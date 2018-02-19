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فيلا مثالية تطل على منظر خلاب

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Trasparenza multilivello e cemento a vista per una villa panoramica nella parte più antica di Budapest, IDEAL WORK Srl IDEAL WORK Srl منازل الخرسانة Grey
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إذا كنت تتوقع اليوم مع هوميفاي 360 فيلا قديمة الطراز أو ما شابه ذلك، فنحن بهذا المشروع سنخيب آمالك بعض الشئ بما يتمتع به من تصميم داخلي أنيق إلى أبعد الحدود وجلسة خارجية مبهرة يتمنى الجميع قضاء بعض الوقت فيها بلا أدنى شك!

الفيلا في خط وسط ما بين السماء واللمسات الخضراء

Trasparenza multilivello e cemento a vista per una villa panoramica nella parte più antica di Budapest, IDEAL WORK Srl IDEAL WORK Srl منازل الخرسانة Grey
IDEAL WORK Srl

IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl

الموقع الاستراتيجي الذكي.. هو واحد من أكثر الأمور التي استطاعت تمييز هذا المشروع مقارنة بشكل البناية الفيلا الخارجي والتصميم الداخلي لها أيضًا، حيث تطل على منظر أخضر خلاب يعطي كل المساحة لمالكي المنزل بالاندماج مع الفضاء الخارجي.  

شرفة حالمة

Trasparenza multilivello e cemento a vista per una villa panoramica nella parte più antica di Budapest, IDEAL WORK Srl IDEAL WORK Srl منازل
IDEAL WORK Srl

IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl

لتحقيق أقصى استفادة من هذا الموقع المذهل، تم إضافة جلسة عائلية بمنتصف الساحة تسع ثماني أفراد أو أكثر يمكنهم استخدامها في تناول الطعام وسط أجواء من الألفة والحميمية.

مسبح متوهج لا ينتهي

Trasparenza multilivello e cemento a vista per una villa panoramica nella parte più antica di Budapest, IDEAL WORK Srl IDEAL WORK Srl مسبح
IDEAL WORK Srl

IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl

المسبح بتصميم خيالي تعجز الكلمات عن وصفه، يمتد إلى نهاية المبنى ولا يكاد ينتهي، ناهيك عن حيلة الإضاءة الداخلية به والتي جعلته يبدو متوهجًا باللون الأزرق الناصع. 

الخطة المفتوحة

Trasparenza multilivello e cemento a vista per una villa panoramica nella parte più antica di Budapest, IDEAL WORK Srl IDEAL WORK Srl غرفة المعيشة الخرسانة Grey
IDEAL WORK Srl

IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl

ينتظرنا في الداخل مفاجأة أخرى وهي اتباع التخطيط المفتوح بالمجال الحيوي للمنزل والذي ضم غرفة طعام شبه مدمجة مع المساحة الخارجية القريبة من المسبح بما تشمله من جلسة غالبًا ما تستخدم لنفس الغرض.

المطبخ بتفاصيل ناصعة البياض

Trasparenza multilivello e cemento a vista per una villa panoramica nella parte più antica di Budapest, IDEAL WORK Srl IDEAL WORK Srl مطبخ الخرسانة Grey
IDEAL WORK Srl

IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl

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صورة أخيرة لهذا المشروع وحديقة داخلية في قلب المنزل

Trasparenza multilivello e cemento a vista per una villa panoramica nella parte più antica di Budapest, IDEAL WORK Srl IDEAL WORK Srl أرضيات
IDEAL WORK Srl

IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl
IDEAL WORK Srl
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