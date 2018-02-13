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6 تصميمات هادئة ومميزة لسفرة جديدة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo غرفة السفرة
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سوف نستعرض في هذه المقالة ستة تصميمات لغرف السفرة بأشكال وأحجام مختلفة وتصميمات مختلفة وعصرية ومتنوعة تناسب جميع الأذواق ما بين العصري الهادئ وغيره، كما أنه نجد العديد من الأشكال والمساحات بالإضافة إلى الألوان والدهانات المختلفة للجدران والأسقف والأرضيات، وكذلك بعض الديكورات البسيطة التي تضيف فخامة وتميز ورقة للتصميم، وفي هذه التصميمات لعب المصمم ومهندس الديكور على نقطة التباين والاختلاف عن طريق بعض النقاط التي سوف نستعرضها في المقال، وكلنا على علم ودراية أن لغرف السفرة والتصميمات الخاصة بها لها أهمية قصوى في مختلف المنازل وبالنسبة لكافة الأسر، فهي مكان لتجمع الأسرة يوميا حوالي ثلاث مرات بالإضافة إلى استقبال بعض الزوار، فنظرا لذلك الأمر فيهتم كل واحد بالتصميم الخاص بغرفة السفرة.

1-تصميم رائع ومميز وهادئ لغرفة سفرة عصرية

Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo غرفة السفرة
Modesto Crespo

Modesto Crespo
Modesto Crespo
Modesto Crespo

يمتاز هذا التصميم بالإشراق من كافة أرجاء التصميم حيث اللون الأبيض المميز، فبداية من الطاولة المستطيلة البيضاء، ويحوطها المقاعد الشفافة المميزة وكل هذا مناسب مع ألوان الجدران البيضاء التي تمنحنا الشعور بالمساحة الكبيرة، ثم لنرى الأرضيات الخشبية الفاتحة وكذلك الجدران المبطنة بالأخشاب لتضفي على التصميم نوعا من الذوق الخاص، ونجد تصميم غرفة السفرة يتوسط أكثر من تصميم وهو تصميم المطبخ وغرفة المعيشة حيث الطابع الاستعماري، أما بالنسبة لوسائل الإضاءة فنجد النجفة المتدلية ذات التصميم العصري الرائع مع وجود بعض الكريستال، بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس الساطع في كافة الأماكن، وهذا التصميم مناسب للمساحات الكبيرة وكذلك المتوسطة ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية الرائعة بوجود أكثر من باقة للورد التي تزين وتميز التصميم.

2-تصميم مختلف لغرفة السفرة العصرية بمساحة كبيرة

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 غرفة السفرة
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

يختلف هذا التصميم عن سائر التصميمات الأخرى حيث المساحة الفارغة، فهو تصميم مميز حيث أنه عبارة عن طاولة خشبية ذات تصميم حجري ويحوطها مقعدين خشبين، وأريكة صغيرة للجلوس وتناول الطعام، وهذا التصميم جنبا إلى جنب مع تصميم المطبخ، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية لامعة لتناسب أرجاء التصميم، ولعل المشهد والمطلات الرائعة الخاصة عن طريق بانوراما الزجاج بالتصميم تضفي الطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى ألوان الجدران البيضاء والسقف لتلائم التصميم، وتدخل الإضاءة الصناعية عن طريق وسائل الإضاءة المعلقة، ويناسب هذا التصميم المساحات الكبيرة، ويتسم بالهدوء والراحة.

3-تصميم مشرق لغرفة سفرة عصرية

Ampliación y Remodelación de Casa Carreño en Vitacura, Santiago, [ER+] Arquitectura y Construcción [ER+] Arquitectura y Construcción غرفة السفرة
[ER+] Arquitectura y Construcción

[ER+] Arquitectura y Construcción
[ER+] Arquitectura y Construcción
[ER+] Arquitectura y Construcción

ينبع من هذا التصميم الإشراق في أكثر من جانب بدءا من اللون العام الخاص بالتصميم وهو اللون الأبيض المميز الذي يظهر واضحا في الجدران والسقف، مع الطاولة ذات الشكل المربع حتى تسمح بجلوس ثمانية أشخاص على مقاعد خشبية ومريحة، ويحدث هذا الامر وسط مشهد مميز من الطبيعة الخلابة التي تظهر عبر الزجاج الأمامي والجانبي مما يوضح هيمنة الإضاءة الطبيعة مع لمحة بسيطة للإضاءة الصناعية وهي النجفة المتدلية وبعض الأضواء المخفية، ويمتاز هذا التصميم بوجود بعض عناصر الديكور.

4-تصميم يوضح المزج بين الألوان المحايدة

Dom Sadyba, Bartek Włodarczyk Architekt Bartek Włodarczyk Architekt غرفة السفرة
Bartek Włodarczyk Architekt

Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt

يتضح من هذا التصميم بروز الألوان الثلاثة الأبيض حيث الجدران والمقاعد والوحدة الخاصة بالمطبخ، واللون الأسود حيث الطاولة والأرضيات واللون الرمادي حيث الأرائك الخاصة بغرفة المعيشة، ولعل هذا المزيج يمنحنا صورة متكاملة للتصميم، وبالنسبة للإضاءة فهي بشكل واضح صناعية في المقام الأول.

5-تصميم مبتكر لغرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يظهر الابتكار في هذا التصميم واضحا في شكل الطاولة الخشبية والمقاعد وكذلك ورق الحائط الذي يزين الجدار كل هذا يتجمع مع الشكل الخاص بوسائل الإضاءة المميزة والمختلفة وتتوزع الألوان ما بين اللون الأبيض والأسود والخشبي في الأرضيات وقطع الأثاث.

6-تصميم لغرف السفرة على النمط الاستوائي

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos غرفة السفرة
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

يتميز هذا التصميم بميله إلى الطابع الاستوائي حيث بروز العنصر الخشبي في كافة أرجاء التصميم من حيث الطاولتين والمقاعد، والسقف الخشبي المعلق لكي يتجمع كل هذا ليبرز غرفة سفرة مميزة ومختلفة ذو نوعين الإضاءة، ولا يخلو التصميم من الديكورات حيث اللوحة الجدارية.
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