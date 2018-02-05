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ممرات ومداخل مبهرة لمنزل أنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لا يوجد منزل يخلو من الممرات، فالممرات تعتبر لمسة لا غنى عنها في منزلكـ وليست مجرد وسيلة لربط غرف المنزل بعضها البعض فقط، بل هي مساحات من الفراغ يحتوي على تفاصيل لا غنى عنها في المنزل يجب علينا العناية بها جيداً لنحصل على منزل ذو ممرات لا مثيل لها، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة مميزة من تصاميم المداخل والممرات لمنزل مميز.

1- رقي وأناقة

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

تصميم رائع لممر غاية في الرقي والأناقة، فكما نرى هنا الأرضيات مصممة من البورسلين بنغمات  البيج المموجة بخطوط بنية خلابة بطريقة رائعة، فتعتبر لمسة البورسلين في تلك الأرضيات هي سبب الرئيسيفي أناقة ورقي الممر والفضل يعود للنعومة واللمعان في التصميم بالإضافة لكون الأرضيات عبارة عن قطعة واحدة فهذا يعطي للغرفة مزيد من الجمال والأناقة، لعبت العناصر الديكورية في تصميم الممر على أضافة جمال ورونق من نوع خاص من خلال تفاصيل الإضاءة واللمسات الديكورية المميزة في هذا الممر مع وجود لمسة النباتات الخضراء.

2- دمج رائع

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في هذا الممر يمككنا أن نلا حظ بوضوح كيف دمج المصمم بين النمط العصري والنغمات الكلاسيكية. فيتجلى هنا النمط المعاصر في تصميم الممر من خلال قلة الأثاث وبساطة تصميمه بالإضافة للتوزيع الجيد لقطع الأثاث والتفاصيل الديكورية بعناية ورقي شديد، مزج المصمم بين النغنات الترابية والتفاصيل الزرقاء الناعمة في تصميم الأرضيات من الفسيفساء كما نرى، بالإضافة بقطع الأثاث البسيطة التي لا يمكننا أن ننكر دورخا الرئيسي في خلق هذا الجمال والأنسيابية على تصميم الممر.

3- ممر عبقري

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

أما هذا الممر، فصمم بعبقرية شديدة، فكما نلاحظ خدمت مساحات الممر الواسعة تصميمه بشكل كبير وواضح، فاستغل المصمم ذلك بذكاء شديد من خلال استغلال المساحات لتصميم مكتبة أنيقة وعملية  تحمل في طياتها أرفف ومساحات رائعة للتخزين لتحصل بسهولة شديدة على مدخل بتصميم راقي وعملي يحمل في تفاصيله جمال من نوع خاص.ولا يمكننا أن ننسلا دور التفاصيل الديكورية في خلق هذا الجمال على تصميم الممر كما نرى من تحف ولوحات فنية زينت الجدران بجمال وجاذبية.

4- للمرآة وقع السحر

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

عندما نتحدث عن فن التصميمات الداخلية لا يمكننا أن نغفل دور المرآة وقدرتها على خلق تفاصيل جمالية رائعة على أي تصميم والسبب في ذلك بعود لأنعكاس الضوء، وهنا في تصميم هذا الممر استعان المصمم بالمرآة الكبيرة بطول هذا الجدار مع وجود سبوتات الضوء لتتناثر في أرجاء الغرفة مع المرآة وتخلق لمسة جمالية على الغرفة مميزة.

5- جرآة الألوان

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تتردد أبداً في استخدام لمسة لونية جريئة كنغمات الأحمر  والبرتقالي ولكن إعتدال، فنرى هنا على سبيل المثال كيف استعان المصمم بجدار من اللون الأحمر الصريح، مع أرضيات ذو تصميم غير تقليدي بالمرة من الرخام، واعتمد على فرش الأرضيات بالحصى واستخدام البلاطات الدائرية طريق تمهيدي للسير فيه ببساطة وهدوء.

6- ممر كلاسيكي

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

أما هنا وأخيرا فنحن أمام تصميم ممر بتصميم كلاسيكي يجذب الأنظار إليه ،فنرى بوضح  كيف تناثرت عناصر  الأناقة والفخامة في كل ركن ومكان. فقد خلق المصمم أندماج وتجانس بين الأرضيات الرخامية المنقوشة برسومات رائعة من الموزاييك و الزخارف الموجودة على الأرضيات و السقف.

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