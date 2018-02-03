9 قطع أثاث ضرورية مهما كانت ميزانيتك

الشيء الذي لا يمكن التشكيك به أبدًا، هو أن لكل منا ذوقه الشخصي المختلف الذي يقوم بتاثيث منزله على أساسه، وأننا نقوم بتحديد قطع الأثاث وفقًا لاحتياجاتنا الشخصية، ولكن هناك عوامل أخرى تحدد القطع الاساسية التي لا غنى عنها مهما اختلفت الأذواق والاحتياجات.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبركم بشأن 9 قطع اثاث أساسية في اي منزل مهما اختلف نمط تصميمه، ولا يمكنك التخلي عنهم مهما كانت ميزانيتك، حيث يؤكد خبراء التصميم الداخلي أنه لا يمكنك التخلي عن اي منهم مهما كانت الأسباب. تعرف عليهم معنا!