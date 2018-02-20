5 أفكار ملهمة لتصميمات بلاط الحمام

بقدر التغييرات الوقت، وهناك بعض الأشياء التي لا تخرج من الاسلوب. بلاط الحمام هي واحدة منهم. فهي إلى حد بعيد أفضل خيار لتزيين الجدران من الحمام الخاص بك!بقدر التغييرات الوقت، وهناك بعض الأشياء التي لا تخرج من الاسلوب. بلاط الحمام هي واحدة منهم. فهي إلى حد بعيد أفضل خيار لتزيين الجدران من الحمام الخاص بك!ما تغير على الرغم من الزخارف والأشكال ومجموعات من الألوان، والتي تأتي جميعا في تشكيلة أكبر في الوقت الحاضر.
إذا كنت تخطط لبلاط الحمام الخاص بك، ونحن قد يكون لك غطت! في هذه المقالة، وسوف تظهر لك 5 تركيبات بلاط الحمام لتعطيك فكرة أفضل على ما تريد. الحفاظ على القراءة واختيار المفضلة لديك!
نقول وداعا لجدران أحادية اللون. ما تتجه الآن هو استخدام ألوان مختلفة والقوام. في هذا التصميم نرى هنا، يتم الجمع بين النمط الصناعي الأسود مع بطانات ذهبية من أنماط مختلفة لإعطاء لمسة براقة والبرية إلى الحمام الأنيق.
قبل أكثر من عقد من الزمان، استخدمت هذه البلاط المربعة الصغيرة بشكل بارز لإضافة لمسة ممتعة لأحواض الاستحمام. في العصر الحديث، البلاط لم تعد تقتصر على مساحة الاستحمام فقط، ولكن الحمام بأكمله. عدد تركيبات الألوان لهذه البلاط مربع صغير هو لانهائي. تذكر، تلعب دائما مع ظلال مختلفة من نفس اللون!
في هذا الحمام، يتم الجمع بين ظلال مختلفة من اللون البني مع نغمات بيضاء تغطي الجدار بأكمله. فهو يعطي الغرفة لمسة واضحة ومشرقة، كما يمزج جيدا مع السقف والأرضيات الخشبية.
هنا مثال جيد باستخدام البلاط كوسيلة لفصل المساحات داخل الحمام. الأحمر يستخدم كمنطقة الاستحمام، في حين يتم استخدام البيج الفاتح والأبيض في المساحة المتبقية من الحمام.
بالإضافة إلى تباين الألوان، وقد اعتمد المعماريون هنا أيضا مختلف القوام والأحجام إلى التصميم، وإعطاء الحمام عناصر أكثر متغيرة وممتعة.
تتطابق درجات الدسم الصفراء مع اللون الأزرق الرمادي لإنتاج نتيجة دافئة وممتعة. مزيج الألوان هنا لا يتبع نمط والنظام المعمول بها. في بعض الأحيان، فمن الأفضل لمجرد اتباع الغرائز الخاصة بك.
ومع ذلك، فمن الحكمة لاختيار الألوان المناسبة لوضع على الجدران. تأكد من استخدام تقنيات معينة لمنع الثغرات بين البلاط، ومنعها من كسر لأنها قد تكون هشة جدا.
إذا كان هناك لون كلاسيكي للحمامات، انها بالتأكيد الأزرق. الأزرق السماوي، البحرية، الأزرق الرمادي، الفيروز أو النيلي كلها الألوان تشبه المياه. وبالتالي، فهي مثالية للحمامات وحمامات السباحة أيضا.
في هذا المثال، اخترنا مجموعة من النغمات الزرقاء لاخراج الحنين الصيف عندما كنت يمكن أن يتمتع السباحة والاسترخاء في بركة كلما.
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