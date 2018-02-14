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منزل ريفي جمع بين جمال الماضي وأناقة الحاضر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOURÓN, arquitectura SEN MÁIS arquitectura SEN MÁIS منازل
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لاشك أن كل شئ يحمل أصالة وعراقة الماضي لابد أن يكون غاية في الجمال والروعة، فماذا إذا امتزج جمال وعراقة الماضي بأناقة وعصرية الحاضر ؟ تميزت المنازل القديمة ببساطتها من حيث التصميم والمحتوى فهي مصنوعة من الصخور على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها، حيث ظهر الطراز القديم الذي كان يطلق عليه البعض الطراز الريفي أو الانجليزي في القرن التاسع عشر وممتد حتى الآن نظرًا لجماله وأناقته وقلة تكلفته.

النوافذ الصغيرة والواجهة الحجرية

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOURÓN, arquitectura SEN MÁIS arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS

arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS

تميز ذلك المنزل بالقوة والصلابة نظرًا لطبيعته المُكونة من صخور قوية وصلبة، وتميز بقدرته على حماية المنزل من الداخل من الرطوبة والبرودة نظرًا لقوة وحجم الصخور التي تعمل كعازل لبرودة الجو الخارجي والرطوبة، ومن مظاهر ذلك المنزل القديم أيضًا قلة النوافذ الموجودة به وصغر حجمها وذلك قبل إدخال بعض التعديلات والتجديدات على المنزل حاليًا.

الاحجار البيضاء والنوافذ الكبيرة كمظهر للتجديد

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOURÓN, arquitectura SEN MÁIS arquitectura SEN MÁIS منازل
arquitectura SEN MÁIS

arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS

كلمسة جديدة وعصرية لتجديد وترميم واجهة المنزل فأنت مطالب بالحفاظ على هوية المنزل القديمة والعريقة وكذلك عمل التجديدات والترميمات اللازمة لتتماشى مع الوقت والمناخ المحيط، ففي هذة الصورة تظهر بعض التجديدات التي طرأت على المنزل من خلال تركيب بعض الصخور البيضاء الجديدة وكذلك استبدال النوافذ الصغيرة التي تُعتبر من سمات المنازل القديمة بنوافذ كبيرة.

تصميم غرفة مفتوحة في الهواء الطلق

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOURÓN, arquitectura SEN MÁIS arquitectura SEN MÁIS منازل
arquitectura SEN MÁIS

arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS

أحد مميزات ذلك المنزل هي الغرفة المفتوحة الموجودة في واجهة المنزل والمحاطة بقوائم خشبية عريضة وسقف خشبي قوي وجميل لحماية تلك المنطقة من الأمطار وحرارة الشمس والتغيرات المناخية، فإذا كنتم من محبي قضاء بعض الأوقات الممتعة في الهواء الطلق فعليكم بتلك الفكرة لتصميم هذة الغرفة كجزء من المنزل البسيط للاستمتاع بالبيئة الطبيعية الخضراء والهواء المنعش.

المزج بين القديم والحديث في المطبخ

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOURÓN, arquitectura SEN MÁIS arquitectura SEN MÁIS مطبخ
arquitectura SEN MÁIS

arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS

من المعروف أن المنازل القديمة مصنوعة من الأحجار والأخشاب؛ لذلك عند اختيار التصميم المناسب لترميم وتجديد المطبخ يتم ذلك من خلال اختيار القطع الخشبية الصغيرة والبسيطة في الشكل والتكوين ليتم ترتيبها وتوزيعها داخل المطبخ المصنوع من الأحجار ويجب اختيار جدران المطبخ لتكون مصنوعة من الطوب الحراري لكي تتناسب مع طبيعة المطبخ ودرجة حرارته المرتفعة.

اختيار السلالم والأسقف الخشبية

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOURÓN, arquitectura SEN MÁIS arquitectura SEN MÁIS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
arquitectura SEN MÁIS

arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS

تظهر مظاهر المزج بين الماضي والحاضر أيضًا في ذلك المنزل المكون من طابقين من خلال شكل السلالم التي تؤدي إلى الطابق العلوي، حيث أنها مصنوعة من الخشب ودرابزين مصنوع من الزجاج الشفاف مع استخدام القواطع الخشبية العريضة في السقف كلمسة دافئة داخل المنزل.

غرف نوم بسيطة وجميلة

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOURÓN, arquitectura SEN MÁIS arquitectura SEN MÁIS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
arquitectura SEN MÁIS

arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS
arquitectura SEN MÁIS

تؤدي السلالم إلى طابق علوي بسيط في التكوين، حيث أنه مُكون من 3 غرف للنوم تتميز كل منهم بالبساطة من خلال استخدام قطع أثاث بسيطة للغاية في الشكل والتركيب مع استخدام الأرضيات الخشبية الدافئة والجدران الصخرية الجميلة وخزائن الملابس الخشبية صغيرة الحجم مع انتشار بعض النوافذ التي تساعد على تهوية المكان بشكل جيد وتسمح بدخول الشمس والهواء إلى المنزل.

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