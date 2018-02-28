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5 ديكورات لغرف الاطفال بفكر جديد

Mai Elkholy Mai Elkholy
Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica غرفة الاطفال
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مما لا يدع مجالا للشك أن لغرفة الأطفال أهمية كبرى وكذلك مكان ومكانة خاصة جدا في المنزل أيضا بالنسبة للأسرة؛ حيث أنها تمثل مساحة شخصية للأعضاء الأكثر لعبا في الاسرة بأكملها، لهذا السبب يجب أن تكون غرفة الأطفال الحديثة في المكان الذي يجلب الضوء والفرح في حياتنا اليومية، ولذلك الأمر لابد أن يكون ذلك التصميم والمساحة يعتمد بشكل كبير على الألوان المبهجة والزخرفة؛ حيث أنها مملكة الطفل الذي يتربى فيها ويعيش أغلب الأوقات الخاصة به وتشهد سعادته وغضبه ونومه ونجاحه وتفاصيل كثيرة تخصه لذلك لابد من الاهتمام بكافة الأمور من ألوان ودهانات وأثاث وستائر وأرضيات وجدران والألعاب والتنسيق والتنظيم ولذلك نقدم لكم في  هذا المقال خمسة تصميمات لتساعدك في اختيار التصميم الأنسب بالنسبة لكم من حيث المساحة والامكانيات المادية وكذلك الذوق العام.

1-تصميم لغرفة الأطفال على الطراز الحديث

Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica غرفة الاطفال
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

من النظرة الأولى لهذا التصميم، نشعر وكأننا في عالم الطفل الخاص؛ حيث أن التصميم يوحي وكأننا في مملكته الخاصة، وهذا التصميم يلائم بشكل كبير الأطفال الذكور حيث الألوان مناسبة لهم إلى حد كبير، كما أن الخلفية الجدارية للحائط على شكل كرة، مما يمنحنا الشعور وكأننا في الاستاد الكروي، كما أن الكرات الدائرية تزين الجانب الآخر من الحائط، ونجد تداخل الألوان بين الأبيض واللبني والأصفر، أما بالنسبة للإضاءة فهي مزيج من الإضاءة الطبيعية والصناعية عن طريق الأضواء المدفونة، وهذه الغرفة تصلح لطفلين، ومساحة هذه الغرفة متوسطة.

2-تصميم ذو ألوان محايدة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تهيمن الألوان المحايدة على أرجاء هذا التصميم لتبرز لنا لوحة فنية متكاملة؛ حيث أنه تصميم متكامل مكون من الوسيلة الخاصة بالنوم وهو السرير المكون من طابقين، الطابق الأول ما هو إلا خزانة لوضع الأغراض، والطابق الآخر هو مكان النوم المريح للطفل وصعوده بواسطة السلم، وبجانبه الأريكة الرائعة ذو الوسائد ذات الألوان الهادئة والفاتحة، جنبا إلى جنب المكتب الخاص بغرض المذاكرة، أما بالنسبة للأرضيات فهي خشبية ومناسبة مع الجدران المزينة بورق الحائط المتناسق مع غرفة الأطفال بنقوش النجوم الرائعة، كما أنه مزين باللوحات الجدارية، ووسائل الإضاءة مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية عبر وجود النجفتين ذو المصابيح المختلفة.

3-تصميم هادئ وذو مساحة كبيرة

Jugendmöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

يمتاز هذا التصميم بأنه ذو مساحة كبيرة، كافية للاستغلال الأمثل في كافة التفاصيل المطلوبة، بداية من الأرضيات الفاتحة واللامعة والمتناسقة بشكل كبير مع ألوان الجدران والحائط والسقف، وكذلك قطع الأثاث، فنبدأ من السرير الذي يحتوي على أدراج للتخزين وكذلك الدولاب بالإضافة إلى الكمودينو والمكتبة الخاصة بوضع الكتب والتحف بالإضافة إلى الجدار المزخرف بالرسومات الخاصة بالأطفال، مع وجود وسيلة للتسلية وهي المقعد الهزاز، مع وجود بعض اللوحات الجدارية، وإذا جئنا إلى الإضاءة فنجد الطبيعية تشرق في التصميم لتضفي جوا من الحيوية والنشاط وكذلك التهوية المطلوبة.

4-بروز عنصر الألوان والألعاب في التصميم

Cobertura Vila Olímpia- SP , Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores غرفة الاطفال
Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores

Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores
Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores
Juliana Goulart Arquitetura e Design de Interiores

يلعب عنصر الألوان الزاهية الدور الأكبر في هذا التصميم؛ حيث تداخل الألوان المبهجة والزاهية مع بعضها البعض لتقدم لنا تصميم مناسب بشكل كبير مع الأطفال، مثل اللون الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق بالإضافة إلى وجود كمية كبيرة من الألعاب التي تسعد الطفل بشكل كبير، ولا يخلو من السرير المريح، وطاولة للعب وشاشة تليفزيونية لمشاهدة ومتابعة الأفلام الكرتونية، وتتواجد نوعي الإضاءة.

5-تصميم مميز ومنسق ومنمق يقرب إلى الكلاسيكية

Дух Прованса, Design by Ladurko Olga Design by Ladurko Olga غرفة الاطفال
Design by Ladurko Olga

Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga

هذا التصميم مناسب إلى حد كبير للأطفال البنات نظرا لهدوئه وترتيبه وتنظيمه، فتلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم؛ حيث الألوان الفاتحة والمزخرفة ذات النقوش الأنيقة وهي الورود، وبالنسبة للأثاث فإن التصميم يصلح لفردين، بغرض النوم والمذاكرة وكذلك اللهو، وتشترك الإضاءة الطبيعية الساطعة مع الأضواء الصناعية البسيطة.
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