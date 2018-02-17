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5 أنماط مختلفة لأثاث منزلك في 2018

آية منير آية منير
Bonton, Reevèr One Home Reevèr One Home BedroomTextiles
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2018 عام يبدو فيه أن الجرأة والمغامرة وتجربة الأشياء الجديدة هي كلها عناوين مميزة له، ولهذا السبب نحن نريد أن نقدم لك بعض الأساليب الرائعة لاختيار الأثاث المنزلي حتى تتبع أحدث الصيحات في عالم الديكور، اليوم سنقدم لك 5 أنماط مختلفة لأثاث منزلك في  2015 بالتأكيد ستحب أحدهم ..

1. الفنتاج

Casa M, 3C+M architettura 3C+M architettura غرفة المعيشة
3C+M architettura

3C+M architettura
3C+M architettura
3C+M architettura

الأثاث الفنتاج في الديكور هو صيحة ليست بجديدة ولكنها انتشرت مؤخر وفيها يستعين المصمم بعناصر قد تكون قديمة أو من استايلات مختلفة مع لمسة عتاقة مميزة مع خامات وأقمشة ذات ملمس خاص ..

2. نقوش وأزهار

Bonton, Reevèr One Home Reevèr One Home BedroomTextiles
Reevèr One Home

Reevèr One Home
Reevèr One Home
Reevèr One Home

الخامات المزهرة والنقوش الدقيقة عادت بقوم في عام 2018 وبألوان دافئة، إلى جانب فنون المانديلا وما شابها، حيث يقوم المصمم بتطعيم أركان الفراغ بوحدات مختلفة ومميزة تخص كل مساحة عن غيرها ..

3. فخامة

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Living roomSofas & armchairs جلد مزيف Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

الفخامة تظل عنوانا للديكورات الكلاسيكية والانتقائية والتي تختار أن تضع لمسة من الرقي والشياكة في أركان أي تصميم، ويعود الاهتمام بمثل هذه التفاصيل في عام 2018 بل وبحضور عناصر أقوى وأجرأ كالأرائك المصنوعة من الجلد الطبيعي والمرايات ذات البراويز المزينة بالدهب ..

4. المينيمال

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

البساطة هي الاتجاه الأكثر قوة للديكور الحديث وذلك توفيرا للخامات والموارد ولبحث المستخدم على العملية أكثر من الأناقة والتفاصيل الفخمة ..

5. الريف الحديث

Il fascino dello stile nordico in una villa del '700, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الريفي تأتي بعنوان مختلفة كالانجليزية والسويدية والتركية وغيرها من الأنماط الرائعة والتي تأتي من قلب الريف ذاته، مع استخدام عناصر من الأخشاب وأرضيات عتيقة وعناصر ديكورية مميزة ..

الباستيل في الديكور الداخلي .. أناقة وهدوء

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