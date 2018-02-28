5 ديكورات وتصاميم جديدة لغرفة المعيشة على الطراز الريفي

مما لا شك فيه أن للنمط والطابع الريفي مميزات وخصائص تختلف عن بقية الأنماط الخاصة بالديكور؛ حيث يتمتع هذا النمط بنوع من الهدوء والدفء والبساطة، بل أنه بالإضافة إلى ذلك فهو خير تعبير عن حياة الماضي والقيم المرتبطة به والتي تخصه، وكذلك العادات والتقاليد، وهذا النمط من خلاله تستطيع التوصل على بيئة مميزة وتمنحنا الشعور بالكمال والدفء عند استخدام هذا النمط المميز، ومن الممتع في هذا النمط أنه ذو تفاصيل بسيطة وصغيرة بالإضافة إلى انه يبعد تمام البعد عن التفاصيل المعقدة وكذلك الألوان الجريئة والزاهية كما أنه يعتمد على ترك مساحات فارغة لكي يشعروا بالإشراق، وكذلك يستعين المصممين الديكور ببعض الديكورات الخاصة بالطبيعة ومن هذه اللمحات واللمسات البسيطة استخدام الخشب والطوب الحجري وغيرها من الوسائل وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات رائعة لغرف المعيشة على الطراز الريفي.
يعتبر هذا التصميم من أكثر التصميمات التي تعبر عن النمط والطراز الريفي، أولا استخدام الجدار الحجري، وذلك من الطوب الحجري المستخدم في الديكورات، بالإضافة إلى وجود وحدة من الأسمنت، أسفل التلفاز لوضع الأغراض الخاصة به وبعض التحف، بالإضافة إلى الطاولة الرائعة التي تتوسط التصميم، كل هذا يجتمع مع الأريكة البسيطة ذات اللون المختلف، المزين بوسائد متعددة الألوان، والأرضيات التي ترجع إلى الماضي، ووجود بعض اللوحات الجدارية، وبالطبع النمط الريفي يتميز بإضاءته الخافتة سواء أكانت طبيعية أو صناعية، لتعم البساطة على التصميم.
يتميز هذا التصميم ببروز عناصر النمط الريفي فنبدأ من المدفأة الحجرية التي ترجع إلى القديم وإلى الماضي البسيط، ولعل استخدام الألوان الفاتحة تلعب دور كبير في الديكور الخاص بالتصميم، ولعل البساطة عنوان التصميم، ويظهر ذلك من قلة الأثاث وبساطة الأريكة والمساحات الفارغة، والضوء الخافت من خلال بعض وسائل الإضاءة الصناعية، وكذلك الشكل العام للتصميم، يمنحنا الشعور بالراحة والاسترخاء والهدوء النفسي.
يمزج هذا التصميم ما بين الإحساس وكأنك في الماضي القديم والجو الريفي، وما بين اللمحة العصرية الرائعة لتكون لدينا تصميم مختلف ومميز يتمتع بتفاصيل كثيرة تجعلنا نشعر بالهدوء ومتعة الجلوس وسط جو عائلي دافئ، فنبدأ بالإضاءة فهي متوسطة وذهبية اللون لتضفي الجو المريح، فهي صناعية عن طريق وجود مصابيح جدارية وكذلك جانبية متدلية، مرورا بقطع الأثاث فنجد الأريكة والمقعد من الجلد الطبيعي وبلونين البيج والبني، بالإضافة إلى مقاعد أخرى يدخل المعدن في تكوينها، مع استخدام العنصر الحجري في الجدران مع وجود مدفأة وطاولة خشبية لتبرز استخدام الأخشاب، مع أرضيات فاتحة ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية الموجودة في المزهريات.
من الواضح بشكل كبير بروز العنصر الخشبي بدءا من الأرضيات من الخشب الزان وصولا بالأسقف المستخدم بها الأخشاب ودرجات السلم أيضا، بالإضافة إلى بعض قطع الأثاث التي تميل بشكل كبير إلى النمط الريفي، ونجد بساطة هذا النمط في المساحات الفارغة بين الأثاث بالإضافة إلى بساطته، ولعل الألوان الفاتحة الهادئة وهي درجات البني تهيمن على التصميم، ولا شك أن عنصري الإضاءة يظهروا في هذا التصميم ولكن بشكل هادئ.
هذا التصميم يتميز بتنسيقه وتنظيمه، مما يضفي جو مريح على التصميم؛ حيث وجود أريكة ذات مساحة كبيرة لتوفر لنا الاسترخاء عند الجلوس ذات اللون الفاتح، بالإضافة إلى المقعد البني الرائع مع طاولة مميزة على شكل ساق لنخلة ما يظهر عنصر الطبيعة، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية لامعة، والجدران بيضاء، أما بالنسبة للإضاءة فهي موزعة ما بين الصناعية الخافتة والطبيعية الهادئة.
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