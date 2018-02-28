5 ديكورات وتصاميم جديدة لغرفة المعيشة على الطراز الريفي

مما لا شك فيه أن للنمط والطابع الريفي مميزات وخصائص تختلف عن بقية الأنماط الخاصة بالديكور؛ حيث يتمتع هذا النمط بنوع من الهدوء والدفء والبساطة، بل أنه بالإضافة إلى ذلك فهو خير تعبير عن حياة الماضي والقيم المرتبطة به والتي تخصه، وكذلك العادات والتقاليد، وهذا النمط من خلاله تستطيع التوصل على بيئة مميزة وتمنحنا الشعور بالكمال والدفء عند استخدام هذا النمط المميز، ومن الممتع في هذا النمط أنه ذو تفاصيل بسيطة وصغيرة بالإضافة إلى انه يبعد تمام البعد عن التفاصيل المعقدة وكذلك الألوان الجريئة والزاهية كما أنه يعتمد على ترك مساحات فارغة لكي يشعروا بالإشراق، وكذلك يستعين المصممين الديكور ببعض الديكورات الخاصة بالطبيعة ومن هذه اللمحات واللمسات البسيطة استخدام الخشب والطوب الحجري وغيرها من الوسائل وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات رائعة لغرف المعيشة على الطراز الريفي.