5 خطوات تقودك لمنزل عصري أنيق

إياك واهمال الفراغات في منزلك، فواحدة من التفاصيل الحرجة إذا سعيت في التغافل عنها ستضيع من بين يديك فرص عظيمة وذهبية للحصول على منزل أنيق بل و من الممكن أن يفشل التصميم الخاص بمنزلك فشلاً ذريعاً:؛ وهو أهمال الفراغات في المنزل. فلكل فراغ داخل منزل مواصفات خاصة يجب علينا مراعاتها والأهتمام قبل الشروع في بدء توزيع الأثاث والوظائف داخل المنزل، والحل الوحيد الذي ينصح به الخبراء للحصول على فراغ مثالي هو إدران نقاط القوة والضعف وإمكانيات مساحات الفراغ في المنزل لإبرازها بعناية شديدة.