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6 أفكار حديثة لدمج التلفاز في غرفة المعيشة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Privato Maia: Design d'interni moderno, Tratto Sottile Tratto Sottile غرفة المعيشة
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على الرغم من أن الطريقة التي نشاهد التلفزيون تغيرت مع مرور الوقت، حيث أصبح لا يمكن الاستغناء عنه فيما يتم استخدامه بشكل متزايد لمشاهدة الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية، وربما توصيله بجهاز الكمبيوتر المحمول.

كل هذا يجعل من الضروري تصميم المساحة التي تتضمن التلفاز، لتوفر الكثير من الاسترخاء والترفيه وخاصة إذا تم دمجه في غرفة المعيشة. ولكن أيضا وقبل كل شيء لابد من الاهتمام بطريقةوضع التلفزيون في تلك الغرفة، بعدما أصبح أداة زخرفية هامة لتزيين جدران غرفة المعيشة.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف تجد 10 من الأفكار الحديثة لإدراج التلفزيون في غرفة المعيشة، بتصميمات نفذت من قبل المهندسين الخبراء لدينا. فقط استمتع بمشاهدتهم واستمد إلهامك لتصميم منزلك!

1 – التلفزيون المعلق

Privato Maia: Design d'interni moderno, Tratto Sottile Tratto Sottile غرفة المعيشة
Tratto Sottile

Tratto Sottile
Tratto Sottile
Tratto Sottile

نبدأ تجربتنا من الأفكار الحديثة لوضع التلفزيون في غرفة المعيشة مع هذا الاقتراح الذي يخصص حامل لشاشة معلقة مع هيكل معدني مثبت على الأرض، وهو نوع من الحوامل مصمم على شكل حرف L مقلوب، ليتم تعليق التلفزيون. وضع في منتصف الغرفة كما لو كان عنصرا زخرفيا حقيقيا، حيث يتم إدخال التلفزيون في غرفة المعيشة كجزء لا يتجزأ من الأثاث.

2.التلفزيون المثبت في الجدار

Casa G, Paola Maré Interior Designer Paola Maré Interior Designer غرفة المعيشة White
Paola Maré Interior Designer

Paola Maré Interior Designer
Paola Maré Interior Designer
Paola Maré Interior Designer

في هذا المشروع اختار الخبراء الحل الحديث لإدراج التلفزيون في غرفة المعيشة، ليوفر الكثير من المساحة، على أن يتم تثبيته مباشرة على الحائط، كما لو كان عنصرا زخرفيا أخر، لاستكمال تسلسل الحد الأدنى، والانتهاء بوحدة جاهزة من مجموعة الأدراج، التي تأتي في تصميم مهيمن من الأبيض ولمسة لونية بالأصفر.

3. جدار مخصص

VILLA GM, Mariapia Alboni architetto Mariapia Alboni architetto
Mariapia Alboni architetto

Mariapia Alboni architetto
Mariapia Alboni architetto
Mariapia Alboni architetto

نتحدث في هذا المشروع عن الجدران المجهزة، وهي فكرة مميزة وفاخرة لإدراج التلفزيون في غرفة المعيشة، حيث توفير جدار خاص تثبت فيه شاشة التلفزيون العملاقة، لتحتل مركز الغرفة وتصبح النقطة المحورية الحقيقية لتكوين غرفة المعيشة، فيما يمثل في الوقت ذاته، عنصر فصل رائع بين المساحات المختلفة المفتوحة على بعضها البعض.

4. التلفزيون المتخفي

Paint it, black, studio wok studio wok غرفة المعيشة Black
studio wok

studio wok
studio wok
studio wok

في هذا المشروع يتم إدخال التلفزيون بطريقة سرية جدا، واستغلال وجود الجزء الأسود من الجدار، الذي يضم المساحة بأكملها، بالإضافة إلى استغلال التباين الصارخ مع بقية الجدار الأبيض، وكذلك إثراء وجود اللوحات والملصقات والصور مؤطرة. شكل مستطيل من شاشة التلفزيون يكمل تسلسل منتظم من الأطر بالتناوب. تبدو فكرة فعالة جدا وحديثة لإدخال التلفزيون في غرفة المعيشة.

5. التليفزيون وسط مجموعة من الأرفف والأدراج

Soggiorno Moderno in una Villetta in Brianza, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

في غرفة المعيشة في هذا المشروع نجد فكرة حديثة لإدراج التلفزيون بطريقة بسيطة جدا وفعالة. التلفزيون، في الواقع، وضع على طاولة منخفضة تعلوها الرفوف مع الأدراج المغلقة، والمفتوحة في الجانب، والتي تعمل كوحدة أدراج ووحدة تلفاز في الوقت ذاته.

6. العنصر المركزي للجدار

ristrutturazione appartamento Viale Bligny, Gianluca Bugeia | Architetto e Designer di Interni Gianluca Bugeia | Architetto e Designer di Interni غرفة المعيشة
Gianluca Bugeia | Architetto e Designer di Interni

Gianluca Bugeia | Architetto e Designer di Interni
Gianluca Bugeia | Architetto e Designer di Interni
Gianluca Bugeia | Architetto e Designer di Interni

إدراج شاشة كبيرة في غرفة المعيشة يعني أنها سوف تصبح العنصر المركزي للجدار، لذا تم اختيار طاولة منخفضة للغاية تتكون من مستويين لاستغلال المساحة مع تعدد الوظائف. التباين بين الأسود والأبيض مع البساطة، يجعلها تندمج مع الجدار بسهولة وأناقة.

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