6 تصاميم لغرف المعيشة الأحدث في عالم الديكور

من المعروف عن التصميمات الخاصة بغرف المعيشة التي تعد واحدة من أهم غرف المنزل وفي هذه المقالة نستعرض بعض التصميمات المميزة والمختلفة لغرف المعيشة العصرية التي تعد من أكثر الغرف استخداما في المنزل حيث أننا نقوم فيها بأغلب الأنشطة الترفيهية مثل متابعة التلفاز كذلك يعتبر مكان لتجمع العائلة وتلاقي أنشطتهم فيه من مشاهدة الأفلام والبرامج والمناقشة فيما بينهم وفي المقال التالي سوف نتحدث عن بعض التصميمات الخاصة بديكورات غرفة المعيشة من حيث الحجم والألوان والأشكال والتصميمات المختلفة الرائعة، وتختلف وجهة نظر كل مصمم لآخر من حيث استخدام البساطة أو التكلف، والتصميمات التي تخص المساحة الصغيرة والكبيرة، ومن المحبب في التصميمات التي تخص غرفة المعيشة أن نشعر فيها بالراحة والاسترخاء والترفيه، وتكتمل الصورة بوجود الديكورات الخاصة بالتزيين مع وجود المناظر الطبيعية التي تضفي روحا على التصميم.
يتميز هذا التصميم بالإشراق حيث اللون السكري الفاتح الذي يهيمن على مختلف أرجاء التصميم، من حيث لون الأرائك الجلدية المريحة للجلوس ولغرض الاسترخاء والراحة ولون الجدران والأسقف، ويصلح هذا التصميم للمساحات الواسعة، ونجد اللمحة الطبيعية من حيث وجود بعض باقات الورد مع المناظر الطبيعية عبر المطلات، أما بالنسبة للإضاءة فنجد عنصري الطبيعية والصناعية.
يسيطر على التصميم اللون الأحادي، وهو اللون الرمادي المحايد الظاهر في لون الأريكة ولون الجدران والستائر والسجاد، مع لمسات بسيطة من اللون الخشبي البارز في الطاولة الخشبية والرفوف التي تشترك بنسبة كبيرة كأحد عناصر الديكور، مع بعض الفازات واللوحات الجدارية التي تتناسب بنسبة كبيرة مع كافة عناصر التصميم، أما إذا توصلنا لعناصر الإضاءة فنجد وسائل الإضاءة الصناعية لها دور ليس بقليل في الديكور الخاص بالتصميم خاصة بعض اللمبات المعلقة في السقف والتي تبعث الضوء بشكل كبير، بالاشتراك مع الإضاءة الطبيعية عبر ضوء الشمس بهذا فإن جو الغرفة يصلح لكافة الأغراض الخاصة بغرف المعيشة.
يتضح من هذا التصميم المزج ما بين الطابع الكلاسيكي في بعض اللمحات ومنها الشكل الخارجي للنجف، مع الستائر، أما بالنسبة للمحة العصرية فنجدها واضحة في شكل الأرائك، أما بالنسبة للألوان فنجد اللون الكافيه الفاتح يلعب الدور الأكبر ليضفي على التصميم الفخامة والأناقة ويشترك هذا مع الديكورات ووسائل التزيين الموجودة في التصميم، ولا يخلو من اللمسة الطبيعية في عنصر الورود، وكعادة كافة التصميمات يشترك عنصري الإضاءة لإبراز الملامح الخاصة بالتصميم.
هذه الزاوية تبين التصميم الخاص بغرفة المعيشة ذات الطابع العصري، فنجد الأرائك ذات اللون الأبيض ومعها المقعد ذو اللون الأصفر الفاتح، أما بالنسبة للأرضيات المفترشة بسجاد ذو اللون الأسود المموج لكي يتناسب مع العناصر الخاصة بالتصميم مثل الجدار الرخامي الأسود المميز، أما الإضاءة فهي عصرية مميزة فهي عبارة عن عامود إضاءة جانبي ويشترك ذلك مع الإضاءة الطبيعية، ويعد هذا التصميم مناسب للأغراض الخاصة بغرفة المعيشة مثل مشاهدة التلفاز.
يظهر الابتكار والاختلاف في هذا التصميم، ويتضح ذلك في شكل المقاعد ذات اللون الأسود المعدنية واللوحة الزيتية ذات الألوان المتداخلة، ونجد اللون الرمادي المحايد يظهر في التصميم الخاص بالأرائك مع وجود وسائد صغيرة ذات اللون النبيتي تزين الأرائك، أما بالنسبة لألوان الجدران فهي باللون الأبيض ليمنحنا مساحة أكبر، أما بالنسبة للمطلات الخاصة بغرفة المعيشة فهي على الشرفة الرائعة وكذلك المناظر الطبيعية الخلابة، وتهيمن الإضاءة الطبيعية بشكل كبير على التصميم.
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