قبل وبعد: تجديد منزل 70م على الطراز العصري

والآن.. الجانب الخلفي من هذا المنزل يتمتع بتصميم مفتوح مذهل يفتح ذراعيه على مصراعيها ليرحب بالضيوف، وذلك يرجع إلى الاعتماد بشكل أساسي على الجدران والأبواب الزجاج للفصل بين المساحات الخارجية والداخلية والدمج بينها في الوقت نفسه!

دعونا نلقي نظرة على المزيد من الصور التي تتحدث عن النمط الحديث الجديد لهذا البيت..