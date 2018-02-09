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6 أفكار تخزينية رائعة بالحمام

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bathroom, Oggetto Oggetto BathroomTextiles & accessories
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خلق مساحة تخزينية بـ الحمام من أكثر الضروريات التي يهملها كثيرون رغم شدة أهميتها، ربما يكون السبب وراء ذلك هو عائق المساحات الصغيرة، ولكن لمن لا يعلم ذلك، أصبح هناك العديد من الحيل الرائعة والذكية للتخزين الملائمة لأي مساحة وتجعل الحمام مرتبًا دائمًا وخاليًا من أي فوضى.

1- رفوف مفتوحة

Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography حمام
Alex Maguire Photography

Notting Hill home

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

غرفة مذهلة استُغِل فيها الفضاء بشكل احترافي من خلال رفوف مفتوحة من الخشب باللون البني الداكن، فتمنح هذه البقعة من المنزل إضافة بطابع حداثي، إلى جانب أنها تعمل أيضًا بطريقة عملية وتوفر لك سعة تخزينية جذابة ووظيفية.

2- مساحة تخزينية Built in

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

هذا الرف المدمج هو مثال رائع على كيفية إنشاء مناطق تخزينية دون إضافة أية إكسسوارات إضافية في الفضاء، وذلك من خلال اختراق الجدار بفتحة built in تزينها الإضاءة وتستغل في وضع أدوات الاستحمام الرفيعة.

3- شنطة الملحقات الصغيرة

Oggetto Bathroom Arrangement Oggetto BathroomTextiles & accessories
Oggetto

Oggetto Bathroom Arrangement

Oggetto
Oggetto
Oggetto

الملحقات الصغيرة تحتاج إلى مكان داخل الحمام أيضًا، ولكن لشدة صغرها فقد تسقط من حامل حمامك الصغير أو تضيع داخل وحدة الأدراج، لذا يكون مثاليًا لك اقتناء شنطة كبيرة تضم الملحقات الصغيرة وتجنبك حدوث أي فوضى بحمامك. 

4- درج رأسي ذكي يسحب للخارج بخفة

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors حمام
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

إذا كنت تبحث عن وسيلة للحفاظ على كل شيء في مكانه الصحيح ولا تزال تحتفظ بحمامك أنيقًا ومنمقًا، إليك هذا الحل السحري الذي يتمثل في درج بتصميم رأسي وذكي يسحب للخارج بخفة ويشمل بداخله مجموعة أرفف معدنية تستوعب عدد هائل من أغراض الحمام. 

5- مرآة وظيفية

Tudor Court , Golders Green, London, Jigsaw Interior Architecture Jigsaw Interior Architecture حمام
Jigsaw Interior Architecture

Tudor Court , Golders Green, London

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

من المعروف أن المرايا دائمًا ما تجلب الشعور بالفخامة والأناقة، وهنا في هذا المثال المعروض أمامنا نرى مساحة تخزينية مذهلة بنيت داخل جدران الحمام باستخدام المرآة والرفوف الزجاجية.

6- سلال من الخوص

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

هذا الزوج الأنيق من سلال الخوص الملونة بالطبع سيمنح الفضاء الخاص بك إشراقة وخفة، ويمكنه أن يستوعب أيضًا كل أغراض حمامك، وخصوصًا تلك السلة الكبيرة والتي يمكن استخدامها كسلة للغسيل. 

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