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5 أفكار ملهمة لتصميمات بلاط الحمام

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حمام سيراميك
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بقدر التغييرات الوقت، وهناك بعض الأشياء التي لا تخرج من الاسلوب. بلاط الحمام هي واحدة منهم. فهي إلى حد بعيد أفضل خيار لتزيين الجدران من الحمام الخاص بك!بقدر التغييرات الوقت، وهناك بعض الأشياء التي لا تخرج من الاسلوب. بلاط الحمام هي واحدة منهم. فهي إلى حد بعيد أفضل خيار لتزيين الجدران من الحمام الخاص بك!ما تغير على الرغم من الزخارف والأشكال ومجموعات من الألوان، والتي تأتي جميعا في تشكيلة أكبر في الوقت الحاضر.

إذا كنت تخطط لبلاط الحمام الخاص بك، ونحن قد يكون لك غطت! في هذه المقالة، وسوف تظهر لك 5 تركيبات بلاط الحمام لتعطيك فكرة أفضل على ما تريد. الحفاظ على القراءة واختيار المفضلة لديك!

1- أسود وذهبي معاً

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

نقول وداعا لجدران أحادية اللون. ما تتجه الآن هو استخدام ألوان مختلفة والقوام. في هذا التصميم نرى هنا، يتم الجمع بين النمط الصناعي الأسود مع بطانات ذهبية من أنماط مختلفة لإعطاء لمسة براقة والبرية إلى الحمام الأنيق.

2- عتيق ولكن مميز

Fontanelle, Arcostudios Arcostudios حمام
Arcostudios

Arcostudios
Arcostudios
Arcostudios

قبل أكثر من عقد من الزمان، استخدمت هذه البلاط المربعة الصغيرة بشكل بارز لإضافة لمسة ممتعة لأحواض الاستحمام. في العصر الحديث، البلاط لم تعد تقتصر على مساحة الاستحمام فقط، ولكن الحمام بأكمله. عدد تركيبات الألوان لهذه البلاط مربع صغير هو لانهائي. تذكر، تلعب دائما مع ظلال مختلفة من نفس اللون!

في هذا الحمام، يتم الجمع بين ظلال مختلفة من اللون البني مع نغمات بيضاء تغطي الجدار بأكمله. فهو يعطي الغرفة لمسة واضحة ومشرقة، كما يمزج جيدا مع السقف والأرضيات الخشبية.

3- أحمر ناري

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio حمام
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

هنا مثال جيد باستخدام البلاط كوسيلة لفصل المساحات داخل الحمام. الأحمر يستخدم كمنطقة الاستحمام، في حين يتم استخدام البيج الفاتح والأبيض في المساحة المتبقية من الحمام.

بالإضافة إلى تباين الألوان، وقد اعتمد المعماريون هنا أيضا مختلف القوام والأحجام إلى التصميم، وإعطاء الحمام عناصر أكثر متغيرة وممتعة.

4- نغمات باردة ونارية معاً

Badezimmer, Strotmann Innenausbau GmbH Strotmann Innenausbau GmbH BathroomShelves
Strotmann Innenausbau GmbH

Strotmann Innenausbau GmbH
Strotmann Innenausbau GmbH
Strotmann Innenausbau GmbH

تتطابق درجات الدسم الصفراء مع اللون الأزرق الرمادي لإنتاج نتيجة دافئة وممتعة. مزيج الألوان هنا لا يتبع نمط والنظام المعمول بها. في بعض الأحيان، فمن الأفضل لمجرد اتباع الغرائز الخاصة بك.

ومع ذلك، فمن الحكمة لاختيار الألوان المناسبة لوضع على الجدران. تأكد من استخدام تقنيات معينة لمنع الثغرات بين البلاط، ومنعها من كسر لأنها قد تكون هشة جدا.

5- الأزرق المثالي

El baño de Elena, Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager حمام
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager

Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager

إذا كان هناك لون كلاسيكي للحمامات، انها بالتأكيد الأزرق. الأزرق السماوي، البحرية، الأزرق الرمادي، الفيروز أو النيلي كلها الألوان تشبه المياه. وبالتالي، فهي مثالية للحمامات وحمامات السباحة أيضا.

في هذا المثال، اخترنا مجموعة من النغمات الزرقاء لاخراج الحنين الصيف عندما كنت يمكن أن يتمتع السباحة والاسترخاء في بركة كلما.

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