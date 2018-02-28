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6 أفكار ديكورات للحمام على النمط الاستوائي

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify حمام
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مما لا شك فيه أن في المنازل الراقية والفخمة دائما ما يبحث عن الأناقة والذوق الرفيع قبل أي شيء ونظرا لذلك الأمر فإن ذلك الأمر يحتم علينا التعمق في أنماط الديكور المختلفة والمتنوعة و المتأثرة في أكثر مناطق العالم،  ولا يوجد مجال للشك أن تصميم الحمامات علي النمط الاستوائي ليس فقط مغامرة رائعة لعشاق الطبيعة و اللمسات النباتية من النباتات الاستوائية الشكل فحسب و لكن ذلك الأمر يعد انتقال بك من النمط الخاص بك إلى نمط مختلف وهو الحياة الاستوائية، بملامح صادقة منها تجدها في كل ركن من أركان حمامك الذي سيبهر الجميع بدرجة حرارته الساخنة بمقياس الذوق و الديكور المتناسق والزخارف البسيطة والمناسبة بشكل كبير مع كل عنصر مهما كان صغيراً في تصميم حمامك الاستوائي، ومن أهم العناصر التي تميز النمط الاستوائي هي استخدام اللون البني بكافة درجاته، بالإضافة إلى استخدام بعض أشكال النباتات وسوف نقدم لكم أكثر من نموذج يدلل على هذه الأمور ويساعد في اختيار التصميم الأنسب بالنسبة لك، سواء بالنسبة للإمكانيات المادية وكذلك المساحات.

1-تصميم مختلف على النمط الاستوائي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يتوافر في هذا التصميم كافة الخصائص التي تخص النمط الاستوائي، فبداية من استخدام العنصر الخشبي عن طريق استخدامه في الأسقف، أما عنصر الطبيعة فهو مستخدم بشكل كبير فنجد البحر والشجر والنباتات، فنجد الجدران الحجرية ذات اللون الرمادي المحايد بالاشتراك مع اللون الأبيض الخاص بالأرضيات والقطع الخاصة بالحمام، أما بالنسبة للإضاءة فهي عبارة عن مصابيح متدلية من الأسقف، بالاشتراك مع الإضاءة الطبيعية.

2-تصميم ذو مساحة صغيرة ومستغلة

Жилой дом с бассейном 1400 кв.м., LEO Company LEO Company حمام
LEO Company

LEO Company
LEO Company
LEO Company

يتميز ذلك التصميم باستخدام عنصر الألوان وهو اللون البيج الذي يعم في أرجاء التصميم عن طريق وجود السيراميك كله بهذا اللون، ليبرز النمط الاستوائي، مع وجود اللمحة النباتية التي تظهر من المطلات الخاصة بالحمام على الحدائق، أما بالنسبة للإضاءة فهي عبارة عن أضواء مدفونة لكي تبرز التصميم المميز والرائع، بالإضافة إلى وجود مصابيح معلقة على الجدران، أما بالنسبة لوحدات الاستحمام والمرحاض فاللون الأبيض، بالإضافة إلى وجود وحدة زجاجية لغرض الاستحمام، ويصلح هذا التصميم للمساحة الصغيرة والطولية.

3-تصميم يطبق النمط الاستوائي

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos حمام
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

إذا نظرنا لهذا التصميم فنجد فيه كافة الخصائص التي تخص النمط الاستوائي، فنجد الألوان التي تخص الأرضيات فهي قريبة من اللون الخشبي، بالإضافة الألوان الخاصة بوحدة الاستحمام وكذلك الحوض، أما بالنسبة للجدران والسقف ذات اللون البيج، ويشبه هذا التصميم، التصميمات الخاصة بحمامات الفنادق، بالإضافة على وجود مكان للجلوس والتمتع بالطبيعة الساحرة أشبه بالشرفة مرفقة بالحمام، ولا سيما وجود النباتات الطبيعية المتدلية لتمنحنا اللمحة واللمسة الطبيعية التي تخص النمط الاستوائي، أما الإضاءة فهي تلعب دور لا بأس به فهناك نوعين الإضاءة ما بين الطبيعية وكذلك الصناعية.

4-تصميم منسق على النمط الاستوائي

Villa Bali, JESSICA DESIGN STUDIO JESSICA DESIGN STUDIO حمام
JESSICA DESIGN STUDIO

JESSICA DESIGN STUDIO
JESSICA DESIGN STUDIO
JESSICA DESIGN STUDIO

عند النظر لهذا التصميم فنجده منمق ومنظم لأقصى درجة؛ فنجد الحوض الأبيض وما حوله من وحدة مشتركة ما بين الأسمنت والخشب، أما بالنسبة للجدران الخلفية فهي ذات ألوان متعددة، والجزء الأسفل فهو من الحجر الأبيض، وفي الجدار الآخر عبارة عن جدار من الأسمنت ذو اللون الرمادي المحايد، ولا يخلو التصميم من وجود اللمحة الطبيعية عن طريق وجود بعض النباتات.

5-تصميم ذو مساحة كبيرة للحمام على النمط الاستوائي

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

يطبق هذا التصميم كل الملامح التي تخص النمط الاستوائي، فنجد العنصر الخشبي، ووجود النباتات الطبيعية من أشجار وزهور ذات اللون الأخضر الرائع، أما بالنسبة لحوض الاستحمام وكذلك وحدتين الحوض، ذات اللون الأبيض، والتي تشترك مع لون السقف، وهذا التصميم يمتاز بمساحته الكبيرة ووجوده بجانب التصميم الخاص بوحدات الاستقبال.

6-تصميم مبهر ورائع على النمط الاستوائي

Ванная в стиле Эко, Инна Меньшикова Инна Меньшикова حمام
Инна Меньшикова

Инна Меньшикова
Инна Меньшикова
Инна Меньшикова

يتميز هذا التصميم باختلافه الشديد عن كافة التصميمات السابقة، فهو عبارة عن أرضيات ذات اللون الأسود المصقول، مع الجدران البيضاء الملائمة بشكل كبير مع لون الحوض ووحدة الاستحمام وكذلك المقعد المريح بالاشتراك مع اللون الأصفر، أما بالنسبة للإضاءة فهي تشترك ما بين الطبيعية والصناعية بأشكال المصابيح الرائعة والمبهرة، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث المطلات على الحدائق.

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