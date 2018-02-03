9 قطع أثاث ضرورية مهما كانت ميزانيتك

الشيء الذي لا يمكن التشكيك به أبدًا، هو أن لكل منا ذوقه الشخصي المختلف الذي يقوم بتاثيث منزله على أساسه، وأننا نقوم بتحديد قطع الأثاث وفقًا لاحتياجاتنا الشخصية، ولكن هناك عوامل أخرى تحدد القطع الاساسية التي لا غنى عنها مهما اختلفت الأذواق والاحتياجات.
في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبركم بشأن 9 قطع اثاث أساسية في اي منزل مهما اختلف نمط تصميمه، ولا يمكنك التخلي عنهم مهما كانت ميزانيتك، حيث يؤكد خبراء التصميم الداخلي أنه لا يمكنك التخلي عن اي منهم مهما كانت الأسباب. تعرف عليهم معنا!
واحد من القطع الأساسية التي لا يكتمل تأثيث منزلك بدونها، أيًا كان ثمنه، هو كرسي مميز مع تصميم مختلف وابداعي، ليشغل إحدى زواية الغرفة سواء المعيشة أو غرفة النوم، أو حتى غرفة الدراسة والعمل. فهي قطع تمكنك من تصميم ركن استرخاء حقيقي، والجمع بين المزايا الجمالية والوظيفية. فقط يمكنك الاتباهي به بمجرد دخول الغرفة!
تلك القطعة لا مفر من امتلاكها في كل بيت، حيث يتم التأكيد على دور المكتبة باعتبارها دائمة الجمال وقطعة وظيفية حقيقية. سوار وضعت على الحائط أو صممت كقطعة جانبية، يمكنك غالبا استخدامها كمقسم للمساحة المعيشة المفتوحة، فمن المستحيل حقا ألا تمتلك واحدة على الأقل!
في قاعة أو في الممر، في الحمام أو في غرفة النوم، وجود مرآة مؤطرة، أمر ضروري لا غنى عنه، من حيث الشكل الحديث أو الوظيفية في عكس الضوء ومنحك المزيد من الاتساع البصري ومضاعفة المساحات الصغيرة، ومما لا شك فيه هي قطعة ديكورية قليلة التكلفة.
لقد شهدنا تطور المطبخ، من مجرد بيئة مخصصة لإعداد وجبات الطعام إلى قلب حقيقي للمنزل، أوأكثر بكثير عندما يكون جزءا لا يتجزأ من غرفة المعيشة. في أعقاب هذا التغيير، الأثاث الذي سيتم جلبه إلى المنزل، لابد أن يتضمن بار مجهز تجهيزا دقيقا مع الكراسي المناسبة
على مر السنين، بالإضافة إلى وظائفها الواضحة ،أصبح هناك اهتمام أكثر دقة من حيث الجانب الجمالي الذي جلب بالتأكيد هذه القطعة من الأثاث إلى أعلى قائمة كما يجب أن تكون. ما الذي نتحدث عنه؟ من خزانة الحاويات الثمينة، وهي متوفرة في لوحات المفاتيح الضخمة أو رفوف بسيطة اعتمادا على تحديد المواقع والاحتياجات.
حتى عشاق المصابيح الأكثر كلاسيكية سيكون عليهم التعامل مع الإصدار 2.0: المصابيح القلادة. فلماذا لا نحاول المزج بين كلاهما والاستفادة من الجمال الخاص لكل منهم. تأمل هذا النموذج لعلك تجد إلهامك!
من السهل إلى حد ما ولكن تأثير على الاطلاق، طاولة القهوة قد تكون بين مستوى الأوراق الرابحة من المنزل في كل العصور. اختيار البديل الأنسب لنمط غرفة المعيشة الخاصة بك ولا يستبعد احتمال وجود حتى تشجيعهم على الجمع بين زوجين.
سواء كان يمكن تحويلها إلى سرير للضيوف أو نموذج وحدات وحدات، والشيء المهم هو أن أريكة متعددة الاستخدامات، مستعرضة وعلى استعداد للتغيير. من الأثاث لذلك سيكون من الصعب القيام به دون.
مجموعة من الرفوف الإبداعية والحديثة يمكن أن تحدث دائما فرقا في المنزل، سواء من الناحية العملية والبصرية. دائمة الخضرة لإخراج واستغلال متى وأين هناك حاجة، ولماذا لا، لإعادة تشكيل وإعادة تفسير في الإرادة في كل غرفة.
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