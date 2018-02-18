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7 أخطاء تجعل منازلنا تبدو أصغر وأكثر ضيقًا

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
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من الطبيعي أن نخطئ، ولكن الشيء المهم هو أن يكون لدينا القدرة على إدراك أخطائنا وتصحيحها. وهذا ينطبق على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك الديكور الداخلي، وهو موضوع أقل خطأ فيه يحدث تأثير كبير وملحوظ.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نخبركم عن 7 أخطاء قاتلة تجعل منازنا تبدو أصغر حجما مما هي عليه ف الواقع، وسوف نطلعكم أيضًا على نصائح خبرائنا لعلاج هذه الأخطاء وتجنب وقوعها من البداية. لنتعرف عليم معًا!

1. السجاد صغيرة جدا

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

قد يبدو لك الأمر غريبا، ولكن هل كنت تعلم أن حتى السجاد يمكن أن يلعب دورا أساسيا في تأثيث غرفة المعيشة؟! على سبيل المثال، السجاد الصغيرة جدا يمكن أن تجعل الغرفة تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع، ولكن أيضًا عليك تجنب السجاد الكبير الذي يضطرك إلى وضعه أسفل الأثاث مما يتسبب في تلفه وأيضًا يجعل مهمة التنظيف عملية شاقة.

2. قطع الأثاث الكبيرة الحجم

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

في اختيار الأثاث، بالإضافة إلى الذوق الشخصي، فمن المهم اتباع المنطق. وهذا يعني على سبيل المثال التخلي أيضا عن تلك الأريكة التي وقعت في حبها من  أول نظرة، إذا كانت أبعادها كبيرة جدًا بالمقارنة مع المساحة المتاحة، حتى لا تتسبب في زحامها وإعاقة الحركة في أرجاء الغرفة بحرية

3. المبالغة في أعداد الوسائد الصغيرة

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

الوسائد هي واحدة من العناصر الزخرفية الموجودة في جميع المنازل تقريبا، مما يساعد على جعل البيئة تبدو أكثر ترحيب وراحة. ولكننا حريصون على عدم المبالغة في أعدادها، فالكثير من الأثاث يمكن أن يولد شعورا بالاضطراب والضيق. 

4. الإضاءة الضعيفة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

دائمًا ما نؤكد على أهمية الإضاءة كعنصر أساسي في التصميم الداخلي للمنزل، وواحد من الأخطاء الأكثر أهمية والمتكررة، في العديد من المنازل هو عدم الاهتمام بالإضاءة؛ لأن الإضاءة المنخفضة تغير من تأثير الأثاث، مما يعطي الانطباع بوجود مساحة صغيرة وغير جذابة.

5. ستائر قصيرة

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الستائر يمكن أيضا أن تكون حاسمة في تنظيم الفضاء: على سبيل المثال، الستائر التي تكون قصيرة جدا، قد تجعل السقف السفلي يبدو وكأنه غرفة أصغر. لاختيار الستار الأنسب لمنزلنا، لابد من مراعاة عامل الطول والعرض والألوان أيضًا.

6. الجدران المظلمة

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

الألوان الداكنة تمتص المزيد من الضوء، مما يشير إلى الشعور بالحد من المساحة. نحن نفضل بالتالي الألوان الزاهية، لإعطاء المزيد من الضوء. وإن كنا  لا يمكننا أن تقاوم أناقة الألوان الداكنة، لذا دعونا نكتفي بطلاء جدار واحد فقط.

7. كثرة قطع الأثاث

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة المعيشة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

الكثير من الأشياء يمكن أن تقلل إلى حد كبير من مساحة البيئة. حتى أكبر الغرف قد تبدو صغيرة جدا، إذا كان الأثاث كثير جدًا. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى اقتناء مجموعة مختارة مما هو ضروري حقا والتخلي عما هو غير ذلك.

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