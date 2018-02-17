5 أنماط مختلفة لأثاث منزلك في 2018

2018 عام يبدو فيه أن الجرأة والمغامرة وتجربة الأشياء الجديدة هي كلها عناوين مميزة له، ولهذا السبب نحن نريد أن نقدم لك بعض الأساليب الرائعة لاختيار الأثاث المنزلي حتى تتبع أحدث الصيحات في عالم الديكور، اليوم سنقدم لك 5 أنماط مختلفة لأثاث منزلك في 2015 بالتأكيد ستحب أحدهم ..
الأثاث الفنتاج في الديكور هو صيحة ليست بجديدة ولكنها انتشرت مؤخر وفيها يستعين المصمم بعناصر قد تكون قديمة أو من استايلات مختلفة مع لمسة عتاقة مميزة مع خامات وأقمشة ذات ملمس خاص ..
الخامات المزهرة والنقوش الدقيقة عادت بقوم في عام 2018 وبألوان دافئة، إلى جانب فنون المانديلا وما شابها، حيث يقوم المصمم بتطعيم أركان الفراغ بوحدات مختلفة ومميزة تخص كل مساحة عن غيرها ..
الفخامة تظل عنوانا للديكورات الكلاسيكية والانتقائية والتي تختار أن تضع لمسة من الرقي والشياكة في أركان أي تصميم، ويعود الاهتمام بمثل هذه التفاصيل في عام 2018 بل وبحضور عناصر أقوى وأجرأ كالأرائك المصنوعة من الجلد الطبيعي والمرايات ذات البراويز المزينة بالدهب ..
البساطة هي الاتجاه الأكثر قوة للديكور الحديث وذلك توفيرا للخامات والموارد ولبحث المستخدم على العملية أكثر من الأناقة والتفاصيل الفخمة ..
الريفي تأتي بعنوان مختلفة كالانجليزية والسويدية والتركية وغيرها من الأنماط الرائعة والتي تأتي من قلب الريف ذاته، مع استخدام عناصر من الأخشاب وأرضيات عتيقة وعناصر ديكورية مميزة ..