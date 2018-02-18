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7 أمثلة من الأبواب الزجاجية لفصل وتوصيل المساحات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة السفرة
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حتى وإن كانت كل منطقة ذات  وظيفة مختلفة ودقيقة جدا، ينبغي أن تدرج مختلف البيئات التي تشكل وطننا بشكل عام في مشروع شامل، وأن تترابط المفاهيم مع بعضها البعض. تماما كما تساهم الأجزاء المختلفة من السيارة في تشغيلها، وبالتالي فإن غرفة النوم وغرفة المعيشة وأيضًا المطبخ والحمام يجب أن يجعلوا من المنزل مساحة معيشية وظيفية وعملية ومريحة للحياة اليومية.

لهذا السبب، من المهم تنظيم وتقسيم المساحات بطريقة استراتيجية، حتى من دون جدران. ويمكننا في الواقع التركيز على الأبواب الزجاجية، التي هي مفيدة جدًا في الفصل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئات متصلة معا.

دعونا نمدكم ببعض الإلهام في مقال اليوم من هوميفاي، من خلال، 7 أمثلة من الأبواب الزجاجية لفصل وتوصيل المساحات.

1. مساحة أساسية على نمط الحد الأدنى

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الزجاج هو مادة تسمح لنا أن يكون لدينا مساحة أساسية بأسلوب الحد الأدنى، وخاصة إذا كنا نريد الجمع بين العناصر الصحيحة. في هذا الاقتراح، على سبيل المثال، يمكننا أن نرى فصل المساحة المعيشية عن المدخل بفضل باب زجاجي بسيط مع هيكل من الحديد، والذي يسمح للضوء بالتخلل بين البيئتين، في الوقت الذي يساعد فيه على إعطاء الحياة إلى منطقتين محددتين جيدا. بالاضافة الى ذلك، فإنه يعطي لمسة أنيقة جدًا.

2. اتصال مثالي

Sfeervol wonen, Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving غرفة المعيشة
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

الأبواب الزجاجية مثالية لربط اثنين أو أكثر من الغرف مع بعضها البعض، مثل غرفتي الدراسة  والمعيشة، وربما السفرة مع المطبخ، وهذا الباب الزجاجي الأنيق مع التصميم المعاصر والهيكل الحديدي الذي يقسمه إلى مربعات، يبدو خيارا مثاليا لكل منزل أيًا كان نمط تصميمه.

3. نافذة لجعل المطبخ يبدو أكبر

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا المطبخ الساحر على النمط الصناعي في الحقيقة يبدو أصغر بكثير مما نراه، ولكن الجدار الزجاجي الذي يلتقط الضوء من غرف أخرى ويسمح بتخخله إلى المطبخ، يمنحه مزيد من الاتساع البصري، كما يساعده على الاتصال مع الغرف الأخرى ليستمد العمق البصري الذي  يجعله يبدو أكبر حجمًا.

4. الأبواب الزجاجية في الممرات

Gehele woonhuis landelijk chique, Wood Creations Wood Creations البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Wood Creations

Wood Creations
Wood Creations
Wood Creations

لإلقاء الضوء على الممرات، خاصة إذا كانت طويلة وضيقة، يبدو الباب الزجاجي خيارًا مناسبًا، بل ربما هي المناطق التي سوف تستفيد أكثر من غيرها باختيار تلك الأبواب الزجاجية، حتى وإن لم يكن تصميمها ملفتًا للأنظار، فسوف تساعد على تخلل الضوء وتمنحها الإشراقة التي تجعلها تبدو أكثر اتساعًا وترحيبًا.

5. جدار شفاف لخلق الاستمرارية

Casa na Comporta, RRJ Arquitectos RRJ Arquitectos مطبخ
RRJ Arquitectos

RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos

الأبواب الزجاجية هي الحل الأمثل حتى بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في فتح المساحات الداخلية من المنزل إلى الخارج. في هذا الاقتراح، على سبيل المثال، يبدو أن هناك  تقسيم أنيق بين المطبخ المصمم بأسلوب الحد الأدنى الأنيق، والحديقة الجميلة مع حوض سباحة التي تواجهها، ولكن هذا التقسيم مع الأبواب الزجاجية الشفافة بالكامل، تجعلهما يبدوان متصلان بل وممتزجان بفضل ألوان طلاء المطبخ.

6. أبواب زجاجية منزلقة

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

قم بفصل المساحات لضمان الخصوصية دون الاضطرار إلى التخلي تماما عن مفهوم المساحة المفتوحة: نتيجة يمكن الحصول عليها بسهولة مع أبواب زجاجية منزلقة مماثلة لتلك المقترحة في هذه الصورة. ننصح بالتركيز على الزجاج المظلل، والذي يسمح بترشيح الضوء ولكن في نفس الوقت توفر الحماية من أعين المتطفلين. بدلا من ذلك يمكننا أيضا تغطية الباب مع لوحة لاصقة، لإضافة لمسة من الإبداع واللون.

7. أبواب قابلة للطي

Puertas plegadizas para la remodelación de vivienda en Reino Unido, AIRCLOS AIRCLOS بلكونة أو شرفة
AIRCLOS

AIRCLOS
AIRCLOS
AIRCLOS

كواحد من الحلول المثالية لتوفير المساحة يمكنك الاستعانة بالأبواب الزجاجية القابلة للطي، فهو حل ذو تأثير كبير، حيث يمكن أن يصنع فارقا جذريا عند إضافته للمساحة الصغيرة، بما يسمح بمرونة كبيرة لأنه قابل للتعديل وفقا للاحتياجات اللحظية المتغيرة.

لمزيد من النصائح الديكورية والأفكار التصميمية المبتكرة لأبواب المنزل، تفضل بقراءة المقال التالي، لمنزل مميز 18 تصميم رائع للأبواب الداخلية

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