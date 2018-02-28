6 أفكار ديكورات للحمام على النمط الاستوائي

مما لا شك فيه أن في المنازل الراقية والفخمة دائما ما يبحث عن الأناقة والذوق الرفيع قبل أي شيء ونظرا لذلك الأمر فإن ذلك الأمر يحتم علينا التعمق في أنماط الديكور المختلفة والمتنوعة و المتأثرة في أكثر مناطق العالم، ولا يوجد مجال للشك أن تصميم الحمامات علي النمط الاستوائي ليس فقط مغامرة رائعة لعشاق الطبيعة و اللمسات النباتية من النباتات الاستوائية الشكل فحسب و لكن ذلك الأمر يعد انتقال بك من النمط الخاص بك إلى نمط مختلف وهو الحياة الاستوائية، بملامح صادقة منها تجدها في كل ركن من أركان حمامك الذي سيبهر الجميع بدرجة حرارته الساخنة بمقياس الذوق و الديكور المتناسق والزخارف البسيطة والمناسبة بشكل كبير مع كل عنصر مهما كان صغيراً في تصميم حمامك الاستوائي، ومن أهم العناصر التي تميز النمط الاستوائي هي استخدام اللون البني بكافة درجاته، بالإضافة إلى استخدام بعض أشكال النباتات وسوف نقدم لكم أكثر من نموذج يدلل على هذه الأمور ويساعد في اختيار التصميم الأنسب بالنسبة لك، سواء بالنسبة للإمكانيات المادية وكذلك المساحات.