قبل وبعد: تجديد منزل 70م على الطراز العصري

جولة جديدة من هوميفاي
قبل وبعد نذهب معها إلى منزل أنشأ منذ عام 1970 خضع لتجديد مذهل سحبه إلى القرن الـ 21، وحوّل تصميمه الداخلي والخارجي إلى النمط الحديث باعتماده على مواد جديدة في البناء، وتخطيطات مريحة، ولمسات موفرة للطاقة.. دعونا نرى ما حَلّ بهذا المنزل بعد التجديد!
بالنظر إلى المنزل قبل التجديد، يمكننا أن نرى بالتأكيد أن لديه إمكانات من حيث التصميم والحجم. وعلى الرغم من أن المنازل المصممة وفقًا للنمط الكلاسيكي لا تزال موضع تقدير اليوم، لابد أن نتفق على أن هناك حاجة إلى تحولها للحداثة في هذه الحالة.
أليس هذا أفضل بكثير؟ مع هذه الواجهة البيضاء وتعديل التصميم الخارجي للمنزل، لم يعد هناك شئ هنا يُذكرنا بالهيكل القديم، حتى المرآب تبدلت إطلالته تمامًا بالإضافة الخشبية الدافئة التي استحوذت عليه بالكامل كما هو واضح بالصورة.
يمكننا أن نرى بالتأكيد الوضع المزري الذي يعاني منه تصميم الجانب الخلفي من المنزل.. ولكن لا تستاء كثيرًا لأن ما شهده من تغيير سبهرك بأقل تقدير في الصورة التالية.
والآن.. الجانب الخلفي من هذا المنزل يتمتع بتصميم مفتوح مذهل يفتح ذراعيه على مصراعيها ليرحب بالضيوف، وذلك يرجع إلى الاعتماد بشكل أساسي على الجدران والأبواب الزجاج للفصل بين المساحات الخارجية والداخلية والدمج بينها في الوقت نفسه!
دعونا نلقي نظرة على المزيد من الصور التي تتحدث عن النمط الحديث الجديد لهذا البيت..
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