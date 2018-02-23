7 أفكار تصميم للحوائط والجدران والأرضيات جديدة

مما لا شك فيه أن لحوائط وجدران وكذلك الأرضيات التي تخص المنزل تحتل مكانة كبيرة فيما يخص الديكورات كما أنها تعد الجزء الأكبر من مساحة المنزل والاهتمام بعمل ديكورات حوائط جديدة وعصرية من أهم الأشياء التي وتساعد على إظهار الديكورات تساعد على بروز المنزل بشكل جميل وأنيق وتتنوع ديكورات حوائط المنزل من الجبس وديكورات تعتمد على اللوحات الفنية، وديكورات تعتمد على ورق الحائط المميز إما أن يكون ثلاثي الأبعاد أو من الأشكال التي تعتمد على الطبيعة، ومن الأمور الرائعة أن تكون تصميم ديكورات الحائط والجدران من الجبس حيث أنها فكرة جيدة ومختلفة ايضا من ومن الممكن عمل ديكورات حوائط خشبية في تصميمات جديدة وعصرية، تتناسب ديكورات مع باقي ديكورات المنزل، ولكن من الضروري الاهتمام والتركيز على الجدران التي تخص غرفة المعيشة أما بالنسبة للأرضيات فتنوع التصميم الخاص بها ما بين أرضيات خشبية باختلاف أنواعها ومن الرخام أو الجرانيت أو الأرضيات التقليدية من السيراميك، ولا شك أن من أهم الأشياء التي نبحث عنها في أي تصميم خاص بالأرضيات هو قوة التحمل ، سهولة التنظيف ، مقاومة المياه والرطوبة ، المظهر الأنيق و الجذاب ، قلة الحاجة إلى صيانه و ترميمات وغيرها من هذه الأمور وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض التصميمات التي تبرز التباين بين الأشكال المختلفة للجدران والحوائط وكذلك الأرضيات.