بين غرفتي المعيشة والطعام مع الفناء الخلفي.. دعونا نلقي نظرة سريعة على هذا المنزل من الداخل والخارج.