6 تصميمات مطابخ ملهمة ستود امتلاك أحدهم

المطبخ روح البيت، مفتاح السعادة ومصنع البهجة، تجتمع فيه العائلة لأوقات طويلة يعدون أجمل وأطيب المأكولات ويتناولون أطراف الحديث، لذا فهو فراغ مهم وقد يكون هو الأهم، وإن كنت أمام خطوة تصميم مطبخك، فعليك أن تدرك أهمية هذه الخطوة وتحضر لها جيدا بالدراسة والترتيبات، والبحث عن أفضل السُبل والأفكار لاستغلال كل سنتيمتر في المساحة المتاحة، اليوم سنقدم لك 6 تصميمات مميزة وملهمة لمطابخ ستود امتلاك احدهم ..
بساطة التفاصيل قد تكون هي الاجمل والأقرب إلى قلبك خاصة وإن كنت تختار الحيادية هي عنوان التصميم، الضلف البسيطة والإضاءة الهادية والأرضيات الخشبية توليفة رائعة لراحة العين والقلب ..
الأبيض يكون هو الحل المناسب إذا كنت تبحث عن إشراق وشعور بالسعة في مساحة صغيرة، ولا تقلق من تنظيفه عليك فقط اختيار خامات سهلة التنظيف والتلميع حتى يستريح بالك من التفكير في عناء تنظيفه..
تلك المساحة الصغيرة التي يستحيل عقلك أن يستوعب أنها قادرة على تلبية كل احتياجاتك في المطبخ، نجح المصمم في تقديم نموذج ذكي متكامل لمطبخ صغير متميز ..
الأحمر لون جرئ لأصحاب الذوق المختلف والمتميز، اختاره المصمم مع الأسود شركاء في لوحة فنية لمطبخ مفتوح ذو فكر خاص ..
التفاصيل الدافئة ذات الطابع الخاص والتقليدي تُزين المطابخ الصغيرة وخاصة ذات الألوان الهادئة والحيادية ..