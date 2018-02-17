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6 تصميمات مطابخ ملهمة ستود امتلاك أحدهم

آية منير آية منير
Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
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المطبخ روح البيت، مفتاح السعادة ومصنع البهجة، تجتمع فيه العائلة لأوقات طويلة يعدون أجمل وأطيب المأكولات ويتناولون أطراف الحديث، لذا فهو فراغ مهم وقد يكون هو الأهم، وإن كنت أمام خطوة تصميم مطبخك، فعليك أن تدرك أهمية هذه الخطوة وتحضر لها جيدا بالدراسة والترتيبات، والبحث عن أفضل السُبل والأفكار لاستغلال كل سنتيمتر في المساحة المتاحة، اليوم سنقدم لك 6 تصميمات مميزة وملهمة لمطابخ ستود امتلاك احدهم ..

1. بساطة التفاصيل..

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto مطبخ Beige
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

بساطة التفاصيل قد تكون هي الاجمل والأقرب إلى قلبك خاصة وإن كنت تختار الحيادية هي عنوان التصميم، الضلف البسيطة والإضاءة الهادية والأرضيات الخشبية توليفة رائعة لراحة العين والقلب ..

2. الأبيض حل مناسب ..

Kitchen homify مطبخ
homify

Kitchen

homify
homify
homify

الأبيض يكون هو الحل المناسب إذا كنت تبحث عن إشراق وشعور بالسعة في مساحة صغيرة، ولا تقلق من تنظيفه عليك فقط اختيار خامات سهلة التنظيف والتلميع حتى يستريح بالك من التفكير في عناء تنظيفه..

3. كل شئ متاح في مساحة صغيرة ..

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

تلك المساحة الصغيرة التي يستحيل عقلك أن يستوعب أنها قادرة على تلبية كل احتياجاتك في المطبخ، نجح المصمم في تقديم نموذج ذكي متكامل لمطبخ صغير متميز ..

4. الأحمر جرأة لا حدود لها..

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

الأحمر لون جرئ لأصحاب الذوق المختلف والمتميز، اختاره المصمم مع الأسود شركاء في لوحة فنية لمطبخ مفتوح ذو فكر خاص ..

5. تفاصيل دافئة ..

Little Cream Kitchen Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Little Cream Kitchen

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

التفاصيل الدافئة ذات الطابع الخاص والتقليدي تُزين المطابخ الصغيرة وخاصة ذات الألوان الهادئة والحيادية ..

6. مطبخ صغير جدا ..

Nuestros trabajos, Dome Dome مطبخ
Dome

Dome
Dome
Dome

قد تظن أن ضلع صغير كهذا لن يصلح أبدا لتصميم مطبخ، ولكن هذا عكس ما حدث بالفعل ، استعان المصمم باجهزة كهربائية صغيرة والوحدات التخزينية المغلقة من دون تفاصيل حتى يحافظ على الهدوء والذي يعكس بعد بصري مريح ..

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