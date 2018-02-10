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أفكار مميزة لاستخدام اللمسة الحجرية في مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
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تعتبر لمسة الأحجار والمواد المختلفة كالطوب والأسمنت من اللمسات المميزة التي تخلق على أي تصميم رقي وأناقة، ولا يقتصر وجودها فقط على أنماط معينة بل تتناسب بشكل كبير مع العديد من الأنماط الحديثة، واليوم نحن في وميفاي ينقدم لكم بعض التصميمات الرائعة لمطابخ صممت من الطوب والحجارة.

1- ريفي أنيق

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

تصميم رائع لمطبخ تغمره اللمسات الريفية بطريقة مفعمة بالجمال والدفئ،  من خلال هذا الجدار الرائع المصمم من الطوب الحجري بتفاصيل مليئة بالدفئ والجمال خاص، نرى هنا أيضاً لمسة عصرية في تصميم البار الأنيق من الاستانلس في المطبخ، مع تفاصيل الجرانيت بلونه الأسود اللامع على سطح المطبخ كل هذة التفاصيل أكملت اللوحة الفنية في تصميم هذا المطبخ بلمسته الريفية العصرية والفضل يعود للمسة الجدار الحجري.

2- بساطة ودفئ

Rear Extension, Oakman Oakman غرفة السفرة
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

نموذج أخر لتصميم مطبخ مميز على النمط الريفي، صممت جانب من جدرانه بالطوب الحجري الأبيض، لينطق بجمال متباين مع الخشب الطبيعي ويضيف على تصميم المطبخ جمال وجاذبية خاصة، المطبخ يجمع بين تفاصيل النمط الريفي الدافئ مع لمسات من نمط الشابي شيك المبتكر.

3- جمال وعصرية

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

أما في هذا المطبخ فنرى تفاصيل غير تقليدية بالمرة بدايةَ من تفاصيل الطوب الأحمر الذي استخدمه المصمم في تصميم  الجدار الذي يعتبر فاصل بين جدران المطبخ، مع وجود هذا الجدار بلونه الأسود كسبورة بسيطة في المطبخ، المطبخ رغم مساحته المحدودة ألا أن المصمم أحسن استغلال المساحات بطريقة مميزة، فنرى هنا بدلا من استخدام خزانات كبيرة وكاملة استعان المصمم بالأرفف كخدعة بسيطة لاستغلال مساحات المطبخ.

4- تكامل

Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau مطبخ
Rousseau

Quebec Way, Haggerston

Rousseau
Rousseau
Rousseau

تصميم مميز لمطبخ جذاب مزود بجدار حجري باللون البيج أكتملت تفاصيله الجمالية من خلال وجود وحدات الإضاءة تلك، التي ساعدت بتوجهها على أسطح المطبخ في خلق جمال خاص، خاصةً مع مزجها مع تفاصيل السقف الخشبي وطاولة الطعام بتصميمها الاسكندنافي، لتحصل على مطبخ أحلامك.

5- عصرية وحداثة

kitchen 03 Alrewas Architecture Ltd مطبخ
Alrewas Architecture Ltd

kitchen 03

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

من قال أن لمسة الطوب الأحمر هي فقط لاجل إطلالة ريفية في التصميم، وأن الطوب الأحمر فقط لا يمكن إدخاله مع أنماط أخرى كالنمط الصناعي أو النمط الحديث.

6- رقي أخاذ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وهنا نرى هذا الجدارمن الطوب الأحمر يثبت وجوده بشكل رائع مع تصميم هذا المطبخ من بألوانه الحيادية، خاصةً مع مرور الإضاءة الطبيعية من هذة النافذة

7- جاذبية مطلقة

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects مطبخ
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

وهنا نرى نموذج أخر لجدار حجري صمم من نغمات الأحمر المختلفة ليخلق جاذبية مطلقة مع وجود هذا البار الأنيق بمقاعده المعدنية التي تنطق بجاذبية وأناقة.

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