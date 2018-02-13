6 تصميمات هادئة ومميزة لسفرة جديدة

سوف نستعرض في هذه المقالة ستة تصميمات لغرف السفرة بأشكال وأحجام مختلفة وتصميمات مختلفة وعصرية ومتنوعة تناسب جميع الأذواق ما بين العصري الهادئ وغيره، كما أنه نجد العديد من الأشكال والمساحات بالإضافة إلى الألوان والدهانات المختلفة للجدران والأسقف والأرضيات، وكذلك بعض الديكورات البسيطة التي تضيف فخامة وتميز ورقة للتصميم، وفي هذه التصميمات لعب المصمم ومهندس الديكور على نقطة التباين والاختلاف عن طريق بعض النقاط التي سوف نستعرضها في المقال، وكلنا على علم ودراية أن لغرف السفرة والتصميمات الخاصة بها لها أهمية قصوى في مختلف المنازل وبالنسبة لكافة الأسر، فهي مكان لتجمع الأسرة يوميا حوالي ثلاث مرات بالإضافة إلى استقبال بعض الزوار، فنظرا لذلك الأمر فيهتم كل واحد بالتصميم الخاص بغرفة السفرة.