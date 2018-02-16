5 تصميمات لغرف النوم على النمط الكلاسيكي

مما لا شك فيه أنه على الرغم من انتشار العديد من الأساليب الحديثة الخاصة بالتصميم الداخلي للمنزل، إلا أن يبقى النمط الكلاسيكي يحتفظ بطبيعته التي تميزه عن غيره من الأنماط، وهي الأناقة والذوق الرفيع والتناسق والانسجام بين الأثاث والألوان، وعند الشروع في اللجوء إلى النمط الكلاسيكي يجب استخدام خامات رائعة ذات ألوان مميزة متداخلة ومتجانسة لتكسب المكان مزيد من أجواء الدفء والراحة، بالإضافة إلى أن يتميز النمط الكلاسيكي بألوان فاتحة مثل البيج، الأبيض، الوردي الهادئ، الأزرق الهادئ، والأخضر الفاتح، مع المساحات الواسعة التي تسمح بوضع الأثاث بطريقة مريحة، مع وجود اباجورات وأنواع مختلفة من المصابيح، بالإضافة إلى الشمعدان، أما بالنسبة للستائر ات فهي ثقيلة تحتوي على زخارف أنيقة ومتدلية من السقف، أما السجاد المزخرف ومنسوج بألوان جذابة، أما بالنسبة للأرضيات فيتم استخدام الباركيه أو البلاط المصقول، أما الأثاث مصنوع من خشب الزان وما يشابه، بالنسبة للأسقف والأرضيات وأيضاً والجدران، يجب أن تكون في هذا النمط بدرجات ألوان طبيعية، كما أن يتميز هذا النمط التنظيم والدقة، وفي هذا المقال نستعرض لكم خمسة تصميمات متباينة لغرف النوم الكلاسيكية.
ينطبق على هذا التصميم كل الأمور الخاصة بالنمط الكلاسيكي، فالأرضيات من الخشب الباركيه، واللون المسيطر على التصميم هو اللون البيج، ما بين ألوان الجدران والسقف وكذلك قطع الأثاث حيث السرير والكمودينو وكذلك وحدة تخزين الملابس، ولكن هذا التصميم خالي من الزخارف، أما بالنسبة للإضاءة فتظهر بوضوح الإضاءة الصناعية، فهي أضواء مدفونة لتوضح الشكل العام للتصميم.
يلعب تناسق الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم، من خلال درجات اللون البيج الفاتح مع تداخل اللون الفضي الهادئ ويظهر ذلك في قطع الأثاث وأساليب الديكورات، ويظهر النمط الكلاسيكي واضحا في استخدام الأباجورات والمرآة وأعمدة الإنارة، أما بالنسبة للأرضيات فهي فاتحة اللون ومن الرخام وتشترك نوعي الإضاءة ما بين الصناعية بكافة وسائلها مع الإضاءة الطبيعية.
يتميز هذا التصميم بقربه إلى الشكل الخاص بغرف الفنادق، فهي تتسم بالتنسيق والدقة وهي من خصائص النمط الكلاسيكي، بالإضافة إلى الألوان وهي درجات اللون البني بداية من ألوان الجدران ذات ورق الحائط المنقوش
والتي تتناسب بشكل كبير مع التصميم الداخلي للغرفة، مع اللون الخاص بالسرير وقطع الأثاث، ونجد في التصميم مساحة للجلوس كما أن السجاد والستائر متناسبة إلى حد كبير، أما بالنسبة للإضاءة فنجد المصابيح المدفونة والاباجورات مع ضوء الشمس المشرق.
يمتاز هذا التصميم بالشكل الملكي، حيث الألوان الهادئة والفاتحة بالإضافة إلى ألوان قطع الأثاث المحايدة وتناسق كافة الألوان مع بعضها البعض، بالإضافة إلى النقوش الجدارية، مع دخول اللون الوردي في التصميم، ولا شك أن استخدام وسائل الإضاءة التي تميل إلى الطراز الكلاسيكي حيث النجفة المتدلية مع الأباجورات، مع الإضاءة الطبيعية والأرضيات الرخامية اللامعة، ولا يخلو التصميم من عنصر الطبيعة البارز في باقة الورد مما يضفي جو من الراحة والاسترخاء.
على الرغم من أن النمط الكلاسيكي يحتاج إلى مساحات إلا إن في هذا التصميم الأمر يختلف بشكل كبير، حيث أن هذا التصميم ذو مساحة صغيرة ولكنه مناسب إلى حد كبير، ولكنه يفي الغرض وبشكل كبير فنجد قطع الأثاث من السرير وزوج الكمودينو بالإضافة إلى مقاعد مريحة للجلوس، وإذا جئنا إلى الألوان فدرجات البيج تهيمن في الجدران والأرضيات والأثاث بالإضافة إلى دخول اللون الأسود الواضح في الأباجورات التي تلعب دور كبير في الديكور مع وجود لمسات طبيعية تتمثل في أصيص الورد مما يضفي جو من الهدوء والراحة على الغرفة.
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