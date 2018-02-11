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7 لمسات حديثة جدا يجب أن تكون في مطبخك

آية منير آية منير
Traditional Spanish Tile Decals, MOONWALLSTICKERS.COM MOONWALLSTICKERS.COM
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من منا لا يريد أن يكون مطبخه في أفضل حال ومصمم بأفضل التصاميم. هناك بعض العناصر التي تعطي لمطبخك لمسات معاصرة ومواكبة للصيحات فلا تحسن من الشكل فقط لكنها تؤدي وظيفة رائعة أيضاً. هذه العناصر إذا تم مراعاتها سيكون منزلك وخاصة مطبخك محور حديث ضيوفك وتجعل المطبخ مكان مريح ومرحب في بيتك.

جئنا لكم ببعض من هذه العناصر والتي ستساعدكم في الحصول على مطبخ أحلامكم المعاصر ..

1. أجهزة ذات حجم صغير

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

احرص على اختيار أجهزة أنيقة وصغيرة الحجم، الأجهزة الكبيرة غير محببة هذه الأيام.

2. ألوان حيادية

BTO Dawson, Designer House Designer House مطبخ
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

لا داعي لوجود ألوان صارخة في مطبخك لكن الألوان المحايدة والهادئة تعطي لمطبخك مظهر أكثر جمال ولا يتأثر بمرور الزمن أو تغير الموضات.

3. مساحات عمل واسعة ومتينة

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

يجب الحرص على إختيار الرخامة أو سطح العمل من خامة مناسبة للأجواء العامة لمطبخك وطرازه مع الحرص على خلق تباين في الاختيار لاسيما اختيار خامة أنيقة ومتينة.

4. أدراج منظمة

handles shaker, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

handles shaker

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

الخزانات الذكية هي أفضل الطرق لتخزين أغراضك المختلفة  وخاصة في المطبخ حيث يمكن لأغراض الصغيرة والكثيرة التناثر في أي مكان ويصعب الحصول عليها إذا لم تكن مخزنة بشكل سليم. فمن المهم تقسيم الخزانات بشكل منظم وذكي ويجنبك الفوضى.

5. ألوان ونقوش

Traditional Spanish Tile Decals, MOONWALLSTICKERS.COM MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

تصميم حائط الخزانات بشكل مميز يعطيك فرصة للعب بالألوان والنقوشات لإضافة شخصية وإثارة لمطبخك. يمكنك تجليده بالبلاطات المميزة مثل الموازيك أو الحجارة أو إضافة ورق حائط أو ملصقات.

6. شواية

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle KitchenElectronics
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

تعد الشواية العلوية اختيار رائع وعملي كما انها تعطي مطبخك مظهر أنيق ومواكب للموضة.

7. موقد ذو أسطح ملساء

Vibrant Aqua tiles with Porcelain Cabinets homify مطبخ سيراميك Beige tiles,classic kitchen,tongue and groove,quartz,smeg,appliances,induction hob,aqua,shaker kitchen,cup handles,stainless steel
homify

Vibrant Aqua tiles with Porcelain Cabinets

homify
homify
homify

المواقد ذات الاسطح السيراميكية تعد أحدث الصيحات في عالم أجهزة المطبخ كما أنه يعطي المطبخ مظهر غاية في الأناقة.

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