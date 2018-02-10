5 خطوات تقودك لمنزل عصري أنيق

الحصول على منزل عصري وأنيق هو غاية نسعى إليها جميعاً في منازلنا، خاصةً أن تصميمات المنازل العصرية الحديثة في الأونة الأخيرة أصبحت لا حصر لها مما يضعنا جميعاً أمام حيرة كبيرة تتمثل في الأختيار الصحيح والمثالي لتصميم منزلنا الخاص بطريقة عصري، لكن ونتجنب هذة الحيرة توصل خبراء ديكور لبعض النصائح والأفكار ستيسر عليك مهمة أختيار الأثاث واللمسات العصرية لمنزلك بسهولة حيب ذوقك الشخصي.
للحصول على منزل مميز يجب أولا أن تلتفت لمصدر إلهام، فكثيراً ما يتجه البعض للحصول على مصدر إلهام من مصادر لا تتناسب مع شخصية المنزل، فتصب التصميم بالكامل بالأحباط، لذلك يجب أولا أن تبحث عن مصدر إلهام خاص بك يتناسب مع شخصيتك وذوقك الشخصي بينعكس على منزلك بالأنسيابية والجمال ، وإياط والتقليد.
نعم دع القيادة للألوان وأجعلها مصدر قوة التصميم في منزلك، فواحدة من أهم العوامل التي تساهم في نجاح تصميم المنزل، هي أختيار الوان مثالية تتسم بالأنسجام والرقي وليس مجرد أختيار عشوائي فقط، لكن كن حريصاً أن تجعل منزلك تغمره تفاصيل لونية موحدة ومنسجمة مع باقي تفاصيل المنزل بأنسيابية وأناقة
إياك واهمال الفراغات في منزلك، فواحدة من التفاصيل الحرجة إذا سعيت في التغافل عنها ستضيع من بين يديك فرص عظيمة وذهبية للحصول على منزل أنيق بل و من الممكن أن يفشل التصميم الخاص بمنزلك فشلاً ذريعاً:؛ وهو أهمال الفراغات في المنزل. فلكل فراغ داخل منزل مواصفات خاصة يجب علينا مراعاتها والأهتمام قبل الشروع في بدء توزيع الأثاث والوظائف داخل المنزل، والحل الوحيد الذي ينصح به الخبراء للحصول على فراغ مثالي هو إدران نقاط القوة والضعف وإمكانيات مساحات الفراغ في المنزل لإبرازها بعناية شديدة.
عندما نتطرق لذكر النمط الحديث المعاصر أو ما ياتي في أذهاننا هي البساطة، نعم فالتصميمات الحديثة المعاصرة تتسم بالبساطة والتناغم لأبعد حد، لكن هذا لا يعني بالمرة التخلي عن الجرأة والتفاصيل المميزة في التصميم تذكر ذلك، فلا بأس من بعض الجنون في استخدام الديكورات والتفاصيل اللونية مع المزج بين الأنماط أيضاَ.
الجدران في منزلك هي عنصر فعال ومميز للحصول على ديكور مثالي وأنيق، وواحدة من أذكى الحيل التي يتبعها الخبراء في تصميمات المنازل العصرية هي التطرق لخصائص الفراغات في الجدران وتوظيفها بطريقة عملية وديكورية، كإضافة بعض الأرفف للتخزين وفي نفس الوقت وضع الديكورات عليها بطريقة فنية.
وأخيراً عليك توظيف الأثاث بشكل عملي ومميز، لتحصل على منزل عصري ورائع لا ينقصه شئ، نعم فأدراك مساحات الفراغ وتوزيع الديكورات حولها بطريقة وظيفية واحدة من الحيل التصميمة الرائعة للحصول على منزل عصري.
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