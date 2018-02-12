6 أفكار رائعة لغرفة الطعام

تأثيث غرفة الطعام يمكن أن يتمتع بالكثير من المرح، في الواقع، يجب أن تكون الغرفة الأكثر بهجة من كل مناطق المنزل، حيث أننا ننفق الكثير من الوقت بها، في كثير من الأحيان في الاجتماع مع العائلة، و الاسترخاء أثناء التمتع وجبات الطعام. ولذلك يجب أن يدعم الأثاث تلك الوظيفة دون إهمال الراحة، والتطبيق العملي والإدارة المنطقية للمساحة المتاحة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ6 تصميمات رائعة ومميزة، لنريكم أنه من خلال تزيين القاعة أو منطقة لتناول الطعام، والتلاعب مع الأشكال والألوان والأضواء، يمكن الحصول على منطقة مثالية لاجتماع العائلة ومشاركة الأوقات المرحة. لنرى معًأ أعمال الخبراء!