5 أفكار ابتكارية ومريحة لاستغلال المساحة في غرف الأطفال

من النظرة الأولى لهذا التصميم نرى أنه مناسب لحد كبير مع الأطفال الإناث حيث أنها تتميز بألوان هادئة وفاتحة، ولكن ذو مساحة صغيرة، ولكنه تصميم مناسب لكافة الأغراض من النوم والمذاكرة، ويلعب اللون الأبيض الدور الأكبر في هذا التصميم حيث أنه يعمل على إظهار كبر المساحة فنجده في كل من لون الدهانات والأثاث بالإضافة إلى الديكورات من حيث البراويز والفازات وغيرها من وسائل الديكور، مع تداخل لمسة بسيطة من اللون الوردي المميز والهادئ الذي يضفي على التصميم سمة من سمات التميز، أما بالنسبة للإضاءة فنجد الطبيعة حيث ضوء الشمس الساطع والمشرق على الغرفة وهذا الأمر ضروري بهدف التهوية، بالإضافة إلى وسائل الإضاءة الصناعية المتميزة والمختلفة والتي تشترك إلى حد كبير في الشكل العام للديكور.