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الباستيل في الديكور الداخلي .. أناقة وهدوء

آية منير آية منير
Duale, Luca Binaglia Design Luca Binaglia Design Dining roomTables
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الهدوء والبساطة من اجمل عناويين الديكور في عصرنا الحديث، حيث لجأ المصممون لاختيار عناصر وأفكار وألوان تميل للهدوء وتجمع بينه وبين الأناقة والجمال، ومن أشهر الأفكار التي تحمل في تفاصيلها بساطة وهدوء لا مثيل لهم هي ألوان الباستيل والدرجات الباهتة أو الزاهية من كافة الألوان، اليوم سنقدم لك مجموعة من النماذج المميزة التي اختارت الباستيل عنوان لها نتمنى أن تنال إعجابكم ..

1. دهانات بألوان سماوية ..

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة نوم
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

الدهانات للجدران هي عنصر أساسي لاكتمال جمال التصميم، وهنا اختار المصمم ألوان السماء الزاهية في هدوء وإشراق وانسجام ..

2. أريكة بلون وردي

소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 Walls & flooringCarpets & rugs
아날로그라이프

아날로그라이프
아날로그라이프
아날로그라이프

يمكنك أن تعتمد على أريكة واحدة في التصميم وباللون المفضل لك جنبا إلى جنب مع تفاصيل مميزة لنمط معين ..

3. أثاث غير تقليدي ..

Duale, Luca Binaglia Design Luca Binaglia Design Dining roomTables
Luca Binaglia Design

Duale

Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design

الأثاث غير التقليدي والمعاد استخدامه ببساطة يمكنك تجديده مع لمسات بسيطة من الألوان الباستيل ..

4. لمسات من الباستيل..

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

يمكنك أيضا الاستعانة بالباستيل في عناصر صغيرة وتفاصيل إضافية ولمسات خاصة كوسادات أو ستائر أو لوحات ..

5. الأبيض شريك رئيسي ..

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

دائما ما ستجد أن الأبيض يحتل شراكة رئيسية مع الباستيل لهدوءه وصفاءه وأناقته ..

6. بساطة على نمط المينيمال

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نمط المينيمال أهم الطرز التي تتخذ الباستيل عنوان لها ..

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7. ورق جدران هادئ

Papiers peints personnalisables, MUES design MUES design Walls & flooringWallpaper
MUES design

MUES design
MUES design
MUES design

ورق الجدران الهادئ يتميز بألوان الباستيل ويفتح أمامك اختيارات مختلفة ومميزة ..

8. خلفية هادئة ..

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الخلفيات للأرفف والأثاث قد تتألق مع الباستيل وتمنحها روح مشرقة ومختلفة ..

9. تفاصيل جميلة ..

Maywood Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

Maywood Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

إضافة لمسات مختلفة من درجات اللون الواحد ستضيف جمال من نوع خاص ومميز للتصميم ..

10. أنوثة وجمال

Coleccion Fleuri Pastel, Disbar Papeles Pintados Disbar Papeles Pintados Walls & flooringWallpaper
Disbar Papeles Pintados

Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados

الأنوثة والجمال تعني الرقة والرومانسية، وألوان الباستل هي عنوان الحب والأحلام ..

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