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5 أفكار ابتكارية ومريحة لاستغلال المساحة في غرف الأطفال

Mai Elkholy Mai Elkholy
Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة الاطفال
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تعتبر غرفة الأطفال من أهم التصميمات الموجودة في المنزل سواء بالننسبة للأب والأم، أو بالنسبة للطفل نفسه، فهي المملكة التي تخصه بشكل خاص، التي يقضي فيها الوقت الأكبر في يومه، فهو يلعب ويلهو ويقضي معظم الوقت، نظرا لذلك الأمر فلابد من توفير الجو المناسب للطفل حتى يقضي يومه بشكل رائع ومميز، ولابد من الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالتصميم بدءا من الديكور والألوان والدهانات والأثاث والمفروشات من ستائر وسجاد وأغطية السرير وكذلك الأماكن التي يتم وضع اللعب فيها وجهاز الكمبيوتر والمكان الخاص بالمذاكرة، وسوف نستعرض لكم خمسة تصميمات لغرف الأطفال لكي تستطيع الاختيار فيما بينهم التصميم المناسب لك من حيث الإمكانيات المادية والمساحة والذوق الخاص بك ومناسبته مع التصميم العام للمنزل.

1-تصميم ذو مساحة صغيرة لغرفة أطفال عصرية

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة الاطفال
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

من النظرة الأولى لهذا التصميم نرى أنه مناسب لحد كبير مع الأطفال الإناث حيث أنها تتميز بألوان هادئة وفاتحة، ولكن ذو مساحة صغيرة، ولكنه تصميم مناسب لكافة الأغراض من النوم والمذاكرة، ويلعب اللون الأبيض الدور الأكبر في هذا التصميم حيث أنه يعمل على إظهار كبر المساحة فنجده في كل من لون الدهانات والأثاث بالإضافة إلى الديكورات من حيث البراويز والفازات وغيرها من وسائل الديكور، مع تداخل لمسة بسيطة من اللون الوردي المميز والهادئ الذي يضفي على التصميم سمة من سمات التميز، أما بالنسبة للإضاءة فنجد الطبيعة حيث ضوء الشمس الساطع والمشرق على الغرفة وهذا الأمر ضروري بهدف التهوية، بالإضافة إلى وسائل الإضاءة الصناعية المتميزة والمختلفة والتي تشترك إلى حد كبير في الشكل العام للديكور.

2-تصميم ثنائي مميز

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لا شك أنه في بعض الأحيان تلعب المساحة الدور الأكبر في الغرفة فنجد أنفسنا أمام محاولة البحث عن طرق لكي نستغل هذه المساحة الاستغلال الأمثل حتى يصبح التصميم أكثر مناسبة للظروف الخاصة بنا، وهنا في هذا التصميم يتحقق ذلك الأمر، فنجد السرير ذو الدورين حتى يصلح لطفلين، ويغلب العنصر الخشبي على هذا التصميم بالإضافة إلى تنوع الألوان ما بين اللون الأحمر، والأصفر واللبني الفاتح حيث يتناسب مع النوعين سواء الذكور أو الإناث، وبالنسبة للإضاءة فنجد النوعين بالإضافة إلى المطلات الطبيعية الخاص بالتصميم حيث الحدائق والزرع والنباتات.

3-تصميم عصري ذو ألوان محايدة وزاهية

2 bedrooms , The Red Brick Wall The Red Brick Wall غرفة الاطفال
The Red Brick Wall

The Red Brick Wall
The Red Brick Wall
The Red Brick Wall

يتضح من هذا التصميم اللمسة العصرية، مع المزج ما بين اللون الأصفر الزاهي الواضح في لون الوسائد والمفروشات وبعض قطع الأثاث وهكذا اللون الرمادي الغامق المحايد بالإضافة إلى دخول العنصر الخشبي في الأرضيات والباب الخاص بالغرفة، وهذا التصميم ملائم للأطفال في عمر المراهقة إلى الشباب حيث أنها توفي كافة الأغراض، أما بالنسبة للإضاءة فنجد المصابيح المدفونة في السقف التي تشترك مع الإضاءة الطبيعية.

4-تصميم بسيط لغرفة عصرية

O quarto do João e do Henrique, Homestories Homestories غرفة الاطفال
Homestories

Homestories
Homestories
Homestories

يمتاز هذا التصميم ببساطته الشديدة، حيث أن التصميم عبارة عن زوج من السرير حتى تناسب طفلين ومن الممكن ملائماتها للذكور أكثر من الإناث وذلك في مرحلة ما قبل الشباب، نظرا لقلة التفاصيل الخاصة بها، وبالنسبة للألوان فهي مشتركة ما بين اللون الأبيض والرمادي المحايد في قطع الأثاث والجدران والسجاد أما بالنسبة للأرضيات فهي خشبية، ولا يخلو التصميم من لمحة الديكور حيث اللوحات الجدارية والوسيلة الخاصة بالإضاءة الصناعية وهي النجفة المتدلية.

5-تصميم مشرق وعصري

Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores غرفة الاطفال
Ana Andrade – Design de Interiores

Ana Andrade - Design de Interiores
Ana Andrade – Design de Interiores
Ana Andrade - Design de Interiores

يتميز هذا التصميم بالإشراق وذلك نظرا لهيمنة اللون الأبيض على التصميم بداية من الأثاث والجدران ولون الباب مع إضافة ألوان بسيطة وهي اللون الوردي والأخضر الفاتح ويظهر في التصميم اللمسات الخاصة بالديكور وهي اللوحات الجدارية، ويصلح هذا التصميم للإناث فضلا عن الذكور.
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