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5 أفكار للتغلب على صغر مساحات غرفة المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة المعيشة الطوب White
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لايمكنك دائما الحصول على ما تريد ولكن في بعض الأحيان قد تحصل على ما تحتاجه.وبالتالي الأمر كذلك أيضاً فيما يخص  غرف المعيشة صغيرة المساحة، قد لا تجد غرفة مساحتها كبيرة ولكن قد تحصل على غرفة صغيرة بسيطة مساحتها محدودة ولكن مصممة بأناقة شديدة، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال.

1-الأرتفاعات

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة المعيشة الطوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

لا يجب أن تكون الحواس الوحيدة التي تستخدمها في الغرفة هي البصر والرائحة. فكر بعض الشئ  في اللمس أيضًا. فالملمس الدافئ لغرفة المعيشة ينعكس على الشعور بالدفئ داخل الغرفة، وهنا نرى غرفة معيشة بتصميم  ريفي الأرضيات خرسانية، الجدران مصممة بالكامل من الطوب، الدرج خشبي،الأثاث منجد بالقطن والكشمير .

2- الفراغ

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura غرفة المعيشة
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

مع وجود تلك الأريك في الزاوية يمكن أن يكون لديك مساحات أكبر فيمنتصف الغرفة صغيرة المساحة لسهولة الحركة. فلا فوضى الغرفة مع وجود قطع الأثاث الضرورية فقط. فالجمع بين الأناقة والعملية وحسن استخدام الفراغ السمة السائدة في هذة الغرفة

3- متعددة الخدمات

PLANTA BAJA Y JARDÍN, Superficie Actual Superficie Actual غرفة الميديا خشب Beige
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

باستخدام نفس البند لأغراض مختلفة وبطرق مرتبة، يمكنك الحفاظ على مساحات الفراغ  الثمينة واستغلالها. فنرى هنا وحدات الرفوف في تصميم غرفة المعيشة الحديثة تلك جعلت الغرفة تشع بهجة وبساطة.

4- غرفة مثالية

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الميديا
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من الخدع السهلة البسيطة هي توجيه الأنتباه إلى نقطة معينة في الغرفة: بعيدًا عن الأبعاد الصغيرة، لعبت البساطة والتصميم العالي للأسقف دورًا كبيرًا في تصميم الغرفة من خلال تصميم الأثاث والألوان الهادئة في الغرفة.

5- تسليط الضوء

700, URBN URBN Living roomTV stands & cabinets
URBN

URBN
URBN
URBN

يمكنك الاستعانة بخدعةالإضاءة والظلال، لتوجيه الضوء على أماكن معينة في الغرفة، واستغلال الظل على أماكن أخرى في باقي الغرفة، فإذا كنت تمتلك أسقف عالية في الغرفة ثبت الأضواء عليها من خلال الاستعانة بسبوتات الليد البسيطة أو المصابيح لخلق روح مختلفة داخل الغرفة.

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