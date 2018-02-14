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8 أفكار رائعة لفناء داخلي يفوق الخيال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casacor Mato Grosso, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções منازل
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إن مفهوم كلمة المنزل هو مكان يبعث داخل النفس الراحة والطمأنينة والسكون، لذلك لابد أن تتوافر داخل المنزل كل مصادر الراحة والاسترخاء، فبعد عناء يوم طويل لابد من الحصول على القدر الكافي من الراحة لتجديد الطاقة والنشاط، ولكن يغفل الكثير عن كيفية تطبيق ذلك داخل المنزل، فمثلًا لم يكن هناك معرفة كبيرة عن كيفية تصميم فناء داخلي بالمنزل ليكون بمثابة الركن الهادئ الذي يلجأ إليه أفراد الأسرة للحصول على قدر كافي من الاسترخاء والاستجمام وكذلك إعطاء مظهر جميل وجذاب داخل المنزل، لذلك تقدم إليكم هوميفاي بعض الأفكار لتصميم فناء داخلي جميل وبسيط.

1- تصميم حديقة عمودية

Casacor Mato Grosso, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções منازل
SET Arquitetura e Construções

SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

تواجة المنازل الحديثة والعصرية تلك الأيام مشكلة كبيرة في ضيق المساحات الداخلية، مما يعيق رغبتهم في تصميم ركن خاص بالفناء الداخلي بالمنزل، ولكن لم تعد تلك المشكلة موجودة في عالم الديكور نظرًا لإمكانية استغلال المساحات بشكل عملي داخل المنزل، فإن تصميم حديقة عمودية في ركن ما بالمنزل لتكون بمثابة فناء داخلي جميل وأنيق تُعتبر فكرة رائعة، ويكون ذلك باستخدام النباتات الخضراء الصناعية على جدار عمودي وذلك لاستغلال مساحة المنزل وإعطاء شكل جميل للجدار.

2- استخدام النباتات الطبيعية بممر الفناء الداخلي

Agradável para Viver, Luciani e Associados Arquitetura Luciani e Associados Arquitetura بيت زجاجي
Luciani e Associados Arquitetura

Luciani e Associados Arquitetura
Luciani e Associados Arquitetura
Luciani e Associados Arquitetura

إن فكرة ملء الممر الداخلي للمنزل بالنباتات الطبيعية المتنوعة وأوعية الزهور والأعشاب المختلفة تُعتبر فكرة جميلة للغاية، حيث أن تلك الحديقة الصغيرة والتي تشبة الواحة الطبيعية الخضراء تعطي جو طبيعي ومنعش للمنزل.

3- اختيار الفناء الريفي

Residência Paineiras, Ambiento Arquitetura Ambiento Arquitetura بيت زجاجي خشب Wood effect
Ambiento Arquitetura

Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura

إن تصميم الفناء الداخلي الأشبة بالفناء الريفي بالمنزل فكرة بسيطة وعملية جدًا، ويكون ذلك من خلال توزيع قطع الأثاث القديمة داخل المساحة المخصصة للفناء وكذلك توزيع نباتات الظل على جدران الفناء الداخلي لإعطاء لمسة ديكورية جميلة.

4- كيفية استغلال المساحات الصغيرة

APARTAMENTO VILA MADALENA, Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. بيت زجاجي
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

يعاني الكثير من أصحاب المنازل ذات المساحات الصغيرة من عدم القدرة على تصميم الفناء الداخلي بالمنزل وعدم القدرة على استخدام النباتات التي تعطي الكثير من الحيوية والنشاط داخل المكان، ولكن يمكن التغلب على ذلك من خلال وضع بعض النباتات الطبيعية أو الصناعية وبعض اللمسات الديكورية البسيطة مثل الحصى الملون حول أوعية النباتات ليتم توزيعها في أركان غرفة المعيشة بشكل منظم ومنسق لتشبة الحدائق الصغيرة.

5- استخدام المساحة الموجودة أسفل السلم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن استغلال المساحة الموجودة أسفل السلم داخل المنزل أصبحت فكرة جيدة وعملية في نفس الوقت حيث أنه مكان رائع يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل من خلال زراعة تلك المساحة بالنباتات المفضلة لكم أو وضع بعض النباتات الطبيعية لتزيين تلك المكان وبث الروح والحيوية داخل المكان.

6- استغلال المنور كمنظر طبيعي

Réinvention / Bandol, Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY حديقة
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

المنور ليس مكان للكراكيب والأشياء المُهمَلة، تلك الصورة أثبتت ذلك، فإذا كنت تمتلك منور بالمنزل فأصبح له منفعة كبرى لإضفاء مظهر جمالي بالمنزل وذلك من خلال استبدال جدران المنور التي تفصله عن باقي المنزل بألواح زجاجية شفافة لتجعله مكشوفًا بالكامل ليكون جزء من المنزل ويتم وضع النباتات الطبيعية الجميلة والخلابة في تلك المساحة.

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7- زراعة شجرة طبيعية لمظهر مشرق

Atriumhaus am Waldrand, kleboth lindinger dollnig kleboth lindinger dollnig بلكونة أو شرفة
kleboth lindinger dollnig

kleboth lindinger dollnig
kleboth lindinger dollnig
kleboth lindinger dollnig

يمكنك زراعة شجرة طبيعية في منتصف الغرفة كمظهر مشرق رائع وجميل يفصل بين باقي أجزاء المنزل ويضيف جوًا من الهدوء والراحة للمكان.

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8- استخدام الصبار الملون

Villa Solidea, Studio di Architettura e Ingegneria Santi Studio di Architettura e Ingegneria Santi بيت زجاجي
Studio di Architettura e Ingegneria Santi

Studio di Architettura e Ingegneria Santi
Studio di Architettura e Ingegneria Santi
Studio di Architettura e Ingegneria Santi

إذا كنتم من محبي الألوان، فإن استخدام الصبار لتزيين النوافذ أمر جيد، إن طبيعة نبات الصبار أنه لا يحتاج إلى الكثير من العناية والري باستمرار فهو نبات ينمو ببطئ نظرًا لطبيعته الصحراوية الذي ينمو في المناطق الجافة. 

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