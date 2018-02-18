6 أفكار حديثة لدمج التلفاز في غرفة المعيشة

على الرغم من أن الطريقة التي نشاهد التلفزيون تغيرت مع مرور الوقت، حيث أصبح لا يمكن الاستغناء عنه فيما يتم استخدامه بشكل متزايد لمشاهدة الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية، وربما توصيله بجهاز الكمبيوتر المحمول.

كل هذا يجعل من الضروري تصميم المساحة التي تتضمن التلفاز، لتوفر الكثير من الاسترخاء والترفيه وخاصة إذا تم دمجه في غرفة المعيشة. ولكن أيضا وقبل كل شيء لابد من الاهتمام بطريقةوضع التلفزيون في تلك الغرفة، بعدما أصبح أداة زخرفية هامة لتزيين جدران غرفة المعيشة.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف تجد 10 من الأفكار الحديثة لإدراج التلفزيون في غرفة المعيشة، بتصميمات نفذت من قبل المهندسين الخبراء لدينا. فقط استمتع بمشاهدتهم واستمد إلهامك لتصميم منزلك!