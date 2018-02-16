5 تصميمات لغرف النوم على النمط الكلاسيكي

يتميز هذا التصميم بقربه إلى الشكل الخاص بغرف الفنادق، فهي تتسم بالتنسيق والدقة وهي من خصائص النمط الكلاسيكي، بالإضافة إلى الألوان وهي درجات اللون البني بداية من ألوان الجدران ذات ورق الحائط المنقوش

والتي تتناسب بشكل كبير مع التصميم الداخلي للغرفة، مع اللون الخاص بالسرير وقطع الأثاث، ونجد في التصميم مساحة للجلوس كما أن السجاد والستائر متناسبة إلى حد كبير، أما بالنسبة للإضاءة فنجد المصابيح المدفونة والاباجورات مع ضوء الشمس المشرق.