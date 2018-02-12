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6 تصميمات وأفكار لغرفة نوم فريدة من نوعها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura غرفة نوم
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أي شخص لديه روتين محموم، ويقضي الكثير من الوقت بعيدا عن المنزل، يعرف مدى أهمية أن يشعر في المنزل بالراحة بشكل كامل. و، بالنسبة لمعظم الناس، فإن غرفة النوم هي المكان الرئيسي للاسترخاء. 

إلى جانب الاسترخاء، هناك بعد اخر يجب الاهتمام به في تصميم غرفة النوم، وهو تعزيز الديكور مع الأشياء الشخصية التي يتم جمعها من خلال الرحلات والخبرات أو الهدايا الخاصة ذات القيمة عاطفية عالية.

بالتفكير في كل هذا،  أردنا أن نقترح عليكم في مقال اليوم من هوميفاي، 6 أفكار رائعة لتزيين غرفة النوم. لنلقي نظرة على كل اقتراح أدناه، وننصح بحفظ الصور التي تجد غايتك فيها، لتستعين بها في تصميم غرفتك الخاصة!

1. استخدام لمبات ليد

Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura غرفة نوم
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

نبدأ قائمتنا من خلال الحديث عن العنصر الأكثر أهمية في تصميم أي غرفة، والذي بإمكانه أن يجعل غرفتك أكثر رومانسية. يمكننا تأمل هذا التصميم الجميل كمصدر للإلهام، حيث نستطيع ملاحظة كيف أن استخدام مجموعة من المصابيح الـLED، مهم جدا لخلق أجواء مثيرة جدا للاهتمام على اللوح الأمامي والسقف. تفاصيل أخرى تستحق اهتماما وتجذب الأنظار في هذا المثال، هي السجاد الذي يجمع بين الأزرق الداكن والأبيض، وكذلك السقف ذو اللون الداكن الذي يتناقض مع الرفوف البيضاء التي تزين الفضاء.

2. لوح أمامي مفعم بالرفاهية

Apartamento PCB, Saia Arquitetura Saia Arquitetura غرفة نوم
Saia Arquitetura

Saia Arquitetura
Saia Arquitetura
Saia Arquitetura

نحن نحب تماما الأثاث الذي يستخدم التناقضات لتحسين الأجواء في الغرفة. الجدار المظلم خلف السرير يجتمع جيدا مع الصور المرتبة بطريقة شبه عشوائية ولكن مقصودة. أما بالنسبة للسرير، فنجد الأقمشة المخملية التي استخدمت في تنجيد اللوح الأمامي، مفعمة بالرفاهية، وتعزز الشعور بالراحة. الأرضية ولونها الصارخ تُضفي الدفئ على الغرفة المحايدة، كما تُضفي لمسة لونية تكسر حدة الأبيض.

3. متعة استخدام ورق الجدران

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى مثيرة جدا للاهتمام هي استخدام ورق الجدران. تكمن متعة استخدام ورق الجدران، في إمكانية الحصول على مظهر مثالي بتكلفة قليلة، خاصة تلك التي لا يمكنك الحصول عليها في الواقع من أي خامة أخرى. في غرفة النوم هذه، على سبيل المثال، استخدم ورق الجدران الملون الذي يجمع بين لون الذهب و درجات البني، في مربعات صغيرة لا يمكن الحصول عليها إلا في ورق الجدران. هذا المظهر جعل الغرفة تبدو أكثر دفئا وتطورا.

4. الطاولات الجانبية

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

القطعة التي تحسن تصميم الغرفة، وتمنحها الراحة الضرورية، هي تلك المفروشات التي تُضفي لمسة نهائية قادرة على تغيير المظهر بالكامل. بعد كل شيء، نحن نحتاج إلى أن نستعيد طاقتنا التي استنفذت لفترات طويلة على مدار اليوم، حيث نشعر بالحاجة إلى أخذ بعض الوقت للاسترخاء في غرفة دافئة ومريحة.  والخيار الجيد دائمًا هو أن يكون هناك قطعة سجاد طويلة وكبيرة، مع خامة تجمع بين الرفاهية والدفئ.

5. الإبداع في الأسقف المعلقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الجبس هو مادة متعددة ويمكن أن تكون رائعة في خلق تفاصيل مثيرة للاهتمام في غرفة النوم. هنا، نلاحظ النتيجة الحديثة والجميلة، لاستخدام خطوط الجص المنحنية في السقف المعلق، مع الإضاءات الخفية، إضافة إلى تأثير المصابيح على الجدار، وداخل تلك المكتبة المتوحة المدمجة في الجدار. 

6. مساحة محسنة مع قاعدة السرير

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين المساحات الصغيرة، ويبحثون عن الحلول الذكية، فإن الحصول على سرير مزدوج وظيفي، مع مكتبة مدمجة في هيكله، هو أمر أكثر من رائع.في هذه الغرفة، يمكننا أن نرى التصميم الرائع الذي تم تنفيذه، حيث السرير المرتفع، على قاعدة خشبية تضمنت مجموعة من الرفوف والخزانات المفتوحة في الأسفل، دون إغفال وجود درج جانبي لسهولة الوصول إلى مكان النوم.

لمزيد من الأفكار والنصائح لتصميم غرفة النوم، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 أخطاء تجنبها عند تصميم وتأثيث غرفة نومك

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