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تجديد طابق علوي لمنزل يبعد خطوة عن السماء!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة نوم
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كيف تجعل الطابق العلوي من منزلك أكثر من مجرد مساحة للنوم؟ كيف يمكن أن تمنحه لمسة أكثر إشراقةً ودافئًا؟ وكيف يمكن أن يكون أيضًا متجدد الهواء بشكل دائم؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم في كتاب الأفكار هذا من خلال مشروع خضع لعملية تجديد وتطوير داخلي جعلته مبهرًا وجذابًا.. دعونا نبدأ الآن!

السلم وسحر الألوان الحيادية

homify درج
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أول ما يستقبلنا في هذا المشروع سلم داخلي ناصع البياض، شبه حلزوني التصميم، ومَكسي بالموكيت البيج يقودنا للطابق العلوي من المنزل والذي خضع للتطوير والتجديد وتزيّن بسحر الألوان المحايدة كما سنرى فيما يلي من الصور.

غرفة النوم بأبعاد مذهلة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نصل من السلم الداخلي إلى غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل والتي أبرز ما يميزها غير الألوان الحيادية الهادئة والموكيت الأرضي، ذلك السقف المائل بما فيه من نوافذ مفتوحة على السماء تجعلك تشعر عند النظر إليها أنك تبعد عنها فقط بخطوة واحدة! 

لا يمكن أن نغفل أيضًا التصميم الداخلي المذهل للغرفة وما شمله من مساحة تخزينية مدمجة في قلب الجدار جهة اليسار وأسفل النوافذ مباشرة تسمح لأصحاب المنزل باستغلال مساحة الغرفة فيما يريدون دون الاضطرار لاقتناء قطع أثاث لهذا الغرض التخزيني.

أكثر من مجرد مساحة نوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن ترى هنا وحدك أن الساحة أكثر بكثير من مجرد غرفة نوم إضافية، مع مساحة لمنطقة جلوس صغيرة بنفس الألوان المحايدة وشكل الموكيت. الفرق الواضح بين الغرفتين أن الأولى كانت بسقف مائب منحدر، اما سقف هذه الغرفة فهو مسطح لكنه يمد الساحة بسحر الإضاءة الطبيعية. 

نفسًا من الهواء النقي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نسينا أن نذكر ميزة أخرى للغرفة السابقة وهي هذه الشرفة الصغيرة التي توفر لها القدر المطلوب من التهوية السليمة وتدفق كبير لضوء الشمس الذي يمنحها كثيرًا من الدفء، فضلًا عن الاتصال العبقري مع المساحة الخارجية للمنزل والتي تزيد الغرفة سحرًا وجاذبية.

حتى الحمام متجدد الهواء

homify حمام
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homify
homify
homify

شهد الحمام أيضًا تحول رائع في تصميمه الداخلي، ليس فقط بالاختيار المناسب لسيراميك الجدران وطقم الأدوات الصحية، وإنما أيضًا بتصميم سقفه المذهل الذي شمل فتحه كبيرة لنافذة ثابتة تقوم بدورها في تجديد الهواء بشكل دائم.

المنزل من الخارج

homify منازل
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