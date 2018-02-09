6 أفكار تخزينية رائعة بالحمام

خلق مساحة تخزينية بـ الحمام من أكثر الضروريات التي يهملها كثيرون رغم شدة أهميتها، ربما يكون السبب وراء ذلك هو عائق المساحات الصغيرة، ولكن لمن لا يعلم ذلك، أصبح هناك العديد من الحيل الرائعة والذكية للتخزين الملائمة لأي مساحة وتجعل الحمام مرتبًا دائمًا وخاليًا من أي فوضى.
غرفة مذهلة استُغِل فيها الفضاء بشكل احترافي من خلال رفوف مفتوحة من الخشب باللون البني الداكن، فتمنح هذه البقعة من المنزل إضافة بطابع حداثي، إلى جانب أنها تعمل أيضًا بطريقة عملية وتوفر لك سعة تخزينية جذابة ووظيفية.
Built in
هذا الرف المدمج هو مثال رائع على كيفية إنشاء مناطق تخزينية دون إضافة أية إكسسوارات إضافية في الفضاء، وذلك من خلال اختراق الجدار بفتحة built in تزينها الإضاءة وتستغل في وضع أدوات الاستحمام الرفيعة.
الملحقات الصغيرة تحتاج إلى مكان داخل الحمام أيضًا، ولكن لشدة صغرها فقد تسقط من حامل حمامك الصغير أو تضيع داخل وحدة الأدراج، لذا يكون مثاليًا لك اقتناء شنطة كبيرة تضم الملحقات الصغيرة وتجنبك حدوث أي فوضى بحمامك.
إذا كنت تبحث عن وسيلة للحفاظ على كل شيء في مكانه الصحيح ولا تزال تحتفظ بحمامك أنيقًا ومنمقًا، إليك هذا الحل السحري الذي يتمثل في درج بتصميم رأسي وذكي يسحب للخارج بخفة ويشمل بداخله مجموعة أرفف معدنية تستوعب عدد هائل من أغراض الحمام.
من المعروف أن المرايا دائمًا ما تجلب الشعور بالفخامة والأناقة، وهنا في هذا المثال المعروض أمامنا نرى مساحة تخزينية مذهلة بنيت داخل جدران الحمام باستخدام المرآة والرفوف الزجاجية.
هذا الزوج الأنيق من سلال الخوص الملونة بالطبع سيمنح الفضاء الخاص بك إشراقة وخفة، ويمكنه أن يستوعب أيضًا كل أغراض حمامك، وخصوصًا تلك السلة الكبيرة والتي يمكن استخدامها كسلة للغسيل.
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