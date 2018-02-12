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6 أفكار مميزة لحمام ذو طابع شخصي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos BathroomBathtubs & showers
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اعتدنا أن نولي الكثير من الاهتمام لتأثيث وتنظيم الحمام لأنه هو الغرفة التي يمكننا الاسترخاء فيها، وتكريس الوقت للاهتمام بأنفسنا ورفاهيتنا. بغض النظر عن حجم الغرفة، فنحن نحاول جعلها وظيفية ومريحة، لخلق أجواء لطيفة، ربما مع بعض الشموع المعطرة والعطور من منتجات الحمام المفضلة.

واليوم في هوميفاي، أتينا لكم بـ6 أفكار مميزة، على المستوى الجمالي والوظيفي والتنظيمي، بشأن كيفية تصميم هذه الغرفة الهامة مع طابع شخصي فريد ومميز. تابعونا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!

1. حوض الاستحمام للاسترخاء

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos BathroomBathtubs & showers
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون قبل كل شيء عن لحظة من الاسترخاء الحميم، لا يمكن التخلي عن حوض الاستحمام. مثل ما نراه، التصميم الكلاسيكي الذي تم إدراجه في دفئ ريفي في هذا الحمام. الإضاءة الناعمة والمواد الطبيعية وجميع التفاصيل تصنع أجواء دافئة ومريحة للحمام حيث يمكنك قضاء لحظات الاسترخاء وتدليل نفسك. ليس من الصعب أن نتصور الدفء والعطور وربما الموسيقى الهادئة التي تعزف في الخلفية أثناء الحصول على حمام منعش بعد يوم طويل.

2. وحدات التخزين

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

يجب وضع عدد لا حصر له من الأشياء والمنتجات في الحمام. لهذا السبب، من المهم جدا أن تولي أقصى قدر من الاهتمام لوحدات التخزين. إذا كانت هناك مساحة صغيرة، فمن الجيد تحقيق الاستفادة القصوى من الجدران، وذلك باستخدام الرفوف والخزائن ووحدات الجدار التي تعتبر وظيفية للغاية، ويمكن أيضا أن تعطيك الفرصة لتزيين الغرفة مع الألوان  التي تخلق تأثير مبهج وحيوي.

3. بيئة مبهجة وحيوية

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استعادة الفرح والحيوية بعد يوم متعب، أو لأولئك الذين يريدون بدء اليوم مع انفجار الطاقة واالانتعاش، ليس هناك شيء أفضل من الحمام مع اللمسات اللونية المبهجة. بيئة تجعلنا نشعر دائما كما لو أننا في عطلة في مكان دافئ وحيوي، فضلا عن المظهر العصري الحديث والأنيق.

4. الأبيض والمرايا

House in Beloura, Sintra, Estúdio Urbano Arquitectos Estúdio Urbano Arquitectos حمام
Estúdio Urbano Arquitectos

House in Beloura, Sintra

Estúdio Urbano Arquitectos
Estúdio Urbano Arquitectos
Estúdio Urbano Arquitectos

لجعل حمام صغير ببدو أكبر وأقل ضيق، الحل هو الأبيض المطلق مع مرآة كبيرة. مزيج من هذين العنصرين سوف يساعدنا على إدراك الفضاء بشكل أكبر بكثير كما أنه سيجعله يبدو أكثر إشراقا. فيما يمكن إضافة إضافة لمسات لونية تُضفي طابع شخصي من خلال الملحقات والاكسسوارات التي سيختار كل منا وفقا للذوق الشخصي.

5. مكملات واكسسوارات

Ypsy for the Bathroom homify BathroomStorage MDF Green small bathroom,bathroom furniture,valet unit,valet stand
homify

Ypsy for the Bathroom

homify
homify
homify

اختيار الاكسسوارات ووملحقات التأثيث، يسمح للجميع بالتعبير بشكل أفضل عن شخصياتهم وأذواقهم، وبطبيعة الحال يتم ذلك دون إهمال الجانب العملي والوظيفي. في الواقع، هذه هي العناصر التي يمكن أن تضفي طابع شخصي أكبر للحمام، حتى وإن كانت عنصر واحد فقط، يمكن ان تحدث تغيير جذري في مظهر الحمام وجعل غرفة كاملة أكثر حيوية وأيضًا أنيقة ومبتكرة.

6. المواد الثمينة

HDM House, SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos حمام رخام
SAMF Arquitectos

HDM House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

الرخام في الحمام هو دائما الحل الأنيق الذي يحقق الكمال لأنواع مختلفة من الأثاث، من الكلاسيكي إلى الريفي. بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن بحيطون أنفسهم مع هذه المواد الطبيعية والثمينة، يمكن أن يكون الرخام الحل الأمثل لتغطية جميع الأسطح تماما. أما بالنسبة لأولئك الذين يحلمون بحمام فخم ورائع المظهر ولكنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الكثير من الترف، فإن الحل يمكن أن يكون غطاء جزئي، ربما فقط للقمم، أو استخدام مواد أرخص تحاكي المظهر مثل ورق الجدران أو الطلاء.

لمزيد من الأفكار والتصميمات الملهمة للحمامات، تفضل بقراءة المقال التالي، كيف تحول حمامك الصغير إلى فندق 5 نجوم؟

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