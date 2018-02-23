7 أفكار تصميم للحوائط والجدران والأرضيات جديدة

مما لا شك فيه أن لحوائط وجدران وكذلك الأرضيات التي تخص المنزل تحتل مكانة كبيرة فيما يخص الديكورات كما أنها تعد الجزء الأكبر من مساحة المنزل والاهتمام بعمل ديكورات حوائط جديدة وعصرية من أهم الأشياء التي وتساعد على إظهار الديكورات تساعد على بروز المنزل بشكل جميل وأنيق وتتنوع ديكورات حوائط المنزل من الجبس وديكورات تعتمد على اللوحات الفنية، وديكورات تعتمد على ورق الحائط المميز إما أن يكون ثلاثي الأبعاد أو من الأشكال التي تعتمد على الطبيعة، ومن الأمور الرائعة أن تكون تصميم ديكورات الحائط والجدران من الجبس حيث أنها فكرة جيدة ومختلفة ايضا من ومن الممكن عمل ديكورات حوائط خشبية في تصميمات جديدة وعصرية، تتناسب ديكورات مع باقي ديكورات المنزل، ولكن من الضروري الاهتمام والتركيز على الجدران التي تخص غرفة المعيشة أما بالنسبة للأرضيات فتنوع التصميم الخاص بها ما بين أرضيات خشبية باختلاف أنواعها ومن الرخام أو الجرانيت أو الأرضيات التقليدية من السيراميك، ولا شك أن من أهم الأشياء التي نبحث عنها في أي تصميم خاص بالأرضيات هو قوة التحمل ، سهولة التنظيف ، مقاومة المياه والرطوبة ، المظهر الأنيق و الجذاب ، قلة الحاجة إلى صيانه و ترميمات وغيرها من هذه الأمور وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض التصميمات التي تبرز التباين بين الأشكال المختلفة للجدران والحوائط وكذلك الأرضيات.
يتميز هذا التصميم وكأنه على شكل الأمواج، أما بالنسبة للجدار فهي من الجبس بورد المميز وتداخله مع الدهانات التقليدية ذات اللون النبيتي الفاتح، مع تزيين الجدار بمجموعة من النباتات، أما الأرضيات فهي من الرخام اللامع ذو اللونين الأصفر والرمادي الهادئ، أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية حيث الأضواء المدفونة والتي تناسب التصميم الخاص بالمكتب.
يتمتع هذا التصميم بتوافر التناسب والملائمة ما بين الأرضيات والجدران؛ حيث الألوان الفاتحة للدهانات التي تساعد على الإحساس بكبر المساحة؛ حيث اللون البيج الرائع والهادئ، وكل هذا يجتمع مع شكل الأرضيات المميز كونها تشبه الأخشاب ولكن مع السيراميك التقليدي، وتلعب الإضاءة دور كبير في إبراز الشكل العام للتصميم.
يمتاز هذا التصميم ببساطته وشكله الجميل؛ حيث أنه عبارة عن جدار من الدهانات ذات اللون الأصفر، وعلى ذلك شكل من الجبس بورد مع الخشب مثل المكتبة أو مكان لوضع التلفاز مع وجود ركنه خشبية مميزة، أما بالنسبة للأرضيات فهي تشبه الخشب إلى حد كبير.
يظهر من هذا التصميم بروز العنصر الحجري، وهو نوع مميز وذو ألوان مميز، وفي هذا التصميم يقرب إلى حد كبير من اللون الخشبي، ويعتبر الحجر من أكثر أنواع الجدران التي من الممكن أن تتحمل عوامل كثيرة كما أنها لها شكل متميز عن غيرها، وبالطبع فإنها تناسب الشكل الخاص بالتصميم بالاشتراك مع الأرضيات الخشبية المغطاة بسجاد أشبه بالموكيت.
يتمتع هذا التصميم ببروز الجدران من الطوب الأحمر الخاص بالديكور، المزين ببعض الأشكال الخشبية المصممة خصيصا لوضع الأشياء وإضفاء شكل مميز على التصميم، وتشترك مع الأرضيات ذات الشكل المختلف، وهذا التصميم يناسب غرف الطعام، مع لعب الإضاءة دور في إبراز التصميم.
نجد في هذا التصميم استخدام جدار مغطى بورق الحائط ذو الألوان الهادئة والفاتحة مع هيمنة اللون الأبيض مع وجود اللون الرمادي المحايد، مع جدار آخر من اللون الرمادي الغامق، المناسب بشكل كبير مع غرفة المعيشة، أما بالنسبة بالأرضيات فهي من اللون الأسود اللامع مع اشتراك وسائل الإضاءة والديكورات المتعددة وتداخل عنصر الطبيعة.
يعتبر هذا التصميم واحد من التصميمات المميزة التي تخص الجدار الخاص بالمطبخ ذات اللون الأبيض اللامع مع الأرضيات البيضاء اللامعة مع تداخل الإضاءة التي تميز التصميم.
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