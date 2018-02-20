5 أفكار للتغلب على صغر مساحات غرفة المعيشة

يمكنك الاستعانة بخدعةالإضاءة والظلال، لتوجيه الضوء على أماكن معينة في الغرفة، واستغلال الظل على أماكن أخرى في باقي الغرفة، فإذا كنت تمتلك أسقف عالية في الغرفة ثبت الأضواء عليها من خلال الاستعانة بسبوتات الليد البسيطة أو المصابيح لخلق روح مختلفة داخل الغرفة.

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