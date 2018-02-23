ابداع في 5 تصاميم مطابخ على النمط الصناعي

تتعدد الأساليب والأنماط وتتنوع الاتجاهات والميول في الديكور الخاص بالمطبخ، ويظل الهدف من ذلك هو توفير الرفاهية داخل المنزل والاستفادة من مساحاته العملية، ومن الاتجاهات السائدة اليوم هو النمط الصناعي، ولكن للوهلة الأولى يبدو النمط الصناعي بارد وقاسي، وقد يعود هذا الشعور الى طبيعة المواد التي تستخدم في تصميمه وتشكل المعادن فيها نسبة كبيرة، مثل الحديد والنحاس والألومنيوم، غير أن ذلك لا يعني غياب مواد أخرى مثل الخشب وبعض المواد الصناعية الحديثة، مع العلم أن ذلك النمط من الديكور يعتمد أساساً على مخلفات صناعية ومواد مستعادة من المصانع القديمة وهي تخضع لعمليات اصلاح وتجديد وإعداد لكي تلائم الحاجات المطلوبة

بالإضافة إلى طابعه الفني الجميل أنيق وعملي ومفيد أما محبو الأجواء الصادمة فلهم حرية واسعة في الاختيار، وذلك من خلال اللجوء الى بعض الحيل الزخرفية المكملة للديكور كطلاء الجدران بطبقات من الأبيض أو البيج بتراتب بعيد عن الدقة والكمال، يركز على ابراز عيوب في الجدران لتشبه جدران المصانع القديمة، أو تزيينها بملصقات والوان صارخة، مع استعمال أرضية من الإسمنت، واللعب على التأثيرات والألوان الساخنة وسوف نعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متنوعة لمطابخ على النمط الصناعي لتبرز هذه الفكرة ولكي نساعدكم في اختيار التصميم الأمثل بالنسبة لكم.