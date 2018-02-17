الباستيل في الديكور الداخلي .. أناقة وهدوء

الهدوء والبساطة من اجمل عناويين الديكور في عصرنا الحديث، حيث لجأ المصممون لاختيار عناصر وأفكار وألوان تميل للهدوء وتجمع بينه وبين الأناقة والجمال، ومن أشهر الأفكار التي تحمل في تفاصيلها بساطة وهدوء لا مثيل لهم هي ألوان الباستيل والدرجات الباهتة أو الزاهية من كافة الألوان، اليوم سنقدم لك مجموعة من النماذج المميزة التي اختارت الباستيل عنوان لها نتمنى أن تنال إعجابكم ..