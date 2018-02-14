منزل ريفي جمع بين جمال الماضي وأناقة الحاضر

لاشك أن كل شئ يحمل أصالة وعراقة الماضي لابد أن يكون غاية في الجمال والروعة، فماذا إذا امتزج جمال وعراقة الماضي بأناقة وعصرية الحاضر ؟ تميزت المنازل القديمة ببساطتها من حيث التصميم والمحتوى فهي مصنوعة من الصخور على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها، حيث ظهر الطراز القديم الذي كان يطلق عليه البعض الطراز الريفي أو الانجليزي في القرن التاسع عشر وممتد حتى الآن نظرًا لجماله وأناقته وقلة تكلفته.