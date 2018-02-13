6 تصميمات هادئة ومميزة لسفرة جديدة

سوف نستعرض في هذه المقالة ستة تصميمات لغرف السفرة بأشكال وأحجام مختلفة وتصميمات مختلفة وعصرية ومتنوعة تناسب جميع الأذواق ما بين العصري الهادئ وغيره، كما أنه نجد العديد من الأشكال والمساحات بالإضافة إلى الألوان والدهانات المختلفة للجدران والأسقف والأرضيات، وكذلك بعض الديكورات البسيطة التي تضيف فخامة وتميز ورقة للتصميم، وفي هذه التصميمات لعب المصمم ومهندس الديكور على نقطة التباين والاختلاف عن طريق بعض النقاط التي سوف نستعرضها في المقال، وكلنا على علم ودراية أن لغرف السفرة والتصميمات الخاصة بها لها أهمية قصوى في مختلف المنازل وبالنسبة لكافة الأسر، فهي مكان لتجمع الأسرة يوميا حوالي ثلاث مرات بالإضافة إلى استقبال بعض الزوار، فنظرا لذلك الأمر فيهتم كل واحد بالتصميم الخاص بغرفة السفرة.
يمتاز هذا التصميم بالإشراق من كافة أرجاء التصميم حيث اللون الأبيض المميز، فبداية من الطاولة المستطيلة البيضاء، ويحوطها المقاعد الشفافة المميزة وكل هذا مناسب مع ألوان الجدران البيضاء التي تمنحنا الشعور بالمساحة الكبيرة، ثم لنرى الأرضيات الخشبية الفاتحة وكذلك الجدران المبطنة بالأخشاب لتضفي على التصميم نوعا من الذوق الخاص، ونجد تصميم غرفة السفرة يتوسط أكثر من تصميم وهو تصميم المطبخ وغرفة المعيشة حيث الطابع الاستعماري، أما بالنسبة لوسائل الإضاءة فنجد النجفة المتدلية ذات التصميم العصري الرائع مع وجود بعض الكريستال، بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس الساطع في كافة الأماكن، وهذا التصميم مناسب للمساحات الكبيرة وكذلك المتوسطة ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية الرائعة بوجود أكثر من باقة للورد التي تزين وتميز التصميم.
يختلف هذا التصميم عن سائر التصميمات الأخرى حيث المساحة الفارغة، فهو تصميم مميز حيث أنه عبارة عن طاولة خشبية ذات تصميم حجري ويحوطها مقعدين خشبين، وأريكة صغيرة للجلوس وتناول الطعام، وهذا التصميم جنبا إلى جنب مع تصميم المطبخ، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية لامعة لتناسب أرجاء التصميم، ولعل المشهد والمطلات الرائعة الخاصة عن طريق بانوراما الزجاج بالتصميم تضفي الطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى ألوان الجدران البيضاء والسقف لتلائم التصميم، وتدخل الإضاءة الصناعية عن طريق وسائل الإضاءة المعلقة، ويناسب هذا التصميم المساحات الكبيرة، ويتسم بالهدوء والراحة.
ينبع من هذا التصميم الإشراق في أكثر من جانب بدءا من اللون العام الخاص بالتصميم وهو اللون الأبيض المميز الذي يظهر واضحا في الجدران والسقف، مع الطاولة ذات الشكل المربع حتى تسمح بجلوس ثمانية أشخاص على مقاعد خشبية ومريحة، ويحدث هذا الامر وسط مشهد مميز من الطبيعة الخلابة التي تظهر عبر الزجاج الأمامي والجانبي مما يوضح هيمنة الإضاءة الطبيعة مع لمحة بسيطة للإضاءة الصناعية وهي النجفة المتدلية وبعض الأضواء المخفية، ويمتاز هذا التصميم بوجود بعض عناصر الديكور.
يتضح من هذا التصميم بروز الألوان الثلاثة الأبيض حيث الجدران والمقاعد والوحدة الخاصة بالمطبخ، واللون الأسود حيث الطاولة والأرضيات واللون الرمادي حيث الأرائك الخاصة بغرفة المعيشة، ولعل هذا المزيج يمنحنا صورة متكاملة للتصميم، وبالنسبة للإضاءة فهي بشكل واضح صناعية في المقام الأول.
يظهر الابتكار في هذا التصميم واضحا في شكل الطاولة الخشبية والمقاعد وكذلك ورق الحائط الذي يزين الجدار كل هذا يتجمع مع الشكل الخاص بوسائل الإضاءة المميزة والمختلفة وتتوزع الألوان ما بين اللون الأبيض والأسود والخشبي في الأرضيات وقطع الأثاث.
يتميز هذا التصميم بميله إلى الطابع الاستوائي حيث بروز العنصر الخشبي في كافة أرجاء التصميم من حيث الطاولتين والمقاعد، والسقف الخشبي المعلق لكي يتجمع كل هذا ليبرز غرفة سفرة مميزة ومختلفة ذو نوعين الإضاءة، ولا يخلو التصميم من الديكورات حيث اللوحة الجدارية.
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