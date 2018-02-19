فيلا مثالية تطل على منظر خلاب

إذا كنت تتوقع اليوم مع هوميفاي 360 فيلا قديمة الطراز أو ما شابه ذلك، فنحن بهذا المشروع سنخيب آمالك بعض الشئ بما يتمتع به من تصميم داخلي أنيق إلى أبعد الحدود وجلسة خارجية مبهرة يتمنى الجميع قضاء بعض الوقت فيها بلا أدنى شك!
الموقع الاستراتيجي الذكي.. هو واحد من أكثر الأمور التي استطاعت تمييز هذا المشروع مقارنة بشكل البناية
الفيلا الخارجي والتصميم الداخلي لها أيضًا، حيث تطل على منظر أخضر خلاب يعطي كل المساحة لمالكي المنزل بالاندماج مع الفضاء الخارجي.
لتحقيق أقصى استفادة من هذا الموقع المذهل، تم إضافة جلسة عائلية بمنتصف الساحة تسع ثماني أفراد أو أكثر يمكنهم استخدامها في تناول الطعام وسط أجواء من الألفة والحميمية.
المسبح بتصميم خيالي تعجز الكلمات عن وصفه، يمتد إلى نهاية المبنى ولا يكاد ينتهي، ناهيك عن حيلة الإضاءة الداخلية به والتي جعلته يبدو متوهجًا باللون الأزرق الناصع.
ينتظرنا في الداخل مفاجأة أخرى وهي اتباع التخطيط المفتوح بالمجال الحيوي للمنزل والذي ضم غرفة طعام شبه مدمجة مع المساحة الخارجية القريبة من المسبح بما تشمله من جلسة غالبًا ما تستخدم لنفس الغرض.
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