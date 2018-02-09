6 أشياء يزعجك بها ضيوفك عند زيارة منزلك

استقبال زائرين بالمنزل ليس بالأمر الهين الذي قد يظنه البعض، فجميعنا معرضون لأمور تزعجنا من قبل هؤلاء الضيوف عند زيارتهم إلينا، ما بين إثارة الفوضى، وعدم احترام قواعد المنزل، والتطفل، وغيرها من الأمور.
ولهذا السبب تحديدًا نقدم لكم هذا المقال لترصدوا معنا أكثر الأمور ازعاجًا من قبل الضيوف لتسلحوا أنفسكم بها وتتخذون حذركم منها قبل وصولهم لمنازلكم.. دعونا نبدأ الآن!
واحدة من الأمور التي تزعجنا جميعًا عند زيارة الضيوف إلى منازلنا، هي ترك الأبواب الداخلية للمنزل مفتوحة بعدما ينتقل أحدهم من غرفة إلى أخرى أو مثلًا من الفناء الخلفي إلى غرفة المعيشة وهكذا، فهذا من ناحية يشعرك بأن المنزل غير منظم، ومن ناحية أخرى يغير من درجة حرارة الغرفة التي تعتاد عليها والمريحة بالنسبة لك وهو ما بالطبع كفيل أن يزعجك.
قد لا يقصد ضيوفك إشاعة الفوضى في منزلك عند زيارتهم لك، ولكنهم يقومون بهذا بالفعل دون تعمد للأمر؛ وذلك لعدم درايتهم بالأماكن التي تنتمي إليها الأشياء في بيتك بقدر درايتك أنت، فيحدثون فوضى من لا شئ!
للتغلب على هذا الأمر، عليك عند مبادرة أحدهم في مساعدتك، توضيح أماكن الأشياء ببساطة وبالتالي تتلاشى حدوث أي شئ يزعجك.
كل أسرة لديها بالتأكيد آداب وقواعد -غير مكتوبة- لاستخدام الحمام تجعله دائمًا نظيفًا ومهيئًا لاستقبال الضيوف، وأنت بالطبع كذلك، وهو ما يتطلب من الزائرين استشعار هذه الأمور واحترام الطريقة التي نسقت بها حمامك لعدم إحداث الفوضى بمختلف أرجائه.
اقرأ أيضًا: فن تقسيم المساحات في شقة صغيرة مدمجة
جميعنا للأسف يصادف الزائر المتطفل الذي يتجول بالمنزل بكل أريحية دون مراعاة خصوصية أصحابه، وينتقل من غرفة لآخرى دون إذن! الحل الأمثل في هذا الشأن، هو غلق الغرف التي لن تحتاج إليها -مثل المكاتب- بقفل لتكون آمنة.
إذا كان أحد زائريك لديه متطلبات غذائية معقدة أو يتبع نظام غذائي خاص للحفاظ على صحته، سيكون من آداب الزيارة إخبارك بها بشكل مسبق لأنك لست بقارئ أفكار!
لا حذاء
إذا كان هناك خزانة أحذية مكشوفة وواضحة بجانب الباب، سيكون من المؤكد أن أصحاب هذا المنزل يتبعون سياسة
اللا حذاء وبالتالي إن شعر زائريك بالشك حيال ذلك، عليهم فقط أن يسألوك قبل الدخول بأحذيتهم وتعريض أرضية وسجاد منزلك للاتساخ.