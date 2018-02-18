7 أخطاء تجعل منازلنا تبدو أصغر وأكثر ضيقًا

من الطبيعي أن نخطئ، ولكن الشيء المهم هو أن يكون لدينا القدرة على إدراك أخطائنا وتصحيحها. وهذا ينطبق على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك الديكور الداخلي، وهو موضوع أقل خطأ فيه يحدث تأثير كبير وملحوظ.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نخبركم عن 7 أخطاء قاتلة تجعل منازنا تبدو أصغر حجما مما هي عليه ف الواقع، وسوف نطلعكم أيضًا على نصائح خبرائنا لعلاج هذه الأخطاء وتجنب وقوعها من البداية. لنتعرف عليم معًا!