5 أفكار للتغلب على صغر مساحات غرفة المعيشة

لايمكنك دائما الحصول على ما تريد ولكن في بعض الأحيان قد تحصل على ما تحتاجه.وبالتالي الأمر كذلك أيضاً فيما يخص غرف المعيشة صغيرة المساحة، قد لا تجد غرفة مساحتها كبيرة ولكن قد تحصل على غرفة صغيرة بسيطة مساحتها محدودة ولكن مصممة بأناقة شديدة، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال.
لا يجب أن تكون الحواس الوحيدة التي تستخدمها في الغرفة هي البصر والرائحة. فكر بعض الشئ في اللمس أيضًا. فالملمس الدافئ لغرفة المعيشة ينعكس على الشعور بالدفئ داخل الغرفة، وهنا نرى غرفة معيشة بتصميم ريفي الأرضيات خرسانية، الجدران مصممة بالكامل من الطوب، الدرج خشبي،الأثاث منجد بالقطن والكشمير .
مع وجود تلك الأريك في الزاوية يمكن أن يكون لديك مساحات أكبر فيمنتصف الغرفة صغيرة المساحة لسهولة الحركة. فلا فوضى الغرفة مع وجود قطع الأثاث الضرورية فقط. فالجمع بين الأناقة والعملية وحسن استخدام الفراغ السمة السائدة في هذة الغرفة
باستخدام نفس البند لأغراض مختلفة وبطرق مرتبة، يمكنك الحفاظ على مساحات الفراغ الثمينة واستغلالها. فنرى هنا وحدات الرفوف في تصميم غرفة المعيشة الحديثة تلك جعلت الغرفة تشع بهجة وبساطة.
من الخدع السهلة البسيطة هي توجيه الأنتباه إلى نقطة معينة في الغرفة: بعيدًا عن الأبعاد الصغيرة، لعبت البساطة والتصميم العالي للأسقف دورًا كبيرًا في تصميم الغرفة من خلال تصميم الأثاث والألوان الهادئة في الغرفة.
يمكنك الاستعانة بخدعةالإضاءة والظلال، لتوجيه الضوء على أماكن معينة في الغرفة، واستغلال الظل على أماكن أخرى في باقي الغرفة، فإذا كنت تمتلك أسقف عالية في الغرفة ثبت الأضواء عليها من خلال الاستعانة بسبوتات الليد البسيطة أو المصابيح لخلق روح مختلفة داخل الغرفة.
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