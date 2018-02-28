5 ديكورات لغرف الاطفال بفكر جديد

مما لا يدع مجالا للشك أن لغرفة الأطفال أهمية كبرى وكذلك مكان ومكانة خاصة جدا في المنزل أيضا بالنسبة للأسرة؛ حيث أنها تمثل مساحة شخصية للأعضاء الأكثر لعبا في الاسرة بأكملها، لهذا السبب يجب أن تكون غرفة الأطفال الحديثة في المكان الذي يجلب الضوء والفرح في حياتنا اليومية، ولذلك الأمر لابد أن يكون ذلك التصميم والمساحة يعتمد بشكل كبير على الألوان المبهجة والزخرفة؛ حيث أنها مملكة الطفل الذي يتربى فيها ويعيش أغلب الأوقات الخاصة به وتشهد سعادته وغضبه ونومه ونجاحه وتفاصيل كثيرة تخصه لذلك لابد من الاهتمام بكافة الأمور من ألوان ودهانات وأثاث وستائر وأرضيات وجدران والألعاب والتنسيق والتنظيم ولذلك نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات لتساعدك في اختيار التصميم الأنسب بالنسبة لكم من حيث المساحة والامكانيات المادية وكذلك الذوق العام.
من النظرة الأولى لهذا التصميم، نشعر وكأننا في عالم الطفل الخاص؛ حيث أن التصميم يوحي وكأننا في مملكته الخاصة، وهذا التصميم يلائم بشكل كبير الأطفال الذكور حيث الألوان مناسبة لهم إلى حد كبير، كما أن الخلفية الجدارية للحائط على شكل كرة، مما يمنحنا الشعور وكأننا في الاستاد الكروي، كما أن الكرات الدائرية تزين الجانب الآخر من الحائط، ونجد تداخل الألوان بين الأبيض واللبني والأصفر، أما بالنسبة للإضاءة فهي مزيج من الإضاءة الطبيعية والصناعية عن طريق الأضواء المدفونة، وهذه الغرفة تصلح لطفلين، ومساحة هذه الغرفة متوسطة.
تهيمن الألوان المحايدة على أرجاء هذا التصميم لتبرز لنا لوحة فنية متكاملة؛ حيث أنه تصميم متكامل مكون من الوسيلة الخاصة بالنوم وهو السرير المكون من طابقين، الطابق الأول ما هو إلا خزانة لوضع الأغراض، والطابق الآخر هو مكان النوم المريح للطفل وصعوده بواسطة السلم، وبجانبه الأريكة الرائعة ذو الوسائد ذات الألوان الهادئة والفاتحة، جنبا إلى جنب المكتب الخاص بغرض المذاكرة، أما بالنسبة للأرضيات فهي خشبية ومناسبة مع الجدران المزينة بورق الحائط المتناسق مع غرفة الأطفال بنقوش النجوم الرائعة، كما أنه مزين باللوحات الجدارية، ووسائل الإضاءة مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية عبر وجود النجفتين ذو المصابيح المختلفة.
يمتاز هذا التصميم بأنه ذو مساحة كبيرة، كافية للاستغلال الأمثل في كافة التفاصيل المطلوبة، بداية من الأرضيات الفاتحة واللامعة والمتناسقة بشكل كبير مع ألوان الجدران والحائط والسقف، وكذلك قطع الأثاث، فنبدأ من السرير الذي يحتوي على أدراج للتخزين وكذلك الدولاب بالإضافة إلى الكمودينو والمكتبة الخاصة بوضع الكتب والتحف بالإضافة إلى الجدار المزخرف بالرسومات الخاصة بالأطفال، مع وجود وسيلة للتسلية وهي المقعد الهزاز، مع وجود بعض اللوحات الجدارية، وإذا جئنا إلى الإضاءة فنجد الطبيعية تشرق في التصميم لتضفي جوا من الحيوية والنشاط وكذلك التهوية المطلوبة.
يلعب عنصر الألوان الزاهية الدور الأكبر في هذا التصميم؛ حيث تداخل الألوان المبهجة والزاهية مع بعضها البعض لتقدم لنا تصميم مناسب بشكل كبير مع الأطفال، مثل اللون الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق بالإضافة إلى وجود كمية كبيرة من الألعاب التي تسعد الطفل بشكل كبير، ولا يخلو من السرير المريح، وطاولة للعب وشاشة تليفزيونية لمشاهدة ومتابعة الأفلام الكرتونية، وتتواجد نوعي الإضاءة.
هذا التصميم مناسب إلى حد كبير للأطفال البنات نظرا لهدوئه وترتيبه وتنظيمه، فتلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم؛ حيث الألوان الفاتحة والمزخرفة ذات النقوش الأنيقة وهي الورود، وبالنسبة للأثاث فإن التصميم يصلح لفردين، بغرض النوم والمذاكرة وكذلك اللهو، وتشترك الإضاءة الطبيعية الساطعة مع الأضواء الصناعية البسيطة.
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