8 أفكار رائعة لفناء داخلي يفوق الخيال

إن مفهوم كلمة المنزل هو مكان يبعث داخل النفس الراحة والطمأنينة والسكون، لذلك لابد أن تتوافر داخل المنزل كل مصادر الراحة والاسترخاء، فبعد عناء يوم طويل لابد من الحصول على القدر الكافي من الراحة لتجديد الطاقة والنشاط، ولكن يغفل الكثير عن كيفية تطبيق ذلك داخل المنزل، فمثلًا لم يكن هناك معرفة كبيرة عن كيفية تصميم فناء داخلي بالمنزل ليكون بمثابة الركن الهادئ الذي يلجأ إليه أفراد الأسرة للحصول على قدر كافي من الاسترخاء والاستجمام وكذلك إعطاء مظهر جميل وجذاب داخل المنزل، لذلك تقدم إليكم هوميفاي بعض الأفكار لتصميم فناء داخلي جميل وبسيط.
تواجة المنازل الحديثة والعصرية تلك الأيام مشكلة كبيرة في ضيق المساحات الداخلية، مما يعيق رغبتهم في تصميم ركن خاص بالفناء الداخلي بالمنزل، ولكن لم تعد تلك المشكلة موجودة في عالم الديكور نظرًا لإمكانية استغلال المساحات بشكل عملي داخل المنزل، فإن تصميم حديقة عمودية في ركن ما بالمنزل لتكون بمثابة فناء داخلي جميل وأنيق تُعتبر فكرة رائعة، ويكون ذلك باستخدام النباتات الخضراء الصناعية على جدار عمودي وذلك لاستغلال مساحة المنزل وإعطاء شكل جميل للجدار.
إن فكرة ملء الممر الداخلي للمنزل بالنباتات الطبيعية المتنوعة وأوعية الزهور والأعشاب المختلفة تُعتبر فكرة جميلة للغاية، حيث أن تلك الحديقة الصغيرة والتي تشبة الواحة الطبيعية الخضراء تعطي جو طبيعي ومنعش للمنزل.
إن تصميم الفناء الداخلي الأشبة بالفناء الريفي بالمنزل فكرة بسيطة وعملية جدًا، ويكون ذلك من خلال توزيع قطع الأثاث القديمة داخل المساحة المخصصة للفناء وكذلك توزيع نباتات الظل على جدران الفناء الداخلي لإعطاء لمسة ديكورية جميلة.
يعاني الكثير من أصحاب المنازل ذات المساحات الصغيرة من عدم القدرة على تصميم الفناء الداخلي بالمنزل وعدم القدرة على استخدام النباتات التي تعطي الكثير من الحيوية والنشاط داخل المكان، ولكن يمكن التغلب على ذلك من خلال وضع بعض النباتات الطبيعية أو الصناعية وبعض اللمسات الديكورية البسيطة مثل الحصى الملون حول أوعية النباتات ليتم توزيعها في أركان غرفة المعيشة بشكل منظم ومنسق لتشبة الحدائق الصغيرة.
إن استغلال المساحة الموجودة أسفل السلم داخل المنزل أصبحت فكرة جيدة وعملية في نفس الوقت حيث أنه مكان رائع يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل من خلال زراعة تلك المساحة بالنباتات المفضلة لكم أو وضع بعض النباتات الطبيعية لتزيين تلك المكان وبث الروح والحيوية داخل المكان.
المنور ليس مكان للكراكيب والأشياء المُهمَلة، تلك الصورة أثبتت ذلك، فإذا كنت تمتلك منور بالمنزل فأصبح له منفعة كبرى لإضفاء مظهر جمالي بالمنزل وذلك من خلال استبدال جدران المنور التي تفصله عن باقي المنزل بألواح زجاجية شفافة لتجعله مكشوفًا بالكامل ليكون جزء من المنزل ويتم وضع النباتات الطبيعية الجميلة والخلابة في تلك المساحة.
يمكنك زراعة شجرة طبيعية في منتصف الغرفة كمظهر مشرق رائع وجميل يفصل بين باقي أجزاء المنزل ويضيف جوًا من الهدوء والراحة للمكان.
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إذا كنتم من محبي الألوان، فإن استخدام الصبار لتزيين النوافذ أمر جيد، إن طبيعة نبات الصبار أنه لا يحتاج إلى الكثير من العناية والري باستمرار فهو نبات ينمو ببطئ نظرًا لطبيعته الصحراوية الذي ينمو في المناطق الجافة.