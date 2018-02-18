7 أخطاء تجعل منازلنا تبدو أصغر وأكثر ضيقًا

من الطبيعي أن نخطئ، ولكن الشيء المهم هو أن يكون لدينا القدرة على إدراك أخطائنا وتصحيحها. وهذا ينطبق على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك الديكور الداخلي، وهو موضوع أقل خطأ فيه يحدث تأثير كبير وملحوظ.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نخبركم عن 7 أخطاء قاتلة تجعل منازنا تبدو أصغر حجما مما هي عليه ف الواقع، وسوف نطلعكم أيضًا على نصائح خبرائنا لعلاج هذه الأخطاء وتجنب وقوعها من البداية. لنتعرف عليم معًا!
قد يبدو لك الأمر غريبا، ولكن هل كنت تعلم أن حتى السجاد يمكن أن يلعب دورا أساسيا في تأثيث غرفة المعيشة؟! على سبيل المثال، السجاد الصغيرة جدا يمكن أن تجعل الغرفة تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع، ولكن أيضًا عليك تجنب السجاد الكبير الذي يضطرك إلى وضعه أسفل الأثاث مما يتسبب في تلفه وأيضًا يجعل مهمة التنظيف عملية شاقة.
في اختيار الأثاث، بالإضافة إلى الذوق الشخصي، فمن المهم اتباع المنطق. وهذا يعني على سبيل المثال التخلي أيضا عن تلك الأريكة التي وقعت في حبها من أول نظرة، إذا كانت أبعادها كبيرة جدًا بالمقارنة مع المساحة المتاحة، حتى لا تتسبب في زحامها وإعاقة الحركة في أرجاء الغرفة بحرية
الوسائد هي واحدة من العناصر الزخرفية الموجودة في جميع المنازل تقريبا، مما يساعد على جعل البيئة تبدو أكثر ترحيب وراحة. ولكننا حريصون على عدم المبالغة في أعدادها، فالكثير من الأثاث يمكن أن يولد شعورا بالاضطراب والضيق.
دائمًا ما نؤكد على أهمية الإضاءة كعنصر أساسي في التصميم الداخلي للمنزل، وواحد من الأخطاء الأكثر أهمية والمتكررة، في العديد من المنازل هو عدم الاهتمام بالإضاءة؛ لأن الإضاءة المنخفضة تغير من تأثير الأثاث، مما يعطي الانطباع بوجود مساحة صغيرة وغير جذابة.
الستائر يمكن أيضا أن تكون حاسمة في تنظيم الفضاء: على سبيل المثال، الستائر التي تكون قصيرة جدا، قد تجعل السقف السفلي يبدو وكأنه غرفة أصغر. لاختيار الستار الأنسب لمنزلنا، لابد من مراعاة عامل الطول والعرض والألوان أيضًا.
الألوان الداكنة تمتص المزيد من الضوء، مما يشير إلى الشعور بالحد من المساحة. نحن نفضل بالتالي الألوان الزاهية، لإعطاء المزيد من الضوء. وإن كنا لا يمكننا أن تقاوم أناقة الألوان الداكنة، لذا دعونا نكتفي بطلاء جدار واحد فقط.
الكثير من الأشياء يمكن أن تقلل إلى حد كبير من مساحة البيئة. حتى أكبر الغرف قد تبدو صغيرة جدا، إذا كان الأثاث كثير جدًا. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى اقتناء مجموعة مختارة مما هو ضروري حقا والتخلي عما هو غير ذلك.
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