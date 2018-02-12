5 أفكار مختلفة لتطوير وتجديد حديقة المنزل

مما لا شك فيه أن لديكور الحدائق المنزلية أو كما تسمى الساحة الخلفية من المنزل؛ حيث أنها تعد البقعة الخارجية بمنزلك التي تهرب إليها لتشعر بالارتياح والهدوء والاستجمام والاسترخاء بعيدا عن الضجيج ومشاغل الحياة كما أنها تعتبر مكان لتلقي بالأصدقاء والأحبة وتشاركهم متعة الأجواء الجميلة أو مناسباتك الخاصة؛ حيث الشجر والنباتات والزهور والمياه والحجارة هي كلها عناصر تشكل جمال هذا المكان وتجمل تلك المساحة الخارجية من منزلك سواء أكانت صغيرة أم كبيرة في ديكور حدائق منزلية، ومن أكثر المواد استخداماً في تصاميم ديكور الحدائق المنزلية هي الحجارة بشتى الأنواع من الحصى حتى الصخور، وبالطبع جنباً إلى جنب مع النجيلة ونباتات الزينة، أما أحواض السباحة فتعتبر عنصرا هاما للإضفاء الروعة والسحر للحديقة فإن كانت المساحة تكفي فيا حبذا لو ادخلت للتصميم، وسنستعرض في هذا المقال أكثر من تصميم خاص بالحدائق المنزلية.