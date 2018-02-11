8 تصميمات رائعة بالسيراميك لبيتك من الداخل

إذا كنت من محبي السيراميك وتود ان تتعرف على أحدث الصيحات لاستخدامه في الديكور الداخلي، فاليوم مع هوميفاي جمعنا لك 25 تصميم رائع ومميز للوحدات السيراميك في الديكور الداخلي، قد نظن أن استخدامات السيراميك قاصرة على الأرضيات كوحدات 60*60 سم أو أكثر وأحيانا الجدران في الحمامات والمطابخ بشكل منظم وتقليدي، ولكن اليوم سنشاهد أجمل وأروع الأفكار منها الجرئ والبسيط والمنتظم والمتميز لتقع في حب السيراميك مرة ثانية وتتأكد من حاجتك لإضافة لمسة منه في منزلك..
الاختيارهنا كان للأرضيات والجدران تصميم مشابه ذو تأثير ساحر كالفضاء الخارجي وبألوان مدمجة بشكل رائع..
اختيار تصميم لوحدات صغيرة غير متشابهة وكل وحدة مستقلة بذاتها ورغم ذلك متجانسة ومتناغمة جدا، وهنا اختار المصمم أن يجعل الأرض والجدران كوحدة متكاملة..
اختيار الوحدات السداسية باللون الأبيض هي الأساس للتصميم ككل، ولكن أضاف منها وحدات أخرى بألوان مختلفة تحيي التصميم..
يمكنك بدلا من الرخام او الجرانيت لأسطح العمل في المطابخ، بالسيراميك اللامع أو نصف اللامع أو غير لامع، ويمكن إضافته بنقوش مميز، ولكن يجب أن يكون ناعم بدون ملمس خاص للحفاظ على سطح مستوي..
ثلاث اختيارات مميزة في نفس الفراغ، قد تظن أنه من الصعب تنسيقهم معا، ولكن من الواضح أن المصمم نجح في ذلك، وعلى الرغم من أن الشائع استخدام جدران السيراميك فقط في الحمامات والجدران، إلا أن أضيفت هنا كخلفية للسرير..
وحدات سداسية رمادية اللون ذات تصميمات مختلفة تم توزيعها بشكل عشوائي كخلفية رائعة للسرير..
وحدات قد تظن انها خشبية ولكنها في واقع الأمر سيراميك بتأثير خشبي أنيق رُتبت بشكل منظم لتُشكل خلفية للسرير رائعة..