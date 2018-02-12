6 تصميمات وأفكار لغرفة نوم فريدة من نوعها

أي شخص لديه روتين محموم، ويقضي الكثير من الوقت بعيدا عن المنزل، يعرف مدى أهمية أن يشعر في المنزل بالراحة بشكل كامل. و، بالنسبة لمعظم الناس، فإن غرفة النوم هي المكان الرئيسي للاسترخاء.
إلى جانب الاسترخاء، هناك بعد اخر يجب الاهتمام به في تصميم غرفة النوم، وهو تعزيز الديكور مع الأشياء الشخصية التي يتم جمعها من خلال الرحلات والخبرات أو الهدايا الخاصة ذات القيمة عاطفية عالية.
بالتفكير في كل هذا، أردنا أن نقترح عليكم في مقال اليوم من هوميفاي، 6 أفكار رائعة لتزيين غرفة النوم. لنلقي نظرة على كل اقتراح أدناه، وننصح بحفظ الصور التي تجد غايتك فيها، لتستعين بها في تصميم غرفتك الخاصة!
نبدأ قائمتنا من خلال الحديث عن العنصر الأكثر أهمية في تصميم أي غرفة، والذي بإمكانه أن يجعل غرفتك أكثر رومانسية. يمكننا تأمل هذا التصميم الجميل كمصدر للإلهام، حيث نستطيع ملاحظة كيف أن استخدام مجموعة من المصابيح الـLED، مهم جدا لخلق أجواء مثيرة جدا للاهتمام على اللوح الأمامي والسقف. تفاصيل أخرى تستحق اهتماما وتجذب الأنظار في هذا المثال، هي السجاد الذي يجمع بين الأزرق الداكن والأبيض، وكذلك السقف ذو اللون الداكن الذي يتناقض مع الرفوف البيضاء التي تزين الفضاء.
نحن نحب تماما الأثاث الذي يستخدم التناقضات لتحسين الأجواء في الغرفة. الجدار المظلم خلف السرير يجتمع جيدا مع الصور المرتبة بطريقة شبه عشوائية ولكن مقصودة. أما بالنسبة للسرير، فنجد الأقمشة المخملية التي استخدمت في تنجيد اللوح الأمامي، مفعمة بالرفاهية، وتعزز الشعور بالراحة. الأرضية ولونها الصارخ تُضفي الدفئ على الغرفة المحايدة، كما تُضفي لمسة لونية تكسر حدة الأبيض.
فكرة أخرى مثيرة جدا للاهتمام هي استخدام ورق الجدران. تكمن متعة استخدام ورق الجدران، في إمكانية الحصول على مظهر مثالي بتكلفة قليلة، خاصة تلك التي لا يمكنك الحصول عليها في الواقع من أي خامة أخرى. في غرفة النوم هذه، على سبيل المثال، استخدم ورق الجدران الملون الذي يجمع بين لون الذهب و درجات البني، في مربعات صغيرة لا يمكن الحصول عليها إلا في ورق الجدران. هذا المظهر جعل الغرفة تبدو أكثر دفئا وتطورا.
القطعة التي تحسن تصميم الغرفة، وتمنحها الراحة الضرورية، هي تلك المفروشات التي تُضفي لمسة نهائية قادرة على تغيير المظهر بالكامل. بعد كل شيء، نحن نحتاج إلى أن نستعيد طاقتنا التي استنفذت لفترات طويلة على مدار اليوم، حيث نشعر بالحاجة إلى أخذ بعض الوقت للاسترخاء في غرفة دافئة ومريحة. والخيار الجيد دائمًا هو أن يكون هناك قطعة سجاد طويلة وكبيرة، مع خامة تجمع بين الرفاهية والدفئ.
الجبس هو مادة متعددة ويمكن أن تكون رائعة في خلق تفاصيل مثيرة للاهتمام في غرفة النوم. هنا، نلاحظ النتيجة الحديثة والجميلة، لاستخدام خطوط الجص المنحنية في السقف المعلق، مع الإضاءات الخفية، إضافة إلى تأثير المصابيح على الجدار، وداخل تلك المكتبة المتوحة المدمجة في الجدار.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين المساحات الصغيرة، ويبحثون عن الحلول الذكية، فإن الحصول على سرير مزدوج وظيفي، مع مكتبة مدمجة في هيكله، هو أمر أكثر من رائع.في هذه الغرفة، يمكننا أن نرى التصميم الرائع الذي تم تنفيذه، حيث السرير المرتفع، على قاعدة خشبية تضمنت مجموعة من الرفوف والخزانات المفتوحة في الأسفل، دون إغفال وجود درج جانبي لسهولة الوصول إلى مكان النوم.
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