الباستيل في الديكور الداخلي .. أناقة وهدوء

الهدوء والبساطة من اجمل عناويين الديكور في عصرنا الحديث، حيث لجأ المصممون لاختيار عناصر وأفكار وألوان تميل للهدوء وتجمع بينه وبين الأناقة والجمال، ومن أشهر الأفكار التي تحمل في تفاصيلها بساطة وهدوء لا مثيل لهم هي ألوان الباستيل والدرجات الباهتة أو الزاهية من كافة الألوان، اليوم سنقدم لك مجموعة من النماذج المميزة التي اختارت الباستيل عنوان لها نتمنى أن تنال إعجابكم ..
الدهانات للجدران هي عنصر أساسي لاكتمال جمال التصميم، وهنا اختار المصمم ألوان السماء الزاهية في هدوء وإشراق وانسجام ..
يمكنك أن تعتمد على أريكة واحدة في التصميم وباللون المفضل لك جنبا إلى جنب مع تفاصيل مميزة لنمط معين ..
الأثاث غير التقليدي والمعاد استخدامه ببساطة يمكنك تجديده مع لمسات بسيطة من الألوان الباستيل ..
يمكنك أيضا الاستعانة بالباستيل في عناصر صغيرة وتفاصيل إضافية ولمسات خاصة كوسادات أو ستائر أو لوحات ..
دائما ما ستجد أن الأبيض يحتل شراكة رئيسية مع الباستيل لهدوءه وصفاءه وأناقته ..
ورق الجدران الهادئ يتميز بألوان الباستيل ويفتح أمامك اختيارات مختلفة ومميزة ..
الخلفيات للأرفف والأثاث قد تتألق مع الباستيل وتمنحها روح مشرقة ومختلفة ..
إضافة لمسات مختلفة من درجات اللون الواحد ستضيف جمال من نوع خاص ومميز للتصميم ..
الأنوثة والجمال تعني الرقة والرومانسية، وألوان الباستل هي عنوان الحب والأحلام ..