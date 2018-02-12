5 أفكار مختلفة لتطوير وتجديد حديقة المنزل

مما لا شك فيه أن لديكور الحدائق المنزلية أو كما تسمى الساحة الخلفية من المنزل؛ حيث أنها تعد البقعة الخارجية بمنزلك التي تهرب إليها لتشعر بالارتياح والهدوء والاستجمام والاسترخاء بعيدا عن الضجيج ومشاغل الحياة كما أنها تعتبر مكان لتلقي بالأصدقاء والأحبة وتشاركهم متعة الأجواء الجميلة أو مناسباتك الخاصة؛ حيث الشجر والنباتات والزهور والمياه والحجارة هي كلها عناصر تشكل جمال هذا المكان وتجمل تلك المساحة الخارجية من منزلك سواء أكانت صغيرة أم كبيرة في ديكور حدائق منزلية، ومن أكثر المواد استخداماً في تصاميم ديكور الحدائق المنزلية هي الحجارة بشتى الأنواع من الحصى حتى الصخور، وبالطبع جنباً إلى جنب مع النجيلة ونباتات الزينة، أما أحواض السباحة فتعتبر عنصرا هاما للإضفاء الروعة والسحر للحديقة فإن كانت المساحة تكفي فيا حبذا لو ادخلت للتصميم، وسنستعرض في هذا المقال أكثر من تصميم خاص بالحدائق المنزلية.
يعد هذا التصميم من التصميمات البسيطة، ويظهر في هذا التصميم الخصائص الخاصة بالحديقة وهي النجيلة، والعنصر الحجري الذي يتوسط التصميم، كما يظهر في هذا التصميم عنصر الإشراق واضحا حيث أن ضوء الشمس الساطع، كما أن هذه الحديقة الخلفية تعد من الأشياء المهمة بالنسبة لكل منزل حيث أنها المتنفس الوحيد في المنزل وهذه الحديقة تتمتع بجو رائع يصلح لكافة الأغراض فبالإمكان وضع طاولة ومقاعد أو أريكة.
من الواضح على هذا التصميم صغر حجمه، ولكنه في نفس الوقت تصميم رائع ومميز ويفي بكافة الأغراض الخاصة بالحديقة بدءا من طاولة خشبية ذات المقاعد المريحة باللون الرمادي المحايد، ولكنه مختلف بعض الشيء حيث أنه ذو أرضيات رخامية وبعض الجدران المزينة بالأخشاب، كما يوجد أحواض للتزيين حيث الشجر والخضرة والورود، ويتضح بروز ضوء الشمس في هذا التصميم مما يعني أن نوع الإضاءة طبيعية.
يظهر هذا التصميم مختلف ومتميز عن سائر التصميمات الخاصة بالحدائق المنزلية؛ حيث أن ما يميزه وجود أصص النباتات التي تزين الجدار مما يقدم صورة رائعة ومتميزة، ونجد الأرضيات مختلفة، كما أن العنصر الخشبي يظهر من وجود المقعد الخشبي الطولي ومعه المقعد الهزاز، كما أن السقف زجاجي مثله مثل الصوبة الزجاجية بالإضافة إلى بعض الجوانب ليظهر الشكل الجمالي الذي نرغب فيه من الحديقة.
يتضح من هذا التصميم بروز المساحة الخضراء والنجيلة والزرع الأخضر الرائع الذي يميز التصميم بإحساس الطبيعة الخلابة، مع جود النخل، ويتميز هذا التصميم بوجود الجدران الحجرية، ومن الواضح أن الحديقة تخص حدائق الفلل، وبالنسبة لجانب الإضاءة فهي طبيعية حيث ضوء الشمس الرائع الذي يعمل على تدفئة الجو في فصل الشتاء مما يسمح بعملية الاسترخاء والاستجمام والراحة.
تعتبر هذه الحديقة والديكور الخاص بها، مميز ومختلف بشكل كبير،حيث أنه ذو أرضية خشبية فاتحة ولامعة كما أن ما يميزه وجود أكثر من الدرجة من
السلم حيث أنه يعد ممر أمامي، كما أنه ذو جدار بلون رمادي محايد، بالإضافة إلى
بروز عنصر الطبيعة في وجود أصص الزرع والنباتات والشجر، أما بالنسبة للإضاءة فنجد
عنصر الإضاءة الصناعية المتمثل في المصباح الجانبي ولكنه ذو إضاءة خافتة، وتغيم
الإضاءة الطبيعية على التصميم، ولكنه من الصعب وضع طاولة أو وسيلة للجلوس في هذا
المكان، وبالنسبة للألوان فهو اللون الرمادي المحايد المميز في كافة التصميمات.
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