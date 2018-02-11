الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 تصميمات رائعة بالسيراميك لبيتك من الداخل

آية منير آية منير
Rewind, Ragno Ragno Walls & flooringTiles
Loading admin actions …

إذا كنت من محبي السيراميك وتود ان تتعرف على أحدث الصيحات لاستخدامه في الديكور الداخلي، فاليوم مع هوميفاي جمعنا لك 25 تصميم رائع ومميز للوحدات السيراميك في الديكور الداخلي، قد نظن أن استخدامات السيراميك قاصرة على الأرضيات كوحدات 60*60 سم أو أكثر وأحيانا الجدران في الحمامات والمطابخ بشكل منظم وتقليدي، ولكن اليوم سنشاهد أجمل وأروع الأفكار منها الجرئ والبسيط والمنتظم والمتميز لتقع في حب السيراميك مرة ثانية وتتأكد من حاجتك لإضافة لمسة منه في منزلك..

1. تأثير ساحر..

Casa Bugambilia, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. BathroomSinks
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

الاختيارهنا كان للأرضيات والجدران تصميم مشابه ذو تأثير ساحر كالفضاء الخارجي وبألوان مدمجة بشكل رائع..

2. تماثل وتجانس..

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام البلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اختيار تصميم لوحدات صغيرة غير متشابهة وكل وحدة مستقلة بذاتها ورغم ذلك متجانسة ومتناغمة جدا، وهنا اختار المصمم أن يجعل الأرض والجدران كوحدة متكاملة..

3. لمسات فنية ..

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

اختيار الوحدات السداسية باللون الأبيض هي الأساس للتصميم ككل، ولكن أضاف منها وحدات أخرى بألوان مختلفة تحيي التصميم..

4. سطح عمل..

Cucina H2O, Cucine e Design Cucine e Design KitchenBench tops
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

يمكنك بدلا من الرخام او الجرانيت لأسطح العمل في المطابخ، بالسيراميك اللامع أو نصف اللامع أو غير لامع، ويمكن إضافته بنقوش مميز، ولكن يجب أن يكون ناعم بدون ملمس خاص للحفاظ على سطح مستوي..

5. دمج رائع..

PASTORELLI Shade Carpet, Pastorelli Pastorelli Walls & flooringWall & floor coverings
Pastorelli

Pastorelli
Pastorelli
Pastorelli

ثلاث اختيارات مميزة في نفس الفراغ، قد تظن أنه من الصعب تنسيقهم معا، ولكن من الواضح أن المصمم نجح في ذلك، وعلى الرغم من أن الشائع استخدام جدران السيراميك فقط في الحمامات والجدران، إلا أن أضيفت هنا كخلفية للسرير..

6. عشوائية منظمة..

Rewind, Ragno Ragno Walls & flooringTiles
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno

وحدات سداسية رمادية اللون ذات تصميمات مختلفة تم توزيعها بشكل عشوائي كخلفية رائعة للسرير..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تأثير خشبي..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وحدات قد تظن انها خشبية ولكنها في واقع الأمر سيراميك بتأثير خشبي أنيق رُتبت بشكل منظم لتُشكل خلفية للسرير رائعة..

8. أرضية ذات تصميم خاص..

Rewind, Ragno Ragno Walls & flooringTiles
Ragno

Ragno
Ragno
Ragno

جمع المصمم هنا بين الباركيه والسيراميك ذو الوحدات سداسية الشكل وبألوان محايدة تجمع بين درجات الرمادي..

شقة بسيطة أصبحت أجمل بخطوات بسيطة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً