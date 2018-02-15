5 أفكار لأثاث مثالي في شرفتك

لتحصل على أكبر قدر من الترفيه بشرفة منزلك، يمكنك ببساطة الاستعانة بأرجوحة أي كان تصميمها وخامتها مع مراعاة تماشيها مع النمط المستخدم بديكور الشرفة بالكامل، فهناك أشكال عدة للأرجوحة، أبسطها تلك التى امامنا فى تلك الصورة فقد اعتمد المصمم على أرجوحة بسيطة جداً من القماش مثبته من الطرفين على العمدان كما نرى، فكرة بسيطة ولم تستهلك الكثير من المساحات بالأضافة إلى تماشيها مع النمط الأبيض المتوسط الذى هيمن على تصميم الشرفة بالكامل، فأذا كانت شرفتك على هذا النمط فم بتنفيذ تلك الفكرة فوراً واحصل على لحظات من المرح والترفيه فى شرفتك.

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