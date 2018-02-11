7 لمسات حديثة جدا يجب أن تكون في مطبخك

من منا لا يريد أن يكون مطبخه في أفضل حال ومصمم بأفضل التصاميم. هناك بعض العناصر التي تعطي لمطبخك لمسات معاصرة ومواكبة للصيحات فلا تحسن من الشكل فقط لكنها تؤدي وظيفة رائعة أيضاً. هذه العناصر إذا تم مراعاتها سيكون منزلك وخاصة مطبخك محور حديث ضيوفك وتجعل المطبخ مكان مريح ومرحب في بيتك.
جئنا لكم ببعض من هذه العناصر والتي ستساعدكم في الحصول على مطبخ أحلامكم المعاصر ..
احرص على اختيار أجهزة أنيقة وصغيرة الحجم، الأجهزة الكبيرة غير محببة هذه الأيام.
لا داعي لوجود ألوان صارخة في مطبخك لكن الألوان المحايدة والهادئة تعطي لمطبخك مظهر أكثر جمال ولا يتأثر بمرور الزمن أو تغير الموضات.
يجب الحرص على إختيار الرخامة أو سطح العمل من خامة مناسبة للأجواء العامة لمطبخك وطرازه مع الحرص على خلق تباين في الاختيار لاسيما اختيار خامة أنيقة ومتينة.
الخزانات الذكية هي أفضل الطرق لتخزين أغراضك المختلفة وخاصة في المطبخ حيث يمكن لأغراض الصغيرة والكثيرة التناثر في أي مكان ويصعب الحصول عليها إذا لم تكن مخزنة بشكل سليم. فمن المهم تقسيم الخزانات بشكل منظم وذكي ويجنبك الفوضى.
تصميم حائط الخزانات بشكل مميز يعطيك فرصة للعب بالألوان والنقوشات لإضافة شخصية وإثارة لمطبخك. يمكنك تجليده بالبلاطات المميزة مثل الموازيك أو الحجارة أو إضافة ورق حائط أو ملصقات.
تعد الشواية العلوية اختيار رائع وعملي كما انها تعطي مطبخك مظهر أنيق ومواكب للموضة.