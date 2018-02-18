حتى وإن كانت كل منطقة ذات وظيفة مختلفة ودقيقة جدا، ينبغي أن تدرج مختلف البيئات التي تشكل وطننا بشكل عام في مشروع شامل، وأن تترابط المفاهيم مع بعضها البعض. تماما كما تساهم الأجزاء المختلفة من السيارة في تشغيلها، وبالتالي فإن غرفة النوم وغرفة المعيشة وأيضًا المطبخ والحمام يجب أن يجعلوا من المنزل مساحة معيشية وظيفية وعملية ومريحة للحياة اليومية.

لهذا السبب، من المهم تنظيم وتقسيم المساحات بطريقة استراتيجية، حتى من دون جدران. ويمكننا في الواقع التركيز على الأبواب الزجاجية، التي هي مفيدة جدًا في الفصل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئات متصلة معا.

دعونا نمدكم ببعض الإلهام في مقال اليوم من هوميفاي، من خلال، 7 أمثلة من الأبواب الزجاجية لفصل وتوصيل المساحات.