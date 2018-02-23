ابداع في 5 تصاميم مطابخ على النمط الصناعي

تتعدد الأساليب والأنماط وتتنوع الاتجاهات والميول في الديكور الخاص بالمطبخ، ويظل الهدف من ذلك هو توفير الرفاهية داخل المنزل والاستفادة من مساحاته العملية، ومن الاتجاهات السائدة اليوم هو النمط الصناعي، ولكن للوهلة الأولى يبدو النمط الصناعي بارد وقاسي، وقد يعود هذا الشعور الى طبيعة المواد التي تستخدم في تصميمه وتشكل المعادن فيها نسبة كبيرة، مثل الحديد والنحاس والألومنيوم، غير أن ذلك لا يعني غياب مواد أخرى مثل الخشب وبعض المواد الصناعية الحديثة، مع العلم أن ذلك النمط من الديكور يعتمد أساساً على مخلفات صناعية ومواد مستعادة من المصانع القديمة وهي تخضع لعمليات اصلاح وتجديد وإعداد لكي تلائم الحاجات المطلوبة
بالإضافة إلى طابعه الفني الجميل أنيق وعملي ومفيد أما محبو الأجواء الصادمة فلهم حرية واسعة في الاختيار، وذلك من خلال اللجوء الى بعض الحيل الزخرفية المكملة للديكور كطلاء الجدران بطبقات من الأبيض أو البيج بتراتب بعيد عن الدقة والكمال، يركز على ابراز عيوب في الجدران لتشبه جدران المصانع القديمة، أو تزيينها بملصقات والوان صارخة، مع استعمال أرضية من الإسمنت، واللعب على التأثيرات والألوان الساخنة وسوف نعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متنوعة لمطابخ على النمط الصناعي لتبرز هذه الفكرة ولكي نساعدكم في اختيار التصميم الأمثل بالنسبة لكم.
نجد في هذا التصميم بروز العنصر الخشبي، ولكنه على الشكل القديم، تشعر وكأنك في الماضي، فنجد الوحدات الخاصة بتخزين الأغراض في المطبخ من الخشب وكذلك الجدران المعلقة ودرجات السلالم، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية، مع الأسطح الرخامية السوداء اللامعة، ويتميز التصميم ببعض وسائل الإضاءة الصناعية التي تساهم إلى حد كبير في الديكور وكذلك تداخل الإضاءة الطبيعية مع وجود الزجاجات التي تمنحنا شكل مختلف للتصميم.
تلعب الأسطح اللامعة الدور الأكبر في هذا التصميم حيث اللون الأسود الذي يعطي للتصميم نوع من الفخامة والاناقة وخاصة مع الخشب الفاتح في وحدات المطبخ مع وجود عناصر الديكور التي تتناسب بشكل كبير مع الشكل العام للتصميم من وجود بعض الزجاجات وأصص النباتات وبعض اللوحات الجدارية مع وسائل الإضاءة الصناعية ذات اللون الأبيض، أما بالنسبة للجدران فهي ذات اللون الفاتح والأرضيات ذات اللون الرمادي المحايد.
يتميز هذا التصميم بأنه غير مشابه لتصميمات المطابخ، ولكنه يميل بعض الشيء إلى القدم من حيث شكل النافذة والمقاعد، ولكن تداخل اللون الأصفر مع الأسود يمنحنا رونق خاص مع وجود الرفوف المعلقة والجدران والأرضيات المختلفة، مع اشتراك وحدات الإضاءة الصناعية مع الطبيعية، للخروج بتصميم متميز بشكل عام لمطبخ مفتوح وعلى النظام الأمريكي مع مساحة متوسطة وتواجد مكان لتناول المشروبات.
يمتاز هذا التصميم بحاجته إلى تصميم ذو مساحة كبيرة مع اشتراكه مع وحدة تناول الطعام ليصبح هذا التصميم على النمط الاستعماري باشتراك أكثر من تصميم، أما بالنسبة للألوان فهي مميزة بشكل كبير ما بين اللون الأبيض والرمادي مع لمسة بسيطة للون الأحمر الغامق، كل هذا يجتمع مع ألوان الأرضيات والأجهزة وكذلك وحدات الإضاءة المدفونة والديكور ويتميز التصميم بالأسطح اللامعة، وتظهر الإضاءة الطبيعية بشكل كبير في هذا التصميم التي تمر عبر أكثر من نافذة.
نلاحظ في هذا التصميم تنوع شكل الإضاءة فهي عبارة عن مصباح كبير ذو إضاءة عالية ومشعة مع وجود أكثر من نوع للإضاءة المدفونة والأضواء المعلقة، أما بالنسبة للجدران فتشترك ما بين الحجرية السوداء التقليدية البيضاء، مع وجود وحدات ذات اللون الخشبي، أما الأرضيات فهي تقليدية ذات زخارف ورسومات بسيطة.
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