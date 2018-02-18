6 أفكار حديثة لدمج التلفاز في غرفة المعيشة

على الرغم من أن الطريقة التي نشاهد التلفزيون تغيرت مع مرور الوقت، حيث أصبح لا يمكن الاستغناء عنه فيما يتم استخدامه بشكل متزايد لمشاهدة الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية، وربما توصيله بجهاز الكمبيوتر المحمول.
كل هذا يجعل من الضروري تصميم المساحة التي تتضمن التلفاز، لتوفر الكثير من الاسترخاء والترفيه وخاصة إذا تم دمجه في غرفة المعيشة. ولكن أيضا وقبل كل شيء لابد من الاهتمام بطريقةوضع التلفزيون في تلك الغرفة، بعدما أصبح أداة زخرفية هامة لتزيين جدران غرفة المعيشة.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف تجد 10 من الأفكار الحديثة لإدراج التلفزيون في غرفة المعيشة، بتصميمات نفذت من قبل المهندسين الخبراء لدينا. فقط استمتع بمشاهدتهم واستمد إلهامك لتصميم منزلك!
نبدأ تجربتنا من الأفكار الحديثة لوضع التلفزيون في غرفة المعيشة مع هذا الاقتراح الذي يخصص حامل لشاشة معلقة مع هيكل معدني مثبت على الأرض، وهو نوع من الحوامل مصمم على شكل حرف L مقلوب، ليتم تعليق التلفزيون. وضع في منتصف الغرفة كما لو كان عنصرا زخرفيا حقيقيا، حيث يتم إدخال التلفزيون في غرفة المعيشة كجزء لا يتجزأ من الأثاث.
في هذا المشروع اختار الخبراء الحل الحديث لإدراج التلفزيون في غرفة المعيشة، ليوفر الكثير من المساحة، على أن يتم تثبيته مباشرة على الحائط، كما لو كان عنصرا زخرفيا أخر، لاستكمال تسلسل الحد الأدنى، والانتهاء بوحدة جاهزة من مجموعة الأدراج، التي تأتي في تصميم مهيمن من الأبيض ولمسة لونية بالأصفر.
نتحدث في هذا المشروع عن الجدران المجهزة، وهي فكرة مميزة وفاخرة لإدراج التلفزيون في غرفة المعيشة، حيث توفير جدار خاص تثبت فيه شاشة التلفزيون العملاقة، لتحتل مركز الغرفة وتصبح النقطة المحورية الحقيقية لتكوين غرفة المعيشة، فيما يمثل في الوقت ذاته، عنصر فصل رائع بين المساحات المختلفة المفتوحة على بعضها البعض.
في هذا المشروع يتم إدخال التلفزيون بطريقة سرية جدا، واستغلال وجود الجزء الأسود من الجدار، الذي يضم المساحة بأكملها، بالإضافة إلى استغلال التباين الصارخ مع بقية الجدار الأبيض، وكذلك إثراء وجود اللوحات والملصقات والصور مؤطرة. شكل مستطيل من شاشة التلفزيون يكمل تسلسل منتظم من الأطر بالتناوب. تبدو فكرة فعالة جدا وحديثة لإدخال التلفزيون في غرفة المعيشة.
في غرفة المعيشة في هذا المشروع نجد فكرة حديثة لإدراج التلفزيون بطريقة بسيطة جدا وفعالة. التلفزيون، في الواقع، وضع على طاولة منخفضة تعلوها الرفوف مع الأدراج المغلقة، والمفتوحة في الجانب، والتي تعمل كوحدة أدراج ووحدة تلفاز في الوقت ذاته.
إدراج شاشة كبيرة في غرفة المعيشة يعني أنها سوف تصبح العنصر المركزي للجدار، لذا تم اختيار طاولة منخفضة للغاية تتكون من مستويين لاستغلال المساحة مع تعدد الوظائف. التباين بين الأسود والأبيض مع البساطة، يجعلها تندمج مع الجدار بسهولة وأناقة.
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