الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 قطع أثاث ضرورية مهما كانت ميزانيتك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni مطبخ
Loading admin actions …

الشيء الذي لا يمكن التشكيك به أبدًا، هو أن لكل منا ذوقه الشخصي المختلف الذي يقوم بتاثيث منزله على أساسه، وأننا نقوم بتحديد قطع الأثاث وفقًا لاحتياجاتنا الشخصية، ولكن هناك عوامل أخرى تحدد القطع الاساسية التي لا غنى عنها مهما اختلفت الأذواق والاحتياجات.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبركم بشأن 9 قطع اثاث أساسية في اي منزل مهما اختلف نمط تصميمه، ولا يمكنك التخلي عنهم مهما كانت ميزانيتك، حيث يؤكد خبراء التصميم الداخلي أنه لا يمكنك التخلي عن اي منهم مهما كانت الأسباب. تعرف عليهم معنا!

1. كرسي مميز

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México مكتب عمل أو دراسة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

واحد من القطع الأساسية التي لا يكتمل تأثيث منزلك بدونها، أيًا كان ثمنه، هو كرسي مميز مع تصميم مختلف وابداعي، ليشغل إحدى زواية الغرفة سواء المعيشة أو غرفة النوم، أو حتى غرفة الدراسة والعمل. فهي قطع تمكنك من تصميم ركن استرخاء حقيقي، والجمع بين المزايا الجمالية والوظيفية. فقط يمكنك الاتباهي به بمجرد دخول الغرفة!

2. مكتبة متعددة الأغراض

Chalet La Moraleja II, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تلك القطعة  لا مفر من امتلاكها في كل بيت، حيث يتم التأكيد على دور المكتبة باعتبارها دائمة الجمال وقطعة وظيفية حقيقية. سوار وضعت على الحائط أو صممت كقطعة جانبية، يمكنك غالبا استخدامها كمقسم للمساحة المعيشة المفتوحة، فمن المستحيل حقا ألا تمتلك واحدة على الأقل! 

3. تصميم المرآة

Islington House , Gundry & Ducker Architecture Gundry & Ducker Architecture حمام
Gundry &amp; Ducker Architecture

Islington House

Gundry & Ducker Architecture
Gundry &amp; Ducker Architecture
Gundry & Ducker Architecture

في قاعة أو في الممر، في الحمام أو في غرفة النوم، وجود مرآة مؤطرة، أمر ضروري لا غنى عنه، من حيث الشكل الحديث أو الوظيفية في عكس الضوء ومنحك المزيد من الاتساع البصري ومضاعفة المساحات الصغيرة، ومما لا شك فيه هي قطعة ديكورية قليلة التكلفة.

4. بار لوجبة خفيفة

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni مطبخ
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

 لقد شهدنا تطور المطبخ، من مجرد بيئة مخصصة لإعداد وجبات الطعام إلى قلب حقيقي للمنزل، أوأكثر بكثير عندما يكون جزءا لا يتجزأ من غرفة المعيشة. في أعقاب هذا التغيير، الأثاث الذي سيتم جلبه إلى المنزل،  لابد أن يتضمن بار مجهز تجهيزا دقيقا مع الكراسي المناسبة 

5. منضدة مع خزانة

ANISH Storage units CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET غرفة السفرة
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

ANISH Storage units

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

على مر السنين، بالإضافة إلى وظائفها الواضحة ،أصبح هناك اهتمام أكثر دقة من حيث الجانب الجمالي الذي جلب بالتأكيد هذه القطعة من الأثاث إلى أعلى قائمة كما يجب أن تكون. ما الذي نتحدث عنه؟ من خزانة الحاويات الثمينة، وهي متوفرة في لوحات المفاتيح الضخمة أو رفوف بسيطة اعتمادا على تحديد المواقع والاحتياجات.

6. مصابيح معلقة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

حتى عشاق المصابيح الأكثر كلاسيكية سيكون عليهم التعامل مع الإصدار 2.0: المصابيح القلادة. فلماذا لا نحاول المزج بين كلاهما والاستفادة من الجمال الخاص لكل منهم. تأمل هذا النموذج لعلك تجد إلهامك!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. طاولة القهوة

Low Jinks coffee table Loaf Living roomSide tables & trays coffee table,brass,glass
Loaf

Low Jinks coffee table

Loaf
Loaf
Loaf

من السهل إلى حد ما ولكن تأثير على الاطلاق، طاولة القهوة قد تكون بين مستوى الأوراق الرابحة من المنزل في كل العصور. اختيار البديل الأنسب لنمط غرفة المعيشة الخاصة بك ولا يستبعد احتمال وجود حتى تشجيعهم على الجمع بين زوجين.

8. أريكة-- سرير

Time Sofa Campbell Watson Living roomSofas & armchairs
Campbell Watson

Time Sofa

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

سواء كان يمكن تحويلها إلى سرير للضيوف أو نموذج وحدات وحدات، والشيء المهم هو أن أريكة متعددة الاستخدامات، مستعرضة وعلى استعداد للتغيير. من الأثاث لذلك سيكون من الصعب القيام به دون.

9. الرفوف الإبداعية

Magnetika living M01 Ronda Design غرفة المعيشة
Ronda Design

Magnetika living M01

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

مجموعة من الرفوف الإبداعية والحديثة يمكن أن تحدث دائما فرقا في المنزل، سواء من الناحية العملية والبصرية. دائمة الخضرة لإخراج واستغلال متى وأين هناك حاجة، ولماذا لا، لإعادة تشكيل وإعادة تفسير في الإرادة في كل غرفة.

لمزيد من التصميمات والنصائح الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 تصميمات مختلفة ومتنوعة لغرف النوم العصرية

5 ديكورات ملهمة لتصاميم الرووف والأسطح الخاصة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً