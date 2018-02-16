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6 تصميمات إبداعية رقيقة لغرف نوم عصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
​Contemporary home design by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
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تعد غرفة النوم واحدة من أهم الغرف على الإطلاق في المنزل، فهو المكان الذي يلجأ له الفرد لكي يحصل على قسط من الراحة بعد يوم طويل من العمل الشاق، يحتاج الخلود في نهاية هذا اليوم في مكان يتميز ببعض الخصائص والمميزات التي تميزها عن سائر الغرف الموجودة داخل المنزل، ونظرا للأهمية الكبيرة لهذه الغرفة، فقد ينصب عليها الاهتمام بشكل كبير، وذلك يظهر في العناية بكل من الديكورات والألوان من حيث الدهانات واختيار الأثاث والستائر والسجاد واللوحات الجدارية بالإضافة إلى شكل المفروشات والتصميم العام للغرفة حيث أنها الغرفة الرئيسية في المنزل والأكبر مساحة وهذا دليل على أهميتها الخاصة وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة تصميمات مختلفة ومتنوعة لغرف النوم العصرية لتساعد في اختيار التصميم الأقرب لك من حيث إمكانياتك المادية والذوق الخاص بك والمساحة.

1-تصميم مريح وغاية في الروعة

​Contemporary home design by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

عند النظر إلى هذا التصميم تشعر وكأنك في غرفة ملائكية حيث الألوان الهادئة والمميزة وكذلك المختلفة، فنجد السرير وكأنه محاط بنوع من الأمان، وفي هذا التصميم تلعب الألوان مع الإضاءة دور مهم وكبير، فيسيطر اللون الأبيض مع اللون الفيروزي الفاتح ليخلق جو مريح يؤهل للنوم والراحة والاسترخاء، أما بالنسبة للإضاءة فنجد الإضاءة الطبيعية التي تمر من أكثر من نافذة بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية الساطعة في أرجاء التصميم البارزة في النجف كريستال الشكل ولكن من الممكن تخفيفها للإحساس بالهدوء، وكذلك الأضواء المدفونة التي تتدخل بشكل كبير في الديكور الخاص بالغرفة حيث الإطار الخارجي له الموجود في السقف، أما بالنسبة للأثاث فهو متناسق حيث الأريكة المناسبة للجلوس والشعور بالارتياح، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعة الواضحة من خلال أصص النباتات.

2-تصميم لغرفة النوم الأنيقة والعصرية

master bed room, m.frahat m.frahat غرفة نوم Beige
m.frahat

master bed room

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يمتاز هذا التصميم على الرغم من عصريته وميله إلى الحداثة إلى أنه يتمتع بالفخامة، أما بالنسبة للألوان فيجتاح اللون الرمادي المحايد البارز في المفروشات والشكل الخارجي للسرير والأرضيات والسجاد ويسيطر على التصميم مع تداخل اللون الأبيض، ومن حيث قطع الأثاث فنجدها مبهرة، وجود طاولة ذات مقاعد لبنية اللون مما تمنح التصميم طابع هادئ ومريح، أما بالنسبة للمطلات فهي طبيعية جدا ورائعة ومناظر خلابة حيث البانوراما الزجاجية مما يؤكد لنا أن تلعب الإضاءة الطبيعية الدور الأكبر بالاشتراك مع الأضواء الصناعية المتمثلة في الأباجورات الجانبية وهذا التصميم يصلح للمساحات المتوسطة والواسعة.

3-تصميم مختلف يبرز درجات البني

Дизайн спальни в стиле модернизм в квартире по ул.Гаражная, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة نوم
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

يتميز هذا التصميم ببروز درجات اللون البني الواضح في ألوان الأثاث والمفروشات والأرضيات والجدران، ويتميز التصميم بالفخامة والأناقة، وتهيمن الإضاءة الصناعية بوسائلها المختلفة والمتنوعة.

4-تصيم يظهر التداخل ما بين الأبيض والأسود

The Arin, Cleo Architecture Studio Cleo Architecture Studio غرفة نوم
Cleo Architecture Studio

Cleo Architecture Studio
Cleo Architecture Studio
Cleo Architecture Studio

يتضح من هذا التصميم بروز المزج ما بين اللون الأبيض والأسود، فنجد الدولاب الأبيض والسرير ذو الجسم الأسود والجدران والأرضيات الأبيض ذات اللمسات السوداء، والإطار الخارجي للبلكونة، أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية ومدفونة بالاشتراك مع الإضاءة الطبيعية.

5-تصميم بسيط وفي نفس الوقت مميز

2012 PROJECTS, MKC DESIGN MKC DESIGN غرفة نوم
MKC DESIGN

MKC DESIGN
MKC DESIGN
MKC DESIGN

من أكثر الأشياء التي تميز هذا التصميم بساطته حيث قطع الأثاث البسيطة فهو عبارة عن سرير ذو جسم أسود مناسبة للأرضيات السوداء اللامعة، ويتناسب ذلك مع لون الجدران الأبيض الذي يمنحنا شعورا بالمساحة، أما بالنسبة للإضاءة فهي تختلف ما بين الصناعية والطبيعية.

6-تصميم يستغل أبسط المساحات

2011 PROJECTS, MKC DESIGN MKC DESIGN غرفة نوم
MKC DESIGN

MKC DESIGN
MKC DESIGN
MKC DESIGN

هذا التصميم مختلف تماما حيث أن يعبر عن غرفة نوم وليست رئيسية تصلح لفرد واحد، حيث المساحة الصغيرة، والمستفاد منها إلى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يتميز بالديكور الرائع والمميز من حيث لون الجدار الخلفي للسرير ويجاوره اللوحات الجدارية، والإضاءة الصناعية هي مصدر الإضاءة الرئيسي للغرفة.

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6 تصميمات إبداعية رقيقة لغرف نوم عصرية

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