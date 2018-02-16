5 أفكار ابتكارية ومريحة لاستغلال المساحة في غرف الأطفال

تعتبر غرفة الأطفال من أهم التصميمات الموجودة في المنزل سواء بالننسبة للأب والأم، أو بالنسبة للطفل نفسه، فهي المملكة التي تخصه بشكل خاص، التي يقضي فيها الوقت الأكبر في يومه، فهو يلعب ويلهو ويقضي معظم الوقت، نظرا لذلك الأمر فلابد من توفير الجو المناسب للطفل حتى يقضي يومه بشكل رائع ومميز، ولابد من الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالتصميم بدءا من الديكور والألوان والدهانات والأثاث والمفروشات من ستائر وسجاد وأغطية السرير وكذلك الأماكن التي يتم وضع اللعب فيها وجهاز الكمبيوتر والمكان الخاص بالمذاكرة، وسوف نستعرض لكم خمسة تصميمات لغرف الأطفال لكي تستطيع الاختيار فيما بينهم التصميم المناسب لك من حيث الإمكانيات المادية والمساحة والذوق الخاص بك ومناسبته مع التصميم العام للمنزل.
من النظرة الأولى لهذا التصميم نرى أنه مناسب لحد كبير مع الأطفال الإناث حيث أنها تتميز بألوان هادئة وفاتحة، ولكن ذو مساحة صغيرة، ولكنه تصميم مناسب لكافة الأغراض من النوم والمذاكرة، ويلعب اللون الأبيض الدور الأكبر في هذا التصميم حيث أنه يعمل على إظهار كبر المساحة فنجده في كل من لون الدهانات والأثاث بالإضافة إلى الديكورات من حيث البراويز والفازات وغيرها من وسائل الديكور، مع تداخل لمسة بسيطة من اللون الوردي المميز والهادئ الذي يضفي على التصميم سمة من سمات التميز، أما بالنسبة للإضاءة فنجد الطبيعة حيث ضوء الشمس الساطع والمشرق على الغرفة وهذا الأمر ضروري بهدف التهوية، بالإضافة إلى وسائل الإضاءة الصناعية المتميزة والمختلفة والتي تشترك إلى حد كبير في الشكل العام للديكور.
لا شك أنه في بعض الأحيان تلعب المساحة الدور الأكبر في الغرفة فنجد أنفسنا أمام محاولة البحث عن طرق لكي نستغل هذه المساحة الاستغلال الأمثل حتى يصبح التصميم أكثر مناسبة للظروف الخاصة بنا، وهنا في هذا التصميم يتحقق ذلك الأمر، فنجد السرير ذو الدورين حتى يصلح لطفلين، ويغلب العنصر الخشبي على هذا التصميم بالإضافة إلى تنوع الألوان ما بين اللون الأحمر، والأصفر واللبني الفاتح حيث يتناسب مع النوعين سواء الذكور أو الإناث، وبالنسبة للإضاءة فنجد النوعين بالإضافة إلى المطلات الطبيعية الخاص بالتصميم حيث الحدائق والزرع والنباتات.
يتضح من هذا التصميم اللمسة العصرية، مع المزج ما بين اللون الأصفر الزاهي الواضح في لون الوسائد والمفروشات وبعض قطع الأثاث وهكذا اللون الرمادي الغامق المحايد بالإضافة إلى دخول العنصر الخشبي في الأرضيات والباب الخاص بالغرفة، وهذا التصميم ملائم للأطفال في عمر المراهقة إلى الشباب حيث أنها توفي كافة الأغراض، أما بالنسبة للإضاءة فنجد المصابيح المدفونة في السقف التي تشترك مع الإضاءة الطبيعية.
يمتاز هذا التصميم ببساطته الشديدة، حيث أن التصميم عبارة عن زوج من السرير حتى تناسب طفلين ومن الممكن ملائماتها للذكور أكثر من الإناث وذلك في مرحلة ما قبل الشباب، نظرا لقلة التفاصيل الخاصة بها، وبالنسبة للألوان فهي مشتركة ما بين اللون الأبيض والرمادي المحايد في قطع الأثاث والجدران والسجاد أما بالنسبة للأرضيات فهي خشبية، ولا يخلو التصميم من لمحة الديكور حيث اللوحات الجدارية والوسيلة الخاصة بالإضاءة الصناعية وهي النجفة المتدلية.
يتميز هذا التصميم بالإشراق وذلك نظرا لهيمنة اللون الأبيض على التصميم بداية من الأثاث والجدران ولون الباب مع إضافة ألوان بسيطة وهي اللون الوردي والأخضر الفاتح ويظهر في التصميم اللمسات الخاصة بالديكور وهي اللوحات الجدارية، ويصلح هذا التصميم للإناث فضلا عن الذكور.
تفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصميمات لغرف النوم على النمط الكلاسيكي