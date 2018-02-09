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6 أشياء يزعجك بها ضيوفك عند زيارة منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Wren Cottage, Hart Design and Construction Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
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استقبال زائرين بالمنزل ليس بالأمر الهين الذي قد يظنه البعض، فجميعنا معرضون لأمور تزعجنا من قبل هؤلاء الضيوف عند زيارتهم إلينا، ما بين إثارة الفوضى، وعدم احترام قواعد المنزل، والتطفل، وغيرها من الأمور.

ولهذا السبب تحديدًا نقدم لكم هذا المقال لترصدوا معنا أكثر الأمور ازعاجًا من قبل الضيوف لتسلحوا أنفسكم بها وتتخذون حذركم منها قبل وصولهم لمنازلكم.. دعونا نبدأ الآن! 

1- ترك الأبواب مفتوحة

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation مطبخ
London Building Renovation

Single Storey Extension, Roxborough Rd II

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

واحدة من الأمور التي تزعجنا جميعًا عند زيارة الضيوف إلى منازلنا، هي ترك الأبواب الداخلية للمنزل مفتوحة بعدما ينتقل أحدهم من غرفة إلى أخرى أو مثلًا من الفناء الخلفي إلى غرفة المعيشة وهكذا، فهذا من ناحية يشعرك بأن المنزل غير منظم، ومن ناحية أخرى يغير من درجة حرارة الغرفة التي تعتاد عليها والمريحة بالنسبة لك وهو ما بالطبع كفيل أن يزعجك.

2- خلق الفوضى

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura Living roomStorage
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

قد لا يقصد ضيوفك إشاعة الفوضى في منزلك عند زيارتهم لك، ولكنهم يقومون بهذا بالفعل دون تعمد للأمر؛ وذلك لعدم درايتهم بالأماكن التي تنتمي إليها الأشياء في بيتك بقدر درايتك أنت، فيحدثون فوضى من لا شئ!

للتغلب على هذا الأمر، عليك عند مبادرة أحدهم في مساعدتك، توضيح أماكن الأشياء ببساطة وبالتالي تتلاشى حدوث أي شئ يزعجك. 

3- عدم احترام آداب الحمام

Schoolmasters build different حمام
build different

Schoolmasters

build different
build different
build different

كل أسرة لديها بالتأكيد آداب وقواعد -غير مكتوبة- لاستخدام الحمام تجعله دائمًا نظيفًا ومهيئًا لاستقبال الضيوف، وأنت بالطبع كذلك، وهو ما يتطلب من الزائرين استشعار هذه الأمور واحترام الطريقة التي نسقت بها حمامك لعدم إحداث الفوضى بمختلف أرجائه.

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4- التطفل في الغرف الخاصة

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Home Office/Study LuxDeco مكتب عمل أو دراسة Beige office,study,home office
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Home Office/Study

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

جميعنا للأسف يصادف الزائر المتطفل الذي يتجول بالمنزل بكل أريحية دون مراعاة خصوصية أصحابه، وينتقل من غرفة لآخرى دون إذن! الحل الأمثل في هذا الشأن، هو غلق الغرف التي لن تحتاج إليها -مثل المكاتب- بقفل لتكون آمنة.

5- عدم تنبيهك بمتطلبات غذائية محددة

4 Bedroom Apartment Interior Design Bangalore, Ghar360 Ghar360
Ghar360

Ghar360
Ghar360
Ghar360

إذا كان أحد زائريك لديه متطلبات غذائية معقدة أو يتبع نظام غذائي خاص للحفاظ على صحته، سيكون من آداب الزيارة إخبارك بها بشكل مسبق لأنك لست بقارئ أفكار! 

6- تجاهل سياسة لا حذاء

Boot Warmer Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

إذا كان هناك خزانة أحذية مكشوفة وواضحة بجانب الباب، سيكون من المؤكد أن أصحاب هذا المنزل يتبعون سياسة اللا حذاء وبالتالي إن شعر زائريك بالشك حيال ذلك، عليهم فقط أن يسألوك قبل الدخول بأحذيتهم وتعريض أرضية وسجاد منزلك للاتساخ.

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