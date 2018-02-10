أفكار مميزة لاستخدام اللمسة الحجرية في مطبخك

أما في هذا المطبخ فنرى تفاصيل غير تقليدية بالمرة بدايةَ من تفاصيل الطوب الأحمر الذي استخدمه المصمم في تصميم الجدار الذي يعتبر فاصل بين جدران المطبخ، مع وجود هذا الجدار بلونه الأسود كسبورة بسيطة في المطبخ، المطبخ رغم مساحته المحدودة ألا أن المصمم أحسن استغلال المساحات بطريقة مميزة، فنرى هنا بدلا من استخدام خزانات كبيرة وكاملة استعان المصمم بالأرفف كخدعة بسيطة لاستغلال مساحات المطبخ.