6 أفكار رائعة لغرفة الطعام

تأثيث غرفة الطعام يمكن أن يتمتع بالكثير من المرح، في الواقع، يجب أن تكون الغرفة الأكثر بهجة من كل مناطق المنزل، حيث أننا ننفق الكثير من الوقت بها، في كثير من الأحيان في الاجتماع مع العائلة، و الاسترخاء أثناء التمتع وجبات الطعام. ولذلك يجب أن يدعم الأثاث تلك الوظيفة دون إهمال الراحة، والتطبيق العملي والإدارة المنطقية للمساحة المتاحة.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ6 تصميمات رائعة ومميزة، لنريكم أنه من خلال تزيين القاعة أو منطقة لتناول الطعام، والتلاعب مع الأشكال والألوان والأضواء، يمكن الحصول على منطقة مثالية لاجتماع العائلة ومشاركة الأوقات المرحة. لنرى معًأ أعمال الخبراء!
بيئة مضيئة حيث التصميم يخلق تناقضات من الخطوط المستقيمة والمنحنية والمنحدرة، والأشكال غير النظامية والمثيرة للدهشة. في هذه المنطقة لتناول الطعام في أجواء مُشرقة. أيضا تصميم الطاولة والكراسي مثير للدهشة. الطاولة بسيطة وتصميمها خطي، الضوء ينعكس في هيكلها الرقيق والشفاف، والكراسي، مع خطوط متعرجة تبدو متكاملة تماما مع التصميم كله، والأصفر يضيف لمسة من الفرح الشمسي.
في بيئة الحد الأدنى حيث تهيمن الخطوط البيضاء والنظيفة والأساسية، سيكون اثنين من الكراسي الملونة، مميزين بما فيه الكفاية، خاصة مع نغمة لونية قوية ودافئة وحيوية مثل البرتقالي، لتضفي الكثير من المرح على المنطقة العائلية الأكثر أهمية في المنزل.
في بيئة حديثة وملونة وديناميكية، تجد طاولة وكراسي خشبية تقليدية تصنع مكانًا لطيفًا بشكل غير متوقع، حيث تخلق مزيج مميز بين الأساليب والمواد المختلفة، وبين الحداثة والتقليدية، حيث هيكلها الخشبي العتيق يتناقض بوضوح مع التصميم العصري للمنطقة المحيطة ولكنها لازالت تمتزج بسلاسة بفضل الأرضية الخشبية أسفلها.
زخرفة ورق الجدار تخلق تأثير مريح بفضل الأوراق الخضراء التي تنحدر من السقف الخشبي لتزين الجدار ذو المظهر الخرساني. هذه الزينة البسيطة من ورق الجدران، تمنح الغرفة إحساس لطيف يشجع على تناول وجبة رائعة مع العائلة، أثناء الالتفاف حول طاولة الطعام في الهواء الطلق، في شرفة هادئة.
الضوءيصنع انعكاس رائع على الأسطح المزينة بكل من الذهب والفضة، الأسطح اللامعة والمعدنية تميز هذه غرفة الطعام وتجعلها مشرقة وتتلألأ بأناقة. بسيطة ورصينة في سطوعها. جذابة جدا وخاصة انعكاسات الضوء تبرز الخطوط المستقيمة والناعمة من الأثاث لتصنع بيئة مشمسة وآسرة.
من الصعب أن نرى في غرفة الطعام جدار واحد بنغمة غير النغمات الباردة، ولكن في هذا التصميم استخدمت نغمة رائعة من اللون الأزرق، وبفضل اختيار الألوان المبهجة والمشرقة، يمكن أن تحصل على تأثير دافئ يساعد على الاسترخاء. الجمع مع نغمات من الطبيعية وأخرى محايدة، وبعض التفاصيل الزخرفية بالنغمات الدافئة من البرتقالي، تحقق التوازن المناسب في بيئة دافئة ترحيبية.
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