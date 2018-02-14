منزل ريفي جمع بين جمال الماضي وأناقة الحاضر

لاشك أن كل شئ يحمل أصالة وعراقة الماضي لابد أن يكون غاية في الجمال والروعة، فماذا إذا امتزج جمال وعراقة الماضي بأناقة وعصرية الحاضر ؟ تميزت المنازل القديمة ببساطتها من حيث التصميم والمحتوى فهي مصنوعة من الصخور على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها، حيث ظهر الطراز القديم الذي كان يطلق عليه البعض الطراز الريفي أو الانجليزي في القرن التاسع عشر وممتد حتى الآن نظرًا لجماله وأناقته وقلة تكلفته.
تميز ذلك المنزل بالقوة والصلابة نظرًا لطبيعته المُكونة من صخور قوية وصلبة، وتميز بقدرته على حماية المنزل من الداخل من الرطوبة والبرودة نظرًا لقوة وحجم الصخور التي تعمل كعازل لبرودة الجو الخارجي والرطوبة، ومن مظاهر ذلك المنزل القديم أيضًا قلة النوافذ الموجودة به وصغر حجمها وذلك قبل إدخال بعض التعديلات والتجديدات على المنزل حاليًا.
كلمسة جديدة وعصرية لتجديد وترميم واجهة المنزل فأنت مطالب بالحفاظ على هوية المنزل القديمة والعريقة وكذلك عمل التجديدات والترميمات اللازمة لتتماشى مع الوقت والمناخ المحيط، ففي هذة الصورة تظهر بعض التجديدات التي طرأت على المنزل من خلال تركيب بعض الصخور البيضاء الجديدة وكذلك استبدال النوافذ الصغيرة التي تُعتبر من سمات المنازل القديمة بنوافذ كبيرة.
أحد مميزات ذلك المنزل هي الغرفة المفتوحة الموجودة في واجهة المنزل والمحاطة بقوائم خشبية عريضة وسقف خشبي قوي وجميل لحماية تلك المنطقة من الأمطار وحرارة الشمس والتغيرات المناخية، فإذا كنتم من محبي قضاء بعض الأوقات الممتعة في الهواء الطلق فعليكم بتلك الفكرة لتصميم هذة الغرفة كجزء من المنزل البسيط للاستمتاع بالبيئة الطبيعية الخضراء والهواء المنعش.
من المعروف أن المنازل القديمة مصنوعة من الأحجار والأخشاب؛ لذلك عند اختيار التصميم المناسب لترميم وتجديد المطبخ يتم ذلك من خلال اختيار القطع الخشبية الصغيرة والبسيطة في الشكل والتكوين ليتم ترتيبها وتوزيعها داخل المطبخ المصنوع من الأحجار ويجب اختيار جدران المطبخ لتكون مصنوعة من الطوب الحراري لكي تتناسب مع طبيعة المطبخ ودرجة حرارته المرتفعة.
تؤدي السلالم إلى طابق علوي بسيط في التكوين، حيث أنه مُكون من 3 غرف للنوم تتميز كل منهم بالبساطة من خلال استخدام قطع أثاث بسيطة للغاية في الشكل والتركيب مع استخدام الأرضيات الخشبية الدافئة والجدران الصخرية الجميلة وخزائن الملابس الخشبية صغيرة الحجم مع انتشار بعض النوافذ التي تساعد على تهوية المكان بشكل جيد وتسمح بدخول الشمس والهواء إلى المنزل.
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