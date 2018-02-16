6 تصميمات إبداعية رقيقة لغرف نوم عصرية

تعد غرفة النوم واحدة من أهم الغرف على الإطلاق في المنزل، فهو المكان الذي يلجأ له الفرد لكي يحصل على قسط من الراحة بعد يوم طويل من العمل الشاق، يحتاج الخلود في نهاية هذا اليوم في مكان يتميز ببعض الخصائص والمميزات التي تميزها عن سائر الغرف الموجودة داخل المنزل، ونظرا للأهمية الكبيرة لهذه الغرفة، فقد ينصب عليها الاهتمام بشكل كبير، وذلك يظهر في العناية بكل من الديكورات والألوان من حيث الدهانات واختيار الأثاث والستائر والسجاد واللوحات الجدارية بالإضافة إلى شكل المفروشات والتصميم العام للغرفة حيث أنها الغرفة الرئيسية في المنزل والأكبر مساحة وهذا دليل على أهميتها الخاصة وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة تصميمات مختلفة ومتنوعة لغرف النوم العصرية لتساعد في اختيار التصميم الأقرب لك من حيث إمكانياتك المادية والذوق الخاص بك والمساحة.
عند النظر إلى هذا التصميم تشعر وكأنك في غرفة ملائكية حيث الألوان الهادئة والمميزة وكذلك المختلفة، فنجد السرير وكأنه محاط بنوع من الأمان، وفي هذا التصميم تلعب الألوان مع الإضاءة دور مهم وكبير، فيسيطر اللون الأبيض مع اللون الفيروزي الفاتح ليخلق جو مريح يؤهل للنوم والراحة والاسترخاء، أما بالنسبة للإضاءة فنجد الإضاءة الطبيعية التي تمر من أكثر من نافذة بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية الساطعة في أرجاء التصميم البارزة في النجف كريستال الشكل ولكن من الممكن تخفيفها للإحساس بالهدوء، وكذلك الأضواء المدفونة التي تتدخل بشكل كبير في الديكور الخاص بالغرفة حيث الإطار الخارجي له الموجود في السقف، أما بالنسبة للأثاث فهو متناسق حيث الأريكة المناسبة للجلوس والشعور بالارتياح، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعة الواضحة من خلال أصص النباتات.
يمتاز هذا التصميم على الرغم من عصريته وميله إلى الحداثة إلى أنه يتمتع بالفخامة، أما بالنسبة للألوان فيجتاح اللون الرمادي المحايد البارز في المفروشات والشكل الخارجي للسرير والأرضيات والسجاد ويسيطر على التصميم مع تداخل اللون الأبيض، ومن حيث قطع الأثاث فنجدها مبهرة، وجود طاولة ذات مقاعد لبنية اللون مما تمنح التصميم طابع هادئ ومريح، أما بالنسبة للمطلات فهي طبيعية جدا ورائعة ومناظر خلابة حيث البانوراما الزجاجية مما يؤكد لنا أن تلعب الإضاءة الطبيعية الدور الأكبر بالاشتراك مع الأضواء الصناعية المتمثلة في الأباجورات الجانبية وهذا التصميم يصلح للمساحات المتوسطة والواسعة.
يتميز هذا التصميم ببروز درجات اللون البني الواضح في ألوان الأثاث والمفروشات والأرضيات والجدران، ويتميز التصميم بالفخامة والأناقة، وتهيمن الإضاءة الصناعية بوسائلها المختلفة والمتنوعة.
يتضح من هذا التصميم بروز المزج ما بين اللون الأبيض والأسود، فنجد الدولاب الأبيض والسرير ذو الجسم الأسود والجدران والأرضيات الأبيض ذات اللمسات السوداء، والإطار الخارجي للبلكونة، أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية ومدفونة بالاشتراك مع الإضاءة الطبيعية.
من أكثر الأشياء التي تميز هذا التصميم بساطته حيث قطع الأثاث البسيطة فهو عبارة عن سرير ذو جسم أسود مناسبة للأرضيات السوداء اللامعة، ويتناسب ذلك مع لون الجدران الأبيض الذي يمنحنا شعورا بالمساحة، أما بالنسبة للإضاءة فهي تختلف ما بين الصناعية والطبيعية.
هذا التصميم مختلف تماما حيث أن يعبر عن غرفة نوم وليست رئيسية تصلح لفرد واحد، حيث المساحة الصغيرة، والمستفاد منها إلى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يتميز بالديكور الرائع والمميز من حيث لون الجدار الخلفي للسرير ويجاوره اللوحات الجدارية، والإضاءة الصناعية هي مصدر الإضاءة الرئيسي للغرفة.
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