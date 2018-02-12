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6 أفكار رائعة لغرفة الطعام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Soft Cube, Denis Confalonieri - Interiors & Architecture Denis Confalonieri - Interiors & Architecture مطبخ
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تأثيث غرفة الطعام يمكن أن يتمتع بالكثير من المرح، في الواقع، يجب أن تكون الغرفة الأكثر بهجة من كل مناطق المنزل، حيث أننا ننفق الكثير من الوقت بها، في كثير من الأحيان في الاجتماع مع العائلة، و الاسترخاء أثناء التمتع وجبات الطعام. ولذلك يجب أن يدعم الأثاث تلك الوظيفة دون إهمال الراحة، والتطبيق العملي والإدارة المنطقية للمساحة المتاحة. 

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ6 تصميمات رائعة ومميزة، لنريكم أنه من خلال تزيين القاعة أو منطقة لتناول الطعام، والتلاعب مع الأشكال والألوان والأضواء، يمكن الحصول على منطقة مثالية لاجتماع العائلة ومشاركة الأوقات المرحة. لنرى معًأ أعمال الخبراء!

1. الخيال في أشكال

Soft Cube, Denis Confalonieri - Interiors & Architecture Denis Confalonieri - Interiors & Architecture مطبخ
Denis Confalonieri – Interiors &amp; Architecture

Denis Confalonieri - Interiors & Architecture
Denis Confalonieri – Interiors &amp; Architecture
Denis Confalonieri - Interiors & Architecture

بيئة مضيئة حيث التصميم يخلق تناقضات من الخطوط المستقيمة والمنحنية والمنحدرة، والأشكال غير النظامية والمثيرة للدهشة. في هذه المنطقة لتناول الطعام في أجواء مُشرقة. أيضا تصميم الطاولة والكراسي مثير للدهشة. الطاولة بسيطة وتصميمها خطي، الضوء ينعكس في هيكلها الرقيق والشفاف، والكراسي، مع خطوط متعرجة تبدو متكاملة تماما مع التصميم كله، والأصفر يضيف لمسة من الفرح الشمسي.

2. ادخال اللون على نمط الحد الأدنى

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة السفرة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

 في بيئة الحد الأدنى حيث تهيمن الخطوط البيضاء والنظيفة والأساسية، سيكون اثنين من الكراسي الملونة، مميزين بما فيه الكفاية، خاصة مع نغمة لونية قوية ودافئة وحيوية مثل البرتقالي، لتضفي الكثير من المرح على المنطقة العائلية الأكثر أهمية في المنزل.

3. مزج وتوليف الأنماط

CASA ES 13, CalìArchitetti CalìArchitetti غرفة السفرة
CalìArchitetti

CalìArchitetti
CalìArchitetti
CalìArchitetti

في بيئة حديثة وملونة وديناميكية، تجد طاولة وكراسي خشبية تقليدية تصنع مكانًا لطيفًا بشكل غير متوقع، حيث تخلق مزيج مميز بين الأساليب والمواد المختلفة، وبين الحداثة والتقليدية، حيث هيكلها الخشبي العتيق يتناقض بوضوح مع التصميم العصري للمنطقة المحيطة ولكنها لازالت تمتزج بسلاسة بفضل الأرضية الخشبية أسفلها.

4. زخارف الزهور على الجدران

a casa di Giovanni e Alba, yesHome yesHome غرفة السفرة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

زخرفة ورق الجدار تخلق تأثير مريح بفضل الأوراق الخضراء التي تنحدر من السقف الخشبي لتزين الجدار ذو المظهر الخرساني. هذه الزينة البسيطة من ورق الجدران، تمنح الغرفة إحساس لطيف يشجع على تناول وجبة رائعة مع العائلة، أثناء الالتفاف حول طاولة الطعام في الهواء الطلق، في شرفة هادئة.

5. مثل أشعة الشمس

Essgruppen, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH غرفة السفرة
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH

الضوءيصنع انعكاس رائع على الأسطح المزينة بكل من الذهب والفضة، الأسطح اللامعة والمعدنية تميز هذه غرفة الطعام وتجعلها مشرقة وتتلألأ بأناقة. بسيطة ورصينة في سطوعها. جذابة جدا وخاصة  انعكاسات الضوء تبرز الخطوط المستقيمة والناعمة من الأثاث لتصنع بيئة مشمسة وآسرة.

6. لون غير عادي

DOUCE RÉVOLUTION, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON غرفة السفرة
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

من الصعب أن نرى في غرفة الطعام جدار واحد بنغمة غير النغمات الباردة، ولكن في هذا التصميم استخدمت نغمة رائعة من اللون الأزرق، وبفضل اختيار الألوان المبهجة والمشرقة، يمكن أن تحصل على تأثير دافئ يساعد على الاسترخاء. الجمع مع نغمات من الطبيعية وأخرى محايدة، وبعض التفاصيل الزخرفية بالنغمات الدافئة من البرتقالي، تحقق التوازن المناسب في بيئة دافئة ترحيبية.

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