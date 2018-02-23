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7 أفكار تصميم للحوائط والجدران والأرضيات جديدة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify جدران
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مما لا شك فيه أن لحوائط وجدران وكذلك الأرضيات التي تخص المنزل تحتل مكانة كبيرة فيما يخص الديكورات كما أنها تعد الجزء الأكبر من مساحة المنزل والاهتمام بعمل ديكورات حوائط جديدة وعصرية من أهم الأشياء التي وتساعد على إظهار الديكورات تساعد على بروز المنزل بشكل جميل وأنيق وتتنوع ديكورات حوائط المنزل من الجبس وديكورات تعتمد على اللوحات الفنية، وديكورات تعتمد على ورق الحائط المميز إما أن يكون ثلاثي الأبعاد أو من الأشكال التي تعتمد على الطبيعة، ومن الأمور الرائعة أن تكون تصميم ديكورات الحائط والجدران من الجبس حيث أنها فكرة جيدة ومختلفة ايضا من ومن الممكن عمل ديكورات حوائط خشبية في تصميمات جديدة وعصرية، تتناسب ديكورات مع باقي ديكورات المنزل، ولكن من الضروري الاهتمام والتركيز على الجدران التي تخص غرفة المعيشة أما بالنسبة للأرضيات فتنوع التصميم الخاص بها ما بين أرضيات خشبية باختلاف أنواعها ومن الرخام أو الجرانيت أو الأرضيات التقليدية من السيراميك، ولا شك أن من أهم الأشياء التي نبحث عنها في أي تصميم خاص بالأرضيات هو قوة التحمل ، سهولة التنظيف ، مقاومة المياه والرطوبة ، المظهر الأنيق و الجذاب ، قلة الحاجة إلى صيانه و ترميمات وغيرها من هذه الأمور وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض التصميمات التي تبرز التباين بين الأشكال المختلفة للجدران والحوائط وكذلك الأرضيات.

1-تصميم لجدار وأرضيات المدخل

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم وكأنه على شكل الأمواج، أما بالنسبة للجدار فهي من الجبس بورد المميز وتداخله مع الدهانات التقليدية ذات اللون النبيتي الفاتح، مع تزيين الجدار بمجموعة من النباتات، أما الأرضيات فهي من الرخام اللامع ذو اللونين الأصفر والرمادي الهادئ، أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية حيث الأضواء المدفونة والتي تناسب التصميم الخاص بالمكتب.

2-تصميم مميز

Fornitura e montaggio, Gruppo Infissi Gruppo Infissi جدران زجاج
Gruppo Infissi

Gruppo Infissi
Gruppo Infissi
Gruppo Infissi

يتمتع هذا التصميم بتوافر التناسب والملائمة ما بين الأرضيات والجدران؛ حيث الألوان الفاتحة للدهانات التي تساعد على الإحساس بكبر المساحة؛ حيث اللون البيج الرائع والهادئ، وكل هذا يجتمع مع شكل الأرضيات المميز كونها تشبه الأخشاب ولكن مع السيراميك التقليدي، وتلعب الإضاءة دور كبير في إبراز الشكل العام للتصميم.

3-تصميم بسيط لجدار غرفة المعيشة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يمتاز هذا التصميم ببساطته وشكله الجميل؛ حيث أنه عبارة عن جدار من الدهانات ذات اللون الأصفر، وعلى ذلك شكل من الجبس بورد مع الخشب مثل المكتبة أو مكان لوضع التلفاز مع وجود ركنه خشبية مميزة، أما بالنسبة للأرضيات فهي تشبه الخشب إلى حد كبير.

4-تصميم لجدار حجري متميز

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

يظهر من هذا التصميم بروز العنصر الحجري، وهو نوع مميز وذو ألوان مميز، وفي هذا التصميم يقرب إلى حد كبير من اللون الخشبي، ويعتبر الحجر من أكثر أنواع الجدران التي من الممكن أن تتحمل عوامل كثيرة كما أنها لها شكل متميز عن غيرها، وبالطبع فإنها تناسب الشكل الخاص بالتصميم بالاشتراك مع الأرضيات الخشبية المغطاة بسجاد أشبه بالموكيت.

5-تصميم مختلف ومميز

Doğal Taş Uygulamaları, Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar جدران
Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar

Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar
Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar
Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar

يتمتع هذا التصميم ببروز الجدران من الطوب الأحمر الخاص بالديكور، المزين ببعض الأشكال الخشبية المصممة خصيصا لوضع الأشياء وإضفاء شكل مميز على التصميم، وتشترك مع الأرضيات ذات الشكل المختلف، وهذا التصميم يناسب غرف الطعام، مع لعب الإضاءة دور في إبراز التصميم.

6-تصميم هادئ للألوان المحايدة

Majestic, tapetenshop.de tapetenshop.de جدران
tapetenshop.de

Majestic

tapetenshop.de
tapetenshop.de
tapetenshop.de

نجد في هذا التصميم استخدام جدار مغطى بورق الحائط ذو الألوان الهادئة والفاتحة مع هيمنة اللون الأبيض مع وجود اللون الرمادي المحايد، مع جدار آخر من اللون الرمادي الغامق، المناسب بشكل كبير مع غرفة المعيشة، أما بالنسبة بالأرضيات فهي من اللون الأسود اللامع مع اشتراك وسائل الإضاءة والديكورات المتعددة وتداخل عنصر الطبيعة.

7-تصميم لجدار مشرق للتصميم الخاص بالمطبخ

Pavimenti in cemento, Inmateria Inmateria جدران
Inmateria

Inmateria
Inmateria
Inmateria

يعتبر هذا التصميم واحد من التصميمات المميزة التي تخص الجدار الخاص بالمطبخ ذات اللون الأبيض اللامع مع الأرضيات البيضاء اللامعة مع تداخل الإضاءة التي تميز التصميم.

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