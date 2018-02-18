حتى وإن كانت كل منطقة ذات وظيفة مختلفة ودقيقة جدا، ينبغي أن تدرج مختلف البيئات التي تشكل وطننا بشكل عام في مشروع شامل، وأن تترابط المفاهيم مع بعضها البعض. تماما كما تساهم الأجزاء المختلفة من السيارة في تشغيلها، وبالتالي فإن غرفة النوم وغرفة المعيشة وأيضًا المطبخ والحمام يجب أن يجعلوا من المنزل مساحة معيشية وظيفية وعملية ومريحة للحياة اليومية.
لهذا السبب، من المهم تنظيم وتقسيم المساحات بطريقة استراتيجية، حتى من دون جدران. ويمكننا في الواقع التركيز على الأبواب الزجاجية، التي هي مفيدة جدًا في الفصل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئات متصلة معا.
دعونا نمدكم ببعض الإلهام في مقال اليوم من هوميفاي، من خلال، 7 أمثلة من الأبواب الزجاجية لفصل وتوصيل المساحات.
الزجاج هو مادة تسمح لنا أن يكون لدينا مساحة أساسية بأسلوب الحد الأدنى، وخاصة إذا كنا نريد الجمع بين العناصر الصحيحة. في هذا الاقتراح، على سبيل المثال، يمكننا أن نرى فصل المساحة المعيشية عن المدخل بفضل باب زجاجي بسيط مع هيكل من الحديد، والذي يسمح للضوء بالتخلل بين البيئتين، في الوقت الذي يساعد فيه على إعطاء الحياة إلى منطقتين محددتين جيدا. بالاضافة الى ذلك، فإنه يعطي لمسة أنيقة جدًا.
الأبواب الزجاجية مثالية لربط اثنين أو أكثر من الغرف مع بعضها البعض، مثل غرفتي الدراسة والمعيشة، وربما السفرة مع المطبخ، وهذا الباب الزجاجي الأنيق مع التصميم المعاصر والهيكل الحديدي الذي يقسمه إلى مربعات، يبدو خيارا مثاليا لكل منزل أيًا كان نمط تصميمه.
هذا المطبخ الساحر على النمط الصناعي في الحقيقة يبدو أصغر بكثير مما نراه، ولكن الجدار الزجاجي الذي يلتقط الضوء من غرف أخرى ويسمح بتخخله إلى المطبخ، يمنحه مزيد من الاتساع البصري، كما يساعده على الاتصال مع الغرف الأخرى ليستمد العمق البصري الذي يجعله يبدو أكبر حجمًا.
لإلقاء الضوء على الممرات، خاصة إذا كانت طويلة وضيقة، يبدو الباب الزجاجي خيارًا مناسبًا، بل ربما هي المناطق التي سوف تستفيد أكثر من غيرها باختيار تلك الأبواب الزجاجية، حتى وإن لم يكن تصميمها ملفتًا للأنظار، فسوف تساعد على تخلل الضوء وتمنحها الإشراقة التي تجعلها تبدو أكثر اتساعًا وترحيبًا.
الأبواب الزجاجية هي الحل الأمثل حتى بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في فتح المساحات الداخلية من المنزل إلى الخارج. في هذا الاقتراح، على سبيل المثال، يبدو أن هناك تقسيم أنيق بين المطبخ المصمم بأسلوب الحد الأدنى الأنيق، والحديقة الجميلة مع حوض سباحة التي تواجهها، ولكن هذا التقسيم مع الأبواب الزجاجية الشفافة بالكامل، تجعلهما يبدوان متصلان بل وممتزجان بفضل ألوان طلاء المطبخ.
قم بفصل المساحات لضمان الخصوصية دون الاضطرار إلى التخلي تماما عن مفهوم المساحة المفتوحة: نتيجة يمكن الحصول عليها بسهولة مع أبواب زجاجية منزلقة مماثلة لتلك المقترحة في هذه الصورة. ننصح بالتركيز على الزجاج المظلل، والذي يسمح بترشيح الضوء ولكن في نفس الوقت توفر الحماية من أعين المتطفلين. بدلا من ذلك يمكننا أيضا تغطية الباب مع لوحة لاصقة، لإضافة لمسة من الإبداع واللون.
كواحد من الحلول المثالية لتوفير المساحة يمكنك الاستعانة بالأبواب الزجاجية القابلة للطي، فهو حل ذو تأثير كبير، حيث يمكن أن يصنع فارقا جذريا عند إضافته للمساحة الصغيرة، بما يسمح بمرونة كبيرة لأنه قابل للتعديل وفقا للاحتياجات اللحظية المتغيرة.
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