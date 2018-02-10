أفكار مميزة لاستخدام اللمسة الحجرية في مطبخك

تعتبر لمسة الأحجار والمواد المختلفة كالطوب والأسمنت من اللمسات المميزة التي تخلق على أي تصميم رقي وأناقة، ولا يقتصر وجودها فقط على أنماط معينة بل تتناسب بشكل كبير مع العديد من الأنماط الحديثة، واليوم نحن في وميفاي ينقدم لكم بعض التصميمات الرائعة لمطابخ صممت من الطوب والحجارة.
تصميم رائع لمطبخ تغمره اللمسات الريفية بطريقة مفعمة بالجمال والدفئ، من خلال هذا الجدار الرائع المصمم من الطوب الحجري بتفاصيل مليئة بالدفئ والجمال خاص، نرى هنا أيضاً لمسة عصرية في تصميم البار الأنيق من الاستانلس في المطبخ، مع تفاصيل الجرانيت بلونه الأسود اللامع على سطح المطبخ كل هذة التفاصيل أكملت اللوحة الفنية في تصميم هذا المطبخ بلمسته الريفية العصرية والفضل يعود للمسة الجدار الحجري.
نموذج أخر لتصميم مطبخ مميز على النمط الريفي، صممت جانب من جدرانه بالطوب الحجري الأبيض، لينطق بجمال متباين مع الخشب الطبيعي ويضيف على تصميم المطبخ جمال وجاذبية خاصة، المطبخ يجمع بين تفاصيل النمط الريفي الدافئ مع لمسات من نمط الشابي شيك المبتكر.
أما في هذا المطبخ فنرى تفاصيل غير تقليدية بالمرة بدايةَ من تفاصيل الطوب الأحمر الذي استخدمه المصمم في تصميم الجدار الذي يعتبر فاصل بين جدران المطبخ، مع وجود هذا الجدار بلونه الأسود كسبورة بسيطة في المطبخ، المطبخ رغم مساحته المحدودة ألا أن المصمم أحسن استغلال المساحات بطريقة مميزة، فنرى هنا بدلا من استخدام خزانات كبيرة وكاملة استعان المصمم بالأرفف كخدعة بسيطة لاستغلال مساحات المطبخ.
تصميم مميز لمطبخ جذاب مزود بجدار حجري باللون البيج أكتملت تفاصيله الجمالية من خلال وجود وحدات الإضاءة تلك، التي ساعدت بتوجهها على أسطح المطبخ في خلق جمال خاص، خاصةً مع مزجها مع تفاصيل السقف الخشبي وطاولة الطعام بتصميمها الاسكندنافي، لتحصل على مطبخ أحلامك.
من قال أن لمسة الطوب الأحمر هي فقط لاجل إطلالة ريفية في التصميم، وأن الطوب الأحمر فقط لا يمكن إدخاله مع أنماط أخرى كالنمط الصناعي أو النمط الحديث.
وهنا نرى هذا الجدارمن الطوب الأحمر يثبت وجوده بشكل رائع مع تصميم هذا المطبخ من بألوانه الحيادية، خاصةً مع مرور الإضاءة الطبيعية من هذة النافذة
وهنا نرى نموذج أخر لجدار حجري صمم من نغمات الأحمر المختلفة ليخلق جاذبية مطلقة مع وجود هذا البار الأنيق بمقاعده المعدنية التي تنطق بجاذبية وأناقة.
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