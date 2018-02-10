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5 خطوات تقودك لمنزل عصري أنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Turquoise
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الحصول على منزل عصري وأنيق هو غاية نسعى إليها جميعاً في منازلنا، خاصةً أن تصميمات المنازل العصرية الحديثة في الأونة الأخيرة أصبحت لا حصر لها مما يضعنا جميعاً أمام حيرة كبيرة تتمثل في الأختيار الصحيح والمثالي لتصميم منزلنا الخاص بطريقة عصري، لكن ونتجنب هذة الحيرة توصل خبراء ديكور لبعض النصائح والأفكار ستيسر عليك مهمة أختيار الأثاث واللمسات العصرية لمنزلك بسهولة حيب ذوقك الشخصي.

1-لا تتخلى عن مصدر غفإلهام

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

للحصول على منزل مميز يجب أولا أن تلتفت لمصدر إلهام، فكثيراً ما يتجه البعض للحصول على مصدر إلهام من مصادر لا تتناسب مع شخصية المنزل، فتصب التصميم بالكامل بالأحباط، لذلك يجب أولا أن تبحث عن مصدر إلهام خاص بك يتناسب مع شخصيتك وذوقك الشخصي بينعكس على منزلك بالأنسيابية والجمال ، وإياط والتقليد.

2- دع القيادة للألوان

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

نعم دع القيادة للألوان وأجعلها مصدر قوة التصميم في منزلك، فواحدة من أهم العوامل التي تساهم في نجاح تصميم المنزل، هي أختيار الوان مثالية تتسم بالأنسجام والرقي وليس مجرد أختيار عشوائي فقط، لكن كن حريصاً أن تجعل منزلك تغمره تفاصيل لونية موحدة ومنسجمة مع باقي تفاصيل المنزل بأنسيابية وأناقة 

3- أهتم بالفراغ

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG غرفة المعيشة
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

إياك واهمال الفراغات في منزلك، فواحدة من التفاصيل  الحرجة إذا سعيت في التغافل عنها ستضيع من بين يديك فرص عظيمة  وذهبية للحصول على منزل أنيق بل و من الممكن أن يفشل التصميم الخاص بمنزلك فشلاً ذريعاً:؛ وهو أهمال الفراغات في المنزل. فلكل فراغ  داخل منزل مواصفات خاصة يجب علينا مراعاتها والأهتمام قبل الشروع في بدء  توزيع  الأثاث والوظائف داخل المنزل، والحل الوحيد الذي ينصح به الخبراء للحصول على فراغ مثالي هو إدران نقاط القوة والضعف وإمكانيات مساحات الفراغ في المنزل لإبرازها بعناية شديدة.

4- البساطة والتناغم

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة المعيشة
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

عندما نتطرق لذكر النمط الحديث المعاصر أو ما ياتي في أذهاننا هي البساطة، نعم فالتصميمات الحديثة المعاصرة تتسم بالبساطة والتناغم لأبعد حد، لكن هذا لا يعني بالمرة التخلي عن الجرأة والتفاصيل المميزة في التصميم تذكر ذلك، فلا بأس من بعض الجنون في استخدام الديكورات والتفاصيل اللونية مع المزج بين الأنماط أيضاَ.

5- الجدران

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة المعيشة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

الجدران في منزلك هي عنصر فعال ومميز للحصول على ديكور مثالي وأنيق، وواحدة من أذكى الحيل التي يتبعها الخبراء في تصميمات المنازل العصرية هي التطرق لخصائص الفراغات في الجدران وتوظيفها بطريقة عملية وديكورية، كإضافة بعض الأرفف للتخزين وفي نفس الوقت وضع الديكورات عليها بطريقة فنية.

6- وظيفية الأثاث

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

وأخيراً عليك توظيف الأثاث بشكل عملي ومميز، لتحصل على منزل عصري ورائع لا ينقصه شئ، نعم فأدراك مساحات الفراغ وتوزيع الديكورات حولها بطريقة وظيفية واحدة من الحيل التصميمة الرائعة للحصول على منزل عصري.

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