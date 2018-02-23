5 تصميمات للسفرة برؤية مختلفة

مما لا شك فيه أن التصميمات التي تخص غرف السفرة العصرية، تعد واحدة من أهم غرف المنازل العصرية الحديثة وذلك يرجع إلى أن غرفة السفرة في المنزل هي الغرفة الرسمية لتناول الطعام وأنها هي مكان استقبال الضيوف أثناء تناول الطعام، ولذلك يجب العناية في اختيار قطع الأثاث الخاصة بها وأيضا باقي الديكورات الخاصة بها، وهناك بعض النصائح التي تخص ذلك الأمر، وأول هذه النصائح هي من الممكن أن تكون اعتبار غرفة السفرة خاصة بتناول الطعام، وعدم استخدام غرفة السفرة في أي غرض آخر، من الأشياء المهمة أيضا بشكل كبير هي اختيار قطع الأثاث بشكل يليق بالاستخدامات الخاصة بها، ومن المكونات الرئيسية لغرفة السفرة هي طاولة من الخشب ومن الممكن أن تتضمن أجزاء صغيرة من المعادن وأيضا قطع زجاجية التي تغطي الطاولة وهذا كله بغرض تناول الطعام بالإضافة إلى وجود مقاعد مريحة، وأيضا وجود أماكن لتخزين الأدوات الخاصة بالطعام، أما بالنسبة للألوان فيفضل اختيار ألوان محايدة مثل الأسود أو الأبيض أو البيج أو الرمادي، وفي نهاية الامر نقدم لكم ستة تصميمات لغرف السفرة العصرية لاختيار الأنسب.
يتميز هذا التصميم بوجود الألوان الزاهية وهو اللون الأحمر مع اللون الأبيض المشرق ليضفي على التصميم نوعا من البهجة والإشراق، فنجد المقاعد من القطيفة المريحة بشكل كبير، مع الوحدة الخاصة بتخزين أغراض المائدة وكذلك المزهرية التي تزين الطاولة واللوحة الجدارية، بالاشتراك مع السجادة، وكذلك الجدران والأسقف، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية بوجود الوحدات المدفونة، وهذا التصميم متميز لمجاورته للتصميم الخاص بالمطبخ.
يعد هذا التصميم من التصميمات العملية، فهو تصميم مجاور للتصميم الخاص بغرفة المعيشة، فهي تكفي لأربعة أفراد، فهو مكون من طاولة مربعة الشكل، أما بالنسبة للمقاعد فهي عبارة عن أريكة مريحة ذات اللون الرمادي المحايد، بالإضافة إلى مقاعد ذات اللون الأبيض والأرجل الخشبية، أما الأرضيات فهي خشبية فاتحة اللون، تشترك الإضاءة الطبيعية عبر ضوء الشمس، والإضاءة الصناعية عن طريق المصابيح المتدلية ليعم الضوء على الطاولة.
مما لا شك فيه أن يصلح هذا التصميم لوجوده ما بين غرف الاستقبال المختلفة وكذلك المطبخ، وهو تصميم غير معقد فهو عبارة عن طاولة مستطيلة الشكل وخشبية وذات أرجل معدنية ومن حولها مقاعد ذات ألوان متعددة، ومسلط عليها الإضاءة عبر وسيلة صناعية، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية بوجود مزهرية، أما بالنسبة للجدران فهي ذات اللون الأبيض مزينة ببعض اللوحات الجدارية والستائر ذات اللون الفاتح والأرضيات الخشبية والمفروشة بسجاد من الصوف.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم يخطر ببالنا النمط الاستوائي ومميزاته؛ حيث العنصر الخشبي عن طريق وجود طاولة مستديرة وخشبية ويحوطها المقاعد الخشبية، حتى الوحدة الخاصة بتخزين الأغراض الخاصة بالسفرة، وكذلك النافذة، أما بالنسبة لعنصر الطبيعية فهي بارزة عن طريق وجود المطلات النباتية على الحدائق، والإضاءة هنا خافتة ما بين الصناعية عن طريق وجود المصباح المزين بالخوص وكذلك اللوحة الجدارية المضاءة.
يتميز هذا التصميم بتوافر عنصر الإشراق، فهيمنة اللون الأبيض، ونجد التصميم عبارة عن طاولة دائرية من الخشب ذو اللون الفاتح ومحاط بأربعة مقاعد، ويشترك هذا التصميم مع المطبخ ووجود تناسق كبير بين الألوان حتى الأرضيات ذات اللون الخشبي الفاتح، ولا يخلو التصميم من عنصر الطبيعة بوجود المزهرية التي تزين الطاولة، وتسيطر الإضاءة الصناعية بمختلف أشكالها من أضواء مدفونة ومصابيح متدلية.
تتناسق الألوان في هذا التصميم على حد كبير، فنجد أرضيات لامعة وفاتحة اللون، مع جدران مزينة ببعض اللوحات الجدارية، بالاشتراك مع اللون الأزرق الرائع بوجود المقاعد والأريكة التي تحاوط الطاولة المستطيلة المغطاة بالزجاج وبهذا تضيف على التصميم نوعا من الفخامة والأناقة.
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