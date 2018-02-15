5 أفكار لأثاث مثالي في شرفتك

تعتبر الشرفة بقعة الفريدة فى منزلك والتى يلجأ إليها أفراد العائلة لقضاء بعض الأوقات من الراحة والأسترخاء، لذلك يجب الحرص على اختيار أثاث وديكورات الشرفة من الأساسيات التى لا غنى عنها فى المنزل، ولذلك إليك فى هذا المقال نبذة عن الأثاث الذى يجب الأستعانة به فى شرفة منزلك وأكثر الأنماط انتشاراً فى تصميم الشرفات.
تعتبر المقاعد من الأساسيات فى شرفتك، والتى يجب أختيارها دائماً بدقة وعناية فهى تمن عناصر الراحة التى يجب أن تتوفر فى البلكونة الخاصة بك لتضمن لك الحصول جلسة مريحة. خاصةً أن هناك أنماط مختلفة وأشكال عديدة من المقاعد المخصصة للشرفات فهناك المقاعد الخشبية وهناك من يستعين بالمقاعد البلاستيك، ولكن الأكثر انتشاراً وتربعاً على عرش أثاث الشرفات هو ما يسمى بالبين بان وهو نوعية من المقاعد بسيطة ومريحة جداً ومفضلة فى أثاث الشرفات بشكل كبير.
الشرفة تعني وجود المظلم، فباتأكيد لا تخلو الشرفة من المظلة خاصةً في فصل الصيف، لذا أول قطع الأ ثاث التى يجب أن توفرها وتفكر بها فى شرفتك هى المظلة واختيار خامات و تصميم جيد على حسب تصميم الشرفة الخاصة بك، فالمظلة ببساطة هى قطعة من قطع الأثاث التى توفر لك الراحة والحماية أثناء جلستك، فهى تبعد عنك أشعة الشمس المزعجة فى الصباح وأثناء الجلوسك ليلاً تحميك من الحشرات، لذلك هى عنصر من عناصر الراحة التى يجب عدم الأستغناء عنه، ويفضل الاستعانة بالمظلات المتحركة لتضمن سهولة فى حركتها فيمكنك حملها ووضعها فى اى مكان بنتهى السهولة، وللمسات مبهجة يمكنك أختيار أقمشة مزركشة وملونة بالوان زاهية لتكون المظلة لمسة من لمسات الجمال أيضاً فى شرفتك.
تلعب الألوان وأختيارها وتناسقها دوراً كبيراً جداً فى تصميم المنزل ككل، وفى تصميم الشرفة يجب الأهتمام أن يتحقق الأندماج و التناغم بين ألوان الشرفة وعناصرها ، كما نرى في تصميم هذة الشرفة كا نرى تحقق التناسق بين الألوان بشكل أكثر من رائع كما نرى بين اختيار الوان الوسائد المختلفة والمميزة وتناغمها مع لون السجاد فى الأرضيات، هذا التناسق خلق اختلاف وجمال فى تصميم الشرفة بالكامل.
هنا فكرة أخرى لمقاعد الشرفات ومناسبة جداً للشرفات ذات المساحات الصغيرة،فتضمن لك جلسة مريحة وفى نفس الوقت جذابة جداً وهى الأرائك الخشبية، فهنا كما نرى فى تلك الشرفة استعان المصمم بارائك خشبية واضاف لها بعض الوسائد الملونة لتعطى لمسة من البهجة والأناقة على تصميم الشرفة البسيط، كما نرى الشرفة مساحتها صغيرة لذلك كانت تلك الفكرة عبقرية جداً لأنها لم تستهلك من مساحة الشرفة الكثير، وفى نفس الوقت الأستعانة بالألوان الفاتحة والمبهجة اعطى مزيد من الجمال والبساطة على الغرفة بالكامل.
لتحصل على أكبر قدر من الترفيه بشرفة منزلك، يمكنك ببساطة الاستعانة بأرجوحة أي كان تصميمها وخامتها مع مراعاة تماشيها مع النمط المستخدم بديكور الشرفة بالكامل، فهناك أشكال عدة للأرجوحة، أبسطها تلك التى امامنا فى تلك الصورة فقد اعتمد المصمم على أرجوحة بسيطة جداً من القماش مثبته من الطرفين على العمدان كما نرى، فكرة بسيطة ولم تستهلك الكثير من المساحات بالأضافة إلى تماشيها مع النمط الأبيض المتوسط الذى هيمن على تصميم الشرفة بالكامل، فأذا كانت شرفتك على هذا النمط فم بتنفيذ تلك الفكرة فوراً واحصل على لحظات من المرح والترفيه فى شرفتك.
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