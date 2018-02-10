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أثاث راقي لشرفة مميز غاية في الرقي

منة اسماعيل منة اسماعيل
Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
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تعتبر  الشرفة بقعة الفريدة فى منزلك والتى يلجأ إليها أفراد العائلة لقضاء بعض الأوقات من الراحة والأسترخاء، لذلك يجب الحرص على اختيار أثاث وديكورات الشرفة من الأساسيات التى لا غنى عنها فى المنزل، ولذلك إليك فى هذا المقال نبذة عن الأثاث الذى يجب الأستعانة به فى شرفة منزلك وأكثر الأنماط انتشاراً فى تصميم الشرفات.

1- المظلات

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

الشرفة تعني وجود المظلم، فباتأكيد لا تخلو الشرفة من المظلة خاصةً في فصل الصيف،  لذا  أول قطع الأ ثاث التى يجب أن توفرها وتفكر بها فى شرفتك هى المظلة واختيار خامات و تصميم جيد  على حسب تصميم الشرفة الخاصة بك، فالمظلة ببساطة هى قطعة  من قطع الأثاث التى توفر لك الراحة والحماية أثناء جلستك، فهى تبعد عنك أشعة الشمس المزعجة فى الصباح وأثناء الجلوسك  ليلاً تحميك من الحشرات، لذلك هى عنصر من عناصر الراحة التى يجب عدم الأستغناء عنه، ويفضل الاستعانة بالمظلات المتحركة لتضمن سهولة فى حركتها فيمكنك حملها ووضعها فى اى مكان بنتهى السهولة، وللمسات مبهجة يمكنك أختيار أقمشة مزركشة وملونة بالوان زاهية لتكون المظلة لمسة من لمسات الجمال أيضاً فى شرفتك.

2- مقاعد بسيطة ومريحة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تعتبر المقاعد من الأساسيات فى شرفتك، والتى يجب أختيارها  دائماً بدقة وعناية فهى تمن عناصر الراحة التى يجب أن تتوفر فى البلكونة الخاصة بك لتضمن لك الحصول جلسة مريحة. خاصةً أن هناك أنماط مختلفة وأشكال عديدة من المقاعد المخصصة للشرفات  فهناك المقاعد الخشبية وهناك من يستعين بالمقاعد البلاستيك، ولكن الأكثر انتشاراً وتربعاً على عرش أثاث الشرفات هو ما يسمى بالبين بان وهو نوعية من المقاعد بسيطة ومريحة جداً ومفضلة فى أثاث الشرفات بشكل كبير.

3- أندماج لوني

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تلعب الألوان واختيارها ا وتناسقها دوراً كبيراً  جداً فى تصميم المنزل ككل، وفى تصميم  الشرفة يجب الأهتمام أن يتحقق الأندماج و التناغم بين ألوان الشرفة وعناصرها ، كما نرى في تصميم هذة  الشرفة كا نرى تحقق التناسق بين الألوان بشكل أكثر من رائع كما نرى بين اختيار الوان الوسائد المختلفة والمميزة وتناغمها مع لون السجاد فى الأرضيات، هذا التناسق خلق اختلاف وجمال فى تصميم الشرفة بالكامل.

4- أرجوحة مريحة

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

لتحصل على أكبر قدر من الترفيه بشرفة منزلك، يمكنك ببساطة الاستعانة بأرجوحة أي كان تصميمها وخامتها مع مراعاة تماشيها مع النمط المستخدم بديكور الشرفة بالكامل، فهناك أشكال عدة للأرجوحة، أبسطها تلك التى امامنا فى تلك الصورة فقد اعتمد المصمم على أرجوحة بسيطة جداً من القماش مثبته من الطرفين على العمدان كما نرى، فكرة بسيطة ولم تستهلك الكثير من المساحات بالأضافة إلى تماشيها مع النمط الأبيض المتوسط الذى هيمن على تصميم الشرفة بالكامل، فأذا كانت شرفتك على هذا النمط فم بتنفيذ تلك الفكرة فوراً واحصل على لحظات من المرح والترفيه فى شرفتك.

5- لمسات بسيطة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

هنا فكرة أخرى لمقاعد الشرفات ومناسبة جداً للشرفات ذات المساحات الصغيرة،فتضمن لك جلسة مريحة وفى نفس الوقت جذابة جداً وهى الأرائك الخشبية، فهنا كما نرى فى تلك الشرفة استعان المصمم بارائك خشبية واضاف لها بعض الوسائد الملونة لتعطى لمسة من البهجة والأناقة على تصميم الشرفة البسيط، كما نرى الشرفة مساحتها صغيرة لذلك كانت تلك الفكرة عبقرية جداً لأنها لم تستهلك من مساحة الشرفة الكثير، وفى نفس الوقت الأستعانة بالألوان الفاتحة والمبهجة اعطى مزيد من الجمال والبساطة على الغرفة بالكامل.

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