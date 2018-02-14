تجديد طابق علوي لمنزل يبعد خطوة عن السماء!

نصل من السلم الداخلي إلى غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل والتي أبرز ما يميزها غير الألوان الحيادية الهادئة والموكيت الأرضي، ذلك السقف المائل بما فيه من نوافذ مفتوحة على السماء تجعلك تشعر عند النظر إليها أنك تبعد عنها فقط بخطوة واحدة!

لا يمكن أن نغفل أيضًا التصميم الداخلي المذهل للغرفة وما شمله من مساحة تخزينية مدمجة في قلب الجدار جهة اليسار وأسفل النوافذ مباشرة تسمح لأصحاب المنزل باستغلال مساحة الغرفة فيما يريدون دون الاضطرار لاقتناء قطع أثاث لهذا الغرض التخزيني.